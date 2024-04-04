X brengt gratis blauwe vinkjes terug voor accounts met veel volgers

X geeft gebruikers met veel geverifieerde volgers weer gratis blauwe vinkjes. Deze vinkjes waren voorheen ook gratis, maar waren sinds enige tijd alleen beschikbaar voor gebruikers met een betaald X Premium-account.

Alle X-accounts met meer dan 2.500 geverifieerde volgers krijgen voortaan gratis Premium-functies, meldt Elon Musk op zijn eigen platform. Daaronder valt ook het blauwe vinkje dat nu weer gratis wordt uitgedeeld. Accounts met meer dan 5.000 geverifieerde volgers krijgen Premium+ gratis.

Voordat Twitter door Elon Musk werd overgenomen, gebruikte het platform de bekende blauwe vinkjes om de identiteit van gebruikers vast te stellen. Veel invloedrijke personen, zoals politici, artiesten en journalisten, en accounts met veel volgers hadden zo'n vinkje. In 2022 besloot X, zoals het platform nu heet, echter om de blauwe vinkjes alleen nog beschikbaar te maken voor gebruikers die betalen. In Nederland betalen onder meer negentien Tweede Kamerleden voor zo'n vinkje, bleek in februari uit onderzoek van Tweakers.

Nu de blauwe vinkjes weer gratis beschikbaar worden, wordt geen onderscheid gemaakt tussen wie betaalt en wie het vinkje gratis heeft gekregen. Alle vinkjes zijn namelijk hetzelfde en er wordt geen verdere uitleg gegeven over hoe iemand aan het vinkje is gekomen: door te betalen of door veel geverifieerde volgers te hebben.

Diverse gebruikers die nu toch weer gratis een blauw vinkje krijgen, geven op X aan niet blij te zijn met de verandering. Een journalist van Business Insider zegt bijvoorbeeld: "Dit is de straf als je te veel berichten plaatst." Andere gebruikers benadrukken in hun berichten dat ze niet om blauwe vinkjes hebben gevraagd of ervoor hebben betaald.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 04-04-2024 09:35 112

04-04-2024 • 09:35

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Reacties (111)

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Chrosser 4 april 2024 09:40
Het is echt een puinhoop op twitter. Leuke en originele tweets worden tegenwoordig alleen maar volgespamd met off topic reacts, off topic videos, random advertenties, random opmerkingen die niets te maken hebben met de post en dan heb ik het nog niet over sex accounts etc. Elon maakt er echt een shitshow van. Ik zou graag overstappen naar een alternatief maar voor mijn usecase volg ik met name podcasters en clubwatchers van mijn favoriete voetbalclub en veel daarvan zitten niet op threads of iets anders..
dehardstyler @Chrosser4 april 2024 09:49
Ja die sex accounts, WTF. Ik durf de comments niet meer te openen in de bus of trein, zo erg is het al. Zit je een leuk kattenfilmpje te kijken, scrolt naar onder voor de comments en de tweede of derde reactie eronder is iemand zichzelf aan het vingeren. :?
purplevendetta @dehardstyler4 april 2024 11:23
Ik kom die foto's en video's niet meer tegen sinds ik mijn geboortedatum uit mijn profiel heb gehaald. Op basis daarvan blokkeert Twitter een hoop voor je.
dehardstyler @purplevendetta4 april 2024 12:15
Zeer interessant! Dank voor de tip, ik ga hem proberen. :)
Mirano @purplevendetta4 april 2024 13:32
Hoe doe je dat precies? ik heb alleen de opties om hem aan te passen naar een andere datum
aaradorn @dehardstyler4 april 2024 09:57
Het is een doods-spiraal geworden, zal denk ik niet veel meer overblijven van het platform, de meeste echte gebruikers zijn al gestopt, ze claimen een drop van 30% maar open een willekeurige tweet en je komt er al snel achter dat je 1 van de weinige mensen bent, bots, bots en meer bots. Wat een troep website is het geworden.

Dode internet theorie is in volle gang op die website, ik durf nu al met zekerheid te zeggen dat er minstens 2 keer zo veel bots zijn als mensen. Wat dit al helemaal erger maakt is natuurlijk het feit dat Musk zo zat te hameren over de bot aantallen, en nu hij het platform heeft maakt het hem natuurlijk helemaal niet meer uit en pompt hij er met plezier nog wat boven op door veel moderators weg te halen en het rapportage systeem totaal ongebruikt te laten, probeer het maar, rapporteer maar eens content wat echt tegen de regels van de website aan gaat, er gebeurt werkelijk NIKS meer mee. Word tijd dat de EU hier wat mee gaat doen.
WillySis @aaradorn4 april 2024 10:13
Het verbaast mij eigenlijk hoeveel gebruikers/bedrijven nog op X actief blijven. Zeker bij bedrijven zie je nog steeds weinig beweging naar alternatieven. Bedrijven hebben zich wel eens teruggetrokken als adverteerder, maar dat zijn meestal tijdelijke acties. Langzaam maar zeker komen ze toch weer terug.

Dat de moderatie ver beneden peil is, is al langer bekend. De EU heeft dat ook al aangegeven. Ook daar doet Musk niets mee. De EU kan eventueel een boete opleggen, maar verder zijn er weinig mogelijkheden om te handhaven.

