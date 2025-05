Twitter: blauwe vinkjes voor identiteitsverificatie verdwijnen deze week

Twitter zegt dat het donderdag begint met het verwijderen van de blauwe vinkjes die accounts hebben gekregen na identiteitsverificatie. Een vinkje verschijnt daardoor alleen nog bij betalende klanten van het bedrijf.

Het Verified-account van Twitter zegt dat het donderdag een begin maakt met het verwijderen van de vinkjes. Dat is uitgesteld, want die vinkjes zouden enkele weken terug ook al verdwijnen, maar dat gebeurde toen niet. Bovendien zou het een grotendeels handmatig proces zijn, omdat Twitter geen geautomatiseerd systeem heeft om de vinkjes te vinden en te verwijderen.

Twitter gaf het vinkje jarenlang aan organisaties, bedrijven en personen die het had geverifieerd, al is het proces daarvoor altijd wat willekeurig gebleven. De bedoeling van het vinkje was om duidelijk te maken dat het ging om het echte account en geen parodie- of nepaccount. Dat moest het vertrouwen in Twitter doen toenemen.

Dat systeem is na verwijdering van de vinkjes weg. Hoe lang dat zal duren, is onbekend. Wat overblijft, is een blauw vinkje vanuit het 8,47 euro per maand kostende Blue-abonnement, maar daarbij hoort geen verificatie van identiteit. Dat vindt wel plaats bij de grijze en gouden vinkjes. Grijze vinkjes zijn voor overheden en overheidsfunctionarissen. Goud is voor bedrijven.