Zelf heb ik nooit op Twitter/X gezeten, nog op één van de alternatieven. Ik heb geen behoefte aan een overvloed aan "nieuws".
PrimusIP @WillySis4 april 2024 12:06
Het verbaast mij eigenlijk hoeveel gebruikers/bedrijven nog op X actief blijven. Zeker bij bedrijven zie je nog steeds weinig beweging naar alternatieven. Bedrijven hebben zich wel eens teruggetrokken als adverteerder, maar dat zijn meestal tijdelijke acties. Langzaam maar zeker komen ze toch weer terug.
Tja, zelfs Tweakers zit nog op X. Dus kennelijk vinden bepaalde personen/organisaties het lastig om echt van X af te gaan, zelfs als je een Journalistiek Tech platform bent dat constant kritisch over X schrijft.
Al hoewel het blijkbaar wel voor anderen zoals NY times dat wel gelukt is.
svd81 @PrimusIP4 april 2024 12:30
Ik snap niet wat die mensen denken?
Dat Twitter ooit weer tot leven gaat komen?
Dat het de moeite waard is om er te zitten, ook als het een aflopende zaak is?
Of is het simpelweg berekende interactie van een team social-media managers dat zoveel mogelijk social-media kanalen wil managen?
aaradorn @svd815 april 2024 10:43
Of is het simpelweg berekende interactie van een team social-media managers dat zoveel mogelijk social-media kanalen wil managen?
Ik mag hopen dat een bot die tweets plaatst want ik heb effe vlug gekeken, meeste likes op een bericht van de afgelopen 24 uur is 4, met een mega aantal comments van... 1 wat ook gelijk de highscore is van de week.
DJ Henk @PrimusIP4 april 2024 19:05
Tja, zelfs Tweakers zit nog op X. Dus kennelijk vinden bepaalde personen/organisaties het lastig om echt van X af te gaan,
Er zit altijd een hoop inertie in organisaties. Voor jou als persoon is het deleten van een account een simpele handeling. In een bedrijf moet het goedgekeurd worden en moeten er plannen en projecten aangepast worden. En dan is er altijd de reactie "Ja, maar als het ons nou volgers kost? Dat is erg!" Dat komt weer vanwege het waanidee dat hoge getallen goed zijn en vanzelf geld opleveren, ook al is dat op geen enkele manier onderbouwd of zelfs maar aannemelijk gemaakt.

Als iemand dus voorstelt om het account te verwijderen moet die meerdere mensen overtuigen en tegen de stroom inroeien, want het is zoveel makkelijker om alles te laten zoals het is "En he, in juni 2021 was er een hele fijne interactie met een gebruiker, dus zie je wel dat het nuttig is!" Niemand vindt het belangrijk genoeg om daar zoveel energie in te steken, want zoveel boeit het imago van het bedrijf ze ook weer niet.,

Net zoiets als cookiebanners. Ik heb weleens aan een marketingmanager gevraagd of hij niet gewoon Google Analytics (en daarmee de overbodige cookies) van de website wilde halen, Het was niet meer dan een digitale brochure, een paar statische pagina's, niet voor consumenten. Daar viel echt nauwelijks wat aan te meten. Hij hield vol dat het absoluut noodzakelijk was. Net als dat hij volhield dat 'Brand' en 'uitstraling' heel belangrijk waren. Toen vroeg ik hem of hij gemeten had wat zo'n banner doet met je 'First impression' en of de schade daaraan meer of minder waard was dan de informatie die uit Analytics kwam. Van de leegheid in zijn blik kreeg ik bijna hoogtevrees.

Bedrijven zitten op Twitter omdat tien jaar geleden dat een goed recept bleek. En dus blijven ze daar, want verandering is eng.

[Reactie gewijzigd door DJ Henk op 22 juli 2024 16:26]

CAPSLOCK2000
@WillySis4 april 2024 14:52
Het verbaast mij eigenlijk hoeveel gebruikers/bedrijven nog op X actief blijven. Zeker bij bedrijven zie je nog steeds weinig beweging naar alternatieven.
Stiekem is de hele wereld extreem conservatief als het om IT gaat en houdt eigenlijk helemaal niet van verandering. Bijna iedereen vindt het moelijk en onbegrijpbaar en daarom stellen ze zich heel terughoudend op en veranderen ze pas als het moet. Eenmaal op Twitter blijven ze daar tot er een dwingende reden is om op te stappen.

Hier op Tweakers is het inzicht en begrip veel hoger en daarmee ook de bereidheid om over te stappen naar andere diensten als die beter zijn. De meeste mensen kunnen het verschil eigenlijk niet zien.

Er is natuurlijk ook nog het netwerk-effect. De netwerk-effect-vuistregel die zegt dat de dienst met de meeste gebruikers altijd de beste is, als het om communicatie gaat. Zolang X het meeste gebruikers heeft is het de meest aantrekkelijke dienst, wat er verder ook mis gaat. Samen met het conservatisme waar ik het over had betekent het dat grote diensten zoals Twitter heel lang door kunnen draaien met grote problemen. Eenzelfde verhaal kun je houden over Facebook of Windows en tal van andere IT-systemen.
TJ Roelsma @WillySis4 april 2024 11:20
Naar mijn mening is X, net als Musk zelf, bezig met een "slow crash". Zowel X als Musk verliezen honderden miljoenen aan kapitaal, domweg omdat "Grote Leider" Musk alles beter weet dan mensen die er écht verstand van hebben en in zijn arrogantie bereid is om alles naar de haaien te laten gaan.

En waarom ook niet? Musk is rijk geworden met geld van anderen: door op het juiste moment in veelbelovende bedrijven te investeren heeft hij zijn relatief bescheiden inleg zien exploderen en dat succes is hem beargumenteerbaar naar het hoofd gestegen. Als gevolg daarvan gedraagt hij zich als de eerste de beste bananenrepubliek dictator en maakt het hem werkelijk niets uit hoeveel geld hij verliest. En wees eerlijk: wat maakt het feitelijk uit of je $400 miljard of "maar" $200 miljard waard bent?

De enige doelen waarvoor Musk Twitter heeft gekocht zijn zelfpromotie en het ongesencureerd verspreiden van zijn ultra-rechtse meningen naar mijn mening en zolang hj dat ongestraft kan doen, zal in zijn ogen Twitter/X een succes zijn, ongeacht hoeveel (andermans) geld hij ook verliest.
WillySis @TJ Roelsma5 april 2024 14:20
Musk is op zich best een handige zakenman. Hij is er ook niet vies van om zo nu en dan een aantal weken hard te werken. Zijn persoonlijke leven zet hij dan volledig op pauze en slapen doet hij dan ergens in zijn kantoor.

Twitter heeft hij gekocht omdat hij het niet eens was met het beleid van Twitter. Voornamelijk omdat men hem niet liet doen wat hij wilde. Hij wilde gewoon een platform zonder censuur. Dat heeft hij inderdaad van X gemaakt. Verder stroken zijn ideeën domweg niet met wat gebruikers en adverteerders eigen als platform willen. Dat maakt hem echter nog geen slecht zakenman. X is een mislukking, maar veel van zijn andere bedrijven zijn zeer succesvol.

Financieel verliest Musk niets als X verlies maakt. Er zit $ 200 miljoen van zijn eigen geld in. De rest zijn leningen waarmee hij persoonlijk geen risico loopt. Zijn persoonlijke waarde interesseert hem in zoverre dat hij wel graag bij de rijkste drie personen in de wereld wil horen.
TJ Roelsma @WillySis6 april 2024 04:30
Boeren deden dat vroeger ook tijdens het oogst seizoen. Om "aan te tonen" dat hun arbeiders lui waren, ging de boer zelf "helpen" met de oogst. Hij werkte dan 1 of 2 uur verschrikkelijk hard zodat hij veel meer werk verzette dan zijn arbeiders en betichtte dan de arbeiders van luiheid. Totdat een loonwerker zei: "leuk en aardig dat je dat een uurtje of 2 uur doet, maar wij werken 8-10 uur per dag, elke dag opnieuw. Pas als je zelf een volledige oogst werkt heb je recht van praten."

Twitter heeft hij MOETEN kopen omdat hij tijdens een interview zat te snoeven dat hij "gemakkelijk" Twitter zou kunnen kopen, waarna zijn volgers in juichen uitbarstten en Musk in zijn gebruikelijke overmoed een veel te hoog bod deed. Pas na dat bod, dat uiteraard onmiddellijk door Twitter werd geaccepteerd, liet Musk onderzoek doen en wilde hij de koop annuleren. "Slimme" zakenman Musk had echter al getekend en kon niet meer onder de koop uit. Daarna heeft hij met zijn "saneringen" veel cruciaal personeel ontslagen, voornamelijk omdat Musk het "allemaal beter weet", ging de moderatie van Twitter volledig op nul, waardoor vele gebruikers weg liepen én haakten door ZIJN ultra-rechtse posts vele adverteerders af. Dat maakt hem dus WEL een slechte zakenman, aangezien de eerste doelen om Twitter groot en redelijk succesvol te houden minimaal het behoud en idealiter de groei van het aantal gebruikers is én bestaande adverteerders aan boord te houden en nieuwe adverteerders aan te trekken. Musk heeft dat allemaal niet gedaan.

Musk zal persoonlijk inderdaad weinig verliezen, maar dat is voornamelijk omdat het overgrote deel van "zijn" vermogen geld van anderen is. Daarnaast is het redelijk irrelevant of je nu $400 miljard of "maar" $200 miljard waard bent, want op een gegeven moment wordt het gewoon niet meer dan een nummer.
Daarnaast lijkt Musk het belangrijker te vinden hoe zijn devote fanboys en fangirls over hem denken dan hoeveel hij in totaal waard is, aangezien hij een enorme narcissist is die vaak dingen doet waarvan hij DENKT dat zijn fans dat aan zal staan.
WillySis @TJ Roelsma7 april 2024 21:22
Je doet zowel Musk als de boeren te kort. De boeren helpen vooral omdat dat in de drukste tijd van het jaar noodzakelijk is. Musk dook zo'n fabriek in om allerlei processen te bekijken en vervolgens beter op elkaar aan te laten sluiten, of als een stuk kwaliteitscontrole.
Ik ben zeker geen fan van Musk. Hoe hij met personeel omgaat is verschrikkelijk en wat hij via Twitter / X uitkraamt kan ik ook vaak slecht verteren. Voor hoe hij ideeën kan verwezenlijken en succesvolle bedrijven uit de grond kan stampen waardeer ik hem wel.

Musk is inderdaad een enorme narcist, maar gelukkig ééntje die vooral geïnteresseerd is in techniek en niet de behoefte heeft om Amerika te redden zoals die andere narcist.
TJ Roelsma @WillySis10 april 2024 03:13
Volgens mij dicht jij Musk teveel kennis toe. De man heeft de ballen verstand van processen en/of proces bewaking naar mijn mening en hij loopt alleen maar interessant te doen. Zoals het wel eens omschreven wordt, is Musk naar mijn mening "the dumb man's idea of a smart person": hij weet net genoeg om interessant te klinken in het voorbijgaan, maar zodra je verstand van zaken hebt en echt gaat luisteren valt hij meteen door de mand.

"At this point I think I know more about manufacturing than any other person alive." Maar Tesla Model 3's komen nog steeds uit de fabriek met enorme panel-gaps en de goedkoopste plastic onderdelen die snel breken, SpaceX kan jaren na Musk's beloftes nog steeds geen succesvolle launch doen en lopen iets van 4 jaar achter op schema terwijl er honderden miljoenen dollars doorgejaagd zijn, Tesla Semi's zijn nog steeds een lachertje, de Cybertruck....... wat moet je daar van zeggen en ook de al jaren beloofde Roadster 2 is nog in geen velden of wegen te bekennen.

Naar mijn mening is het Musk is alleen maar om de publiciteit te doen (Sound Bites) en bralt hij maar wat zodat hij in ieder geval weer eens wat positief in het nieuws is om te compenseren voor al het negatieve nieuws dat zijn (wan)gedrag oplevert. Het is al vele jaren lang alleen maar "over-promising and under-achieving" met Musk en het lijkt er eindelijk op dat meer mensen realiseren dat dat het geval is. Zeker nu er meer concurrentie op de markt is verschenen steekt de "kwaliteit" van Tesla's nogal schril af bij de rest. Tesla en Musk proberen dat nog steeds goed te kletsen door zich er nog steeds op te beroepen dat "Tesla een startende auto fabrikant is", maar hoe geloofwaardig is dat nog na al die jaren? Als je nu nog steeds geen fatsoenlijke quality control hebt voor bv de Model 3, dan heb ik persoonlijk niet het idee dat je dat ook maar 1 sikkepit kan schelen en er vanuit gaat dat het "domme" volk toch wel een veel-gehypte Model 3 gaat kopen.

Ik blijf erbij dat Musk weinig meer is dan een "salesman": iemand die vrijwel alles kan verkopen met vlotte praatjes maar geen verstand heeft van wat hij nu eigenlijk verkoopt. En zelfs dat gaat nu onderuit nu Musk zich steeds meer bezighoudt met drugs, sociale media kletspraat en reacties van zijn adorerende fans dan zaken doen.

[Reactie gewijzigd door TJ Roelsma op 22 juli 2024 16:26]

WillySis @TJ Roelsma10 april 2024 10:20
Met alleen interessant doen gaat het je echt niet lukken om een aantal grote bedrijven uit de grond te stampen. Een nieuw automerk of ruimtevaartbedrijf starten is niet bepaald kattenpis. Zijn manier van communiceren is populistisch en toont niet echt zijn verstand. Als je eens met hem spreekt (ik heb hem eens mogen interviewen) leer je een heel andere Musk kennen. Dat maakt niet dat ik die man adoreer. Ik ben absoluut geen Musk fan.

Je mening over iemand vormen alleen door het volgen van het nieuws (en dan alleen de zaken die jouw interesseren) geeft helaas een vertekend beeld.
De problemen met de Tesla model 3 zijn twee jaar geleden al grotendeels opgelost. Kwaliteitscontrole is in vergelijking tot andere automerken inderdaad onder de maat. Musk ziet de klant als onderdeel van die kwaliteitscontrole. Problemen worden dan achteraf opgelost. Dit is domweg goedkoper.
TJ Roelsma @WillySis11 april 2024 05:59
Elon Musk heeft géén grote bedrijven uit de grond gestampt zoals hij zelf beweert; hij heeft zich alleen op de goede momenten ingekocht in bedrijven die op het punt stonden door te breken. Dat is een wezenlijk verschil dat vele Musk fans of lijkt te ontgaan, of weigeren in te zien omdat ze de kletspraatjes van Musk geloven.

Er zijn meerdere ingenieurs die met Musk gesproken hebben en die komen vrijwel allemaal tot dezelfde conclusie: Musk weet iets van de materie af en ge(mis)bruikt dat kleine beetje kennis om een voor leken indrukwekkend verhaal af te steken waarin HIJ, Elon Musk, het "grote genie" is dat alles beter weet dan ingenieurs met tientallen jaren ervaring. Stel je hem echter vragen die dieper op de materie ingaan, dan valt "groot genie" Musk meteen door de mand. Dit gebeurt overigens ook al vaak tijdens zijn persconferenties, zeker nu hij ten onder lijkt te gaan aan egotripperij en drugsmisbruik.

De Tesla Model 3 kampt nog steeds met erbarmelijk slechte quality control. Panel gaps zijn nog steeds buiten proportioneel groot, iets wat bij de nieuwste Tesla creatie de Cybertruck ook nog speelt, de koelslangen koppelingen en andere kunststof onderdelen zijn nog steeds van erbarmelijke kwaliteit kunststof gemaakt en breken nog steeds spontaan af en ga zo maar door.

Elon Musk is het prototype van een salesman: de verkoop is het enige dat telt en daarna zijn de problemen voor de klant. Zoals ik al zei loopt ook zijn huidige paradepaardje SpaceX minimaal 4 jaar achter op de door "groot genie" Musk zélf uitgestippelde tijdslijn en zijn vrijwel alle door de regering van de VS in SpaceX geinvesteerde miljarden vrijwel letterlijk in rook opgegaan zonder veel zicht op vooruitgang.

En hier ligt naar mijn mening het grote probleem rondom Elon Musk: de man speelt visionair met ANDERMANS geld en het interesseert hem werkelijk geen zak hoeveel miljarden hij er door jaagt, rijk blijft hij toch wel. Zelfs de halvering van zijn kapitaal van zo'n $400 naar "maar" $200 miljard door zijn wanprestaties met Twitter/X, de toenemende concurrentie die Tesla ervaart, het roemloos ten onder gaan van Hyperloop en het wegkwijnende The Boring Company, lijkt totaal geen verandering te brengen in het gedrag van Musk.

Persoonlijk wil ik ook wel visionair spelen en als mensen/overheden me genoeg geld geven kan ik ook wel wat veelbelovende bedrijven opkopen en dat kapitaal met enkele factoren vergroten, daar hoef je echt geen genie voor te zijn. En dat is Musk dus ook niet; iets wat hij keer op keer bewijst. Elon Musk is, of beter gezegd wás gezien zijn nu haperende en stotterende praatjes, een vlot van de tongriem gesneden verkoper met een neusje voor veelbelovende bedrijven die kapitaal nodig hadden om de sprong omhoog te kunnen maken, die mensen ervan wist te overtuigen dat zijn "visoenen" haalbare plannen waren. Niets meer en nu lijkt hij steeds sneller af te zakken naar het niveau van een charlatan: iemand die aan de ene kant met vele loze praatjes en loze beloften zijn eigen falen probeert te verbloemen om de geldstroom van investeerders maar op gang te houden, maar aan de andere kant steeds gekkere uitspraken en stunts doet om zijn adorerende fans te pleasen. Het hele Twitter/X debacle maar ook SpaceX zijn daar een soort van doorlopende voorstelling van.
WillySis @TJ Roelsma11 april 2024 10:44
Ja, Musk maakt handig gebruik van anderen en ja, hij is vooral een salesman. Daarnaast is het zeker een handige zakenman met een aantal visies. Of hij ook verstand heeft van het leiden van een bedrijf, dat waag ik ook te betwijfelen. Zijn stijl van omgaan met personeel staat mij beslist niet aan en in Europa kan dat ook beslist niet door de beugel.

Hyperloop is een leuk idee van hem geweest, waarvoor hij grotendeels uit eigen zak een test faciliteit voor heeft laten bouwen. Verdere ontwikkeling heeft hij weer handig door anderen laten doen. Inmiddels heeft hij zijn interesse in Hyperloop verloren. De boring company was een grote mislukking. Hoewel daar op een aangepaste manier nog best bestaansrecht voor is, heeft Musk zijn belangstelling verloren en kwijnt het bedrijf weg. Bij Twitter/X wil Musk zijn visie op het platform opleggen en daarmee richt hij het ten gronde.
Toch begint hij ook (als visionair) projecten waar succesvolle bedrijven uit voorkomen. SpaceX, Tesla, Starlink, Neuralink en nog een hele rits aan kleinere bedrijven worden toch als succesvol gezien. Niet allemaal door Musk zelf gestart, maar iedereen is het er wel mee eens dat deze bedrijven zonder de bemoeienis van Musk hadden ze nooit succesvol waren geworden.

Natuurlijk stopt Musk nauwelijks eigen geld in de bedrijven. Een goed zakenman zorgt er altijd voor dat hijzelf zo min mogelijk financieel risico loopt, maar wel zo veel mogelijk profiteert.

Musk is een moeilijk persoon om mee te spreken. Het is niet moeilijk om hem te spreken te krijgen (mij belde hij zelf op na een mailtje van een vriend van mij). Musk is een zonderlinge man die constant met zijn gedachten ergens anders mee bezig is. Halverwege een zin kan hij zomaar naar een totaal ander onderwerp overstappen. Ondanks zijn wat vreemde gedrag merk je tijdens een gesprek duidelijk dat het geen domme jongen is. Ik weet zijn IQ niet, maar ik vermoed dat het hoger ligt dan dat van mij. Een hoog IQ zegt niets over iemands sociale capaciteiten (eerder hoe hoger het IQ hoe slechter de sociale capaciteiten). Hij spreekt inderdaad ook wel eens te veel in detail over zaken die hem boven de pet gaan en die hij aan zijn ingenieurs over zou moeten laten.
RobinNL @aaradorn4 april 2024 18:21
Ze doen nog wel wat met het rapporteren van content. Ik heb in maart nog een account gerapporteerd wat van alles liep te verspreiden (wappie content, bedreigingen etc), zie het rapport in de quote. Maar je merkt wel dat er veel minder wordt gedaan door moderators op Twitter.
Rapport - 24 maart 2024
Je hebt een melding ingediend over haatdragend gedrag.

Schending vastgesteld
We hebben het account van <user_name> vergrendeld vanwege het overtreden van onze regel voor haatdragend gedrag. We hebben ontdekt dat hij of zij onze regel voor haatdragend gedrag heeft overtreden dankzij verschillende meldingen die we over diens gedrag hebben ontvangen.

Hij of zij kan geen content plaatsen, opnieuw plaatsen of leuk vinden, en we vragen deze persoon de gerapporteerde content te verwijderen als hij of zij weer volledig toegang wil krijgen tot het account. Jouw veiligheid is belangrijk voor ons. Als hij of zij onze regels opnieuw overtreedt, nemen we strengere maatregelen, zoals schorsing.

We waarderen het dat je de tijd neemt om een melding in te dienen en te helpen X voor iedereen veilig te houden.
kimahri @aaradorn4 april 2024 21:05
niet helemaal.
bv een amerikaan vraagt in een tweet wat zou je tegen jezelf zeggen als je jezelf tegen zou kunnen komen toen je 18 was.
mijn antwoord was pleeg zelfmoord.
leverde me direct een ban op.
of bedoelde je het anders ?
aaradorn @kimahri5 april 2024 10:46
Ik denk dat het een trigger woord is voor het oude systeem wat nog in plaats is. Sommige woorden en combinaties leveren nog steeds een directe ban op.
SpoekGTi @dehardstyler4 april 2024 09:54
Al snap ik wel de relateerbaarheid van cute pussy video naar de verdorvenheid van de diepste gekrochten van X qua filmpjes.
pierredorado @SpoekGTi4 april 2024 12:11
En dan zie je standaard een reactie eronder van een of andere bimbo: "Do you think my pussy is cute too?"
Ik zit al sinds 2009 op Twitter en het niveau is nimmer zo laag geweest als nu.
SpoekGTi @pierredorado4 april 2024 12:14
Correct
CelisC @dehardstyler4 april 2024 10:55
Zelfs Google+ filterde het gros van dat soort posts/comments uit zichzelf. Hoewel ik als moderator de meest afgrijselijke dingen tegen ben gekomen in de 'spam filter' van dat platform...

Opmerkelijk dat twitter het nóg slechter doet, als ik de comments zo lees...
Indy81 @dehardstyler4 april 2024 10:43
Ik begrijp waarom je dat vervelend vindt in het openbaar.
Persoonlijk heb ik daar alleen wat minder problemen mee. Niet dat ik er zelf uitgebreid voor ga zitten of zo, maar als er iets op m'n scherm komt dat voor anderen ongepast is, dan kijken ze maar lekker ergens anders naar toe.
Zat een tijdje terug in de trein de serie Californication te kijken. Een normale serie, maar daar zaten wel sex scenes in. Die ga ik echt niet af zetten omdat er iemand over m'n schouder zit te gluren.
separhim @Indy814 april 2024 11:30
Er is een gigantisch verschil tussen zelf kiezen om een serie kijken waarin zulke scenes voorkomen, en dat je ongevraagd expliciete filmpjes op je beeldscherm krijgt omdat het platform weigert iets aan al die bots te doen die deze videos spammen.
dehardstyler @Indy814 april 2024 10:46
Maar ik vind een sexscene in een film iets heel anders dan een POV video van iemand die aan het vingeren is haha. Ik neem aan dat je dat verschil begrijpt?
Indy81 @dehardstyler4 april 2024 11:12
Ja natuurlijk, maar zo'n pov video scroll je dan toch gewoon door. Niet zo'n probleem lijkt me.
Sinester @Indy815 april 2024 09:39
Jij hebt blijkbaar geen idee hoe erg het gesteld is. zeker als je denk dat sex scenes uit Californication maar een beetje te vergelijken zijn met wat je soms op X tegen komt :z

Stel je wilt de comments lezen onder een post, en dat kan al niet eens wat er staan allemaal ongepaste posts onder

Of je wilt een leuke post bekijken, maar eronder staat gewoon een keiharde porno.. je moet wel doorscrollen nu als je beetje in het openbaar zit

En sex is niet het enige wat is tegenwoordig verschikkelijk vind op X.... ook de vele uitlokkings filmpjes, de filmpjes met gruwelijkheden er in en ga maar door
Sjekster @Indy814 april 2024 11:06
Nou ja, normaal? Wel bovengemiddeld veel bloot hoor. Wel enorm vermakelijk! :+
FrankHe @dehardstyler4 april 2024 09:58
"Keyword matching gone wrong."
dr86 @Chrosser4 april 2024 10:24
Twitter was voor Elon ook al een shitshow, al is het maar omdat het toen ook al een beerput vol ellende was. Heb mijn account daar heel snel weer verwijderd, het voegt werkelijk waar helemaal niks toe aan mijn leven.
Mirved @dr864 april 2024 10:58
Eerst was het een hoopje stront nu is het een beerput.
Loller1
@dr864 april 2024 11:48
Twitter was helemaal niet zo'n rommel zoals het nu is indertijd...
Tc99m @dr864 april 2024 12:48
n = 1, maar voordat Musk Twitter overnam, had ik heel af en toe een spambot volger op mijn profieltje met 5 volgers (ik plaats zelf bijna niks, ik gebruik Twitter vooral om in contact te komen met klantenservice en een paar accounts te volgen).
Vandaag heb ik 30 volgers, en al die 25 nieuwe volgers zijn profielen met een profielfoto van een rondborstige vrouw met cijfers in de naam, die vreemde tweets plaatsen die AI-gegenereerd lijken en een hele brede selectie tweets van anderen liken.

Nu kan ik die 25 bots gaan blokkeren (wat helaas omslachtig is), maar als ik dat doe ben ik a) lang bezig en b) zijn er overmorgen weer 25 nieuwe bots. Ik lig er niet heel erg van wakker, want ik ben een zeer casual user van Twitter, maar ik vind het wel tekenend aangezien een van de beloftes van Musk was dat hij een eind zou maken aan al die bots.
lamme23 @Tc99m4 april 2024 14:23
Als je dus nog wat meer bots verzamelt, dan krijg je dus gratis Premium+. Als de bots elkaar volgen kunnen de dus ook een blauw vinkje krijgen.

Het hebben van volgers is nu blijkbaar de incentive geworden.
nldls @dr864 april 2024 11:45
Ik vond Twitter vroeger een fijne bron van nieuws. Doordat je zelf allerlei kanalen kon volgen, kwam dat mooi gecondenseerd binnen vanuit veel verschillende hoeken. Nu bijv. Russia Today al niet meer mag en al die andere gekkigheid ben ik inmiddels wel afgehaakt en is mijn account daar verwijderd.
Je moet wel opletten dat je niet "per ongeluk" allemaal zogenaamd leuke accounts gaat volgen want dan wordt het al snel een rommeltje op je tijdlijn.

Nu in de huidige situatie zie ik het al niet eens meer als oplossing, maar merk ik wel dat ik geen overzicht heb van alle nieuwsbronnen op 1 locatie, dat mis ik nog wel eens.
Manderlay1 @Chrosser4 april 2024 11:19
Was al een puinhoop, overal seksisme, racisme en klagen over de overheid, er nooit iets leuks aan gevonden.
iAR @Manderlay14 april 2024 12:20
Is dit niet op alle platforms aan de hand? 9Gag, Reddit.
Ik heb wel eens de indruk dat seksisme en racisme en wappies/tokkies genormaliseerd zijn. Dat er iets tegen doen veel geld kost en dat er geen verlies* is als er niet tegen wordt opgetreden.

* verlies, in geld, voor bedrijf. Want het verlies dat de samenleving ondervind is natuurlijk wel gro(o)t(er).
Verwijderd @Chrosser4 april 2024 12:13
Dit zijn met name accounts afkomstig uit India, allemaal met blauwe vinkjes die vermoedelijk deze accounts gebruiken om geld te verdienen aan interacties.

Een voorbeeld hiervan is het volgende account met 10.000+ volgers:
https://twitter.com/moment_mirthful/with_replies

Die post compleet irrelevante zaken onder posts die veel/meer aandacht krijgen.
Voorbeeld: https://i.imgur.com/j4cHxxE.png

Zo heb ik er inmiddels een stuk of 10 accounts in korte tijd geblokkeerd die steeds maar weer irrelevante zaken posten. Gezien hetgeen wat ze posten niet relevant is kan je het moeilijk afstoppen op basis van sleutelwoorden, want los van het feit dat dit enorm vervelend gedrag is, breekt het niet perse regels want anders had je dit op een gegeven moment niet meer gezien.

'Sex accounts', daarmee bedoel je denk ik de OnlyFans figuren die onder willekeurige posts voorbeelden geven van hetgeen wat op hun account staat neem ik aan? Het enige wat je kan doen is rapporteren en blokkeren. Deze zijn wel wat makkelijker te rapporteren, maar goed daar koop je niks voor als je het überhaupt al in beeld krijgt.

Punt blijft dat men misbruik maakt of gebruikmaakt van de bestaande regels, dat zie je ook terug op Twitch waarbij ze bepaalde vormen van 'naakt' niet toestaan, om vervolgens een week later weer de regels te moeten aanpassen omdat dezelfde streamers steeds op het randje blijven zitten van wat toegestaan is.
IHVD @Chrosser4 april 2024 10:23
Nou moeten we alleen niet doen alsof Elon er een grote shitshow van aan het maken is, want Twitter was al een puinhoop op zulke vlakken. Het meeste werd weggefilterd en er was een hevigere content filter, maar nu doet elk spam account zijn stinkende best om engagement te krijgen, zodat ze uitbetaald kunnen worden door Daddy Elon.

Was Twitter voor Elon al een puinhoop? Ja, maar het viel mee tegenover het niveau die het nu heeft.
Heeft Elon het erger gemaakt? Zeker.
LOTG @IHVD4 april 2024 10:45
Nou moeten we alleen niet doen alsof Elon er een grote shitshow van aan het maken is
Heeft Elon het erger gemaakt? Zeker
Je spreekt je zelf nogal tegen, en geeft zelfs goede argumenten waarom dat het wel zo is.

Dat het niet geweldig was betekend niet dat hij het nu niet actief in de fik aan het steken is.

[Reactie gewijzigd door LOTG op 22 juli 2024 16:26]

IHVD @LOTG4 april 2024 11:03
Ja nee fair enough, ik bedoelde het op een manier te brengen dat Twitter vroeger ook al een puinhoop was, maar dat Elon inderdaad actief olie op het vuur aan het gooien is.
xelagbs84 @Chrosser4 april 2024 10:47
Ik heb van de week voor het eerst overwogen meer gebruik te gaan maken van Twitter. Alle censuur op kunstenaars op Instagram komt mij de neus uit, terwijl ik wel dood gespamd word met Only Fans modellen. Veel kunstenaars kunnen op Twitter inmiddels wel vrij al hun werk laten zien. Elk nadeel heb z'n voordeel I guess.
LOTG @xelagbs844 april 2024 10:52
Wat noem jij kunstenaars die gecensureerd worden? Naakt foto's? Ik kan mij niet zo veel andere zaken indenken die gecensueerd worden.
terwijl ik wel dood gespamd word met Only Fans modellen
Als ik de comments hier zo lees is dat 10x erger op twitter.
xelagbs84 @LOTG4 april 2024 11:50
Een tepel of een kont tekenen leid soms al tot een tijdelijke ban.
Dark Angel 58 @Chrosser4 april 2024 11:09
Kun je niet op X/Twitter alleen je onderwerpen waar je hebt had aangemeld en rest weglaten, behalve X/Twitter je suggesties mag geven.
Doe ik ook op Instagram :P
matthewk @Chrosser4 april 2024 13:08
Grappig ik vind het net een pak beter. Zeker met die community notes, je krijgt een stuk meer context.
Marcbr @matthewk5 april 2024 08:53
Die community notes zijn prima maar het komt er wel op neer dat deze bijna altijd staan onder de giftige drek van rechts die m.i. soms echt expres de boel lopen te verdraaien. Het het zijn er een heleboel die daar de boel lopen te vergallen.
matthewk @Marcbr5 april 2024 11:48
Ze staan overal, onder links en rechts. Logisch, want ze zijn beiden totaal los van de pot gerukt. Zowel Wilders als Timmermans worden gelukkig dikwijls geratio'd met hun leugens.

Goed dat de Nederlander nu eens eindelijk ziet, onpartijdig, dat hij langs beide kanten wordt belogen bedrogen.

[Reactie gewijzigd door matthewk op 22 juli 2024 16:26]

marcovpv 4 april 2024 10:15
Misschien laat deze actie nu mensen wel stoppen; als ze niet aangezien willen worden voor iemand die voor Twitter betaald. 8)7
svd81 @marcovpv4 april 2024 12:46
Toch wel knap hoe Elon dat vinkje binnen een maand kreeg veranderd van een statussymbool naar 'haal dat ding verdorie van mijn profiel'.

En het was nergens voor nodig: hij had gewoon een nieuw betaal-vinkje kunnen introduceren naast het bestaande vinkje.
Maar waarschijnlijk hebben een stel ongure crypto-bros hem wijsgemaakt dat ze toch echt dat blauwe vinkje nodig hadden.
Autisme_tech 4 april 2024 10:02
Ik gebruik geen X, wat ik volg is dusdanig professioneel dat het ook eigen sites heeft. X is gewoon een vergaarbak van tokkies geworden. Dat de blauwe vinkjes maken mij echt niets uit
Tweakriez 4 april 2024 14:08
Wat een verschrikkelijk platform is twitter geworden zeg. Was al niet best maar Musk had lekker zijn onstabiele gedrag bij Tesla moeten houden.
MornixRS 4 april 2024 11:31
How to fuck up a platform in ten easy steps. Dat is wat Musk deed en doet. Als betalende gebruiker kun je je nu genaaid voelen en als niet betalende ook.
jip_86 @MornixRS4 april 2024 12:25
Waar zit precies de naaierij om mensen te belonen die veel subscribers binnen halen?
MornixRS @jip_864 april 2024 15:12
Zie boven.
Retrospect @MornixRS4 april 2024 12:23
Waarom zou je je genaaid voelen? De applicatie werkt nog prima. Ja er wordt wat aan gesleuteld maar niets opzienbarends. Dat mensen full retard gaan op elke scheet die met x te maken heeft begrijp ik, als gebruiker, dan weer niet.
MornixRS @Retrospect4 april 2024 15:11
Moet ik dat serieus uitleggen? De algemene kritieken op de acties van Musk aangaande X zijn bekend. Jij mag dat uiteraard scheten noemen. Prima. In dit specifieke geval laat je mensen betalen voor iets wat eerst gratis was om het vervolgens voor bepaalde gebruikers toch weer gratis te maken. Dat is een zwalkend beleid met geen respect voor je gebruikers.
jip_86 @MornixRS4 april 2024 15:54
Vergelijken met het oude systeem is zinloos. Daar was je volledig overgeleverd aan de willekeur van Twitter HQ. Dat resulteerde er soms in dat scammers eerder een vinkje hadden dan het originele account. En dan heb je het over accounts als @Erdayastronaut met 1.8 miljoen volgers.
MornixRS @jip_869 april 2024 12:01
Mag jij uiteraard zinloos vinden, ik vind het prima te vergelijken.
.oisyn Moderator Devschuur® 4 april 2024 09:44
Er is wat onduidelijkheid. Elon zegt duidelijk "subscribers", dat wordt door tweakers vertaald als "volgers", maar dat zijn twee verschillende dingen. Je kunt tegenwoordig ook abonneren op accounts tegen een maandelijkse vergoeding, voor bonus content e.d.

De vraag is of hij daadwerkelijk subscribers bedoelt of niet. @EvelineM

.edit: afgaand op de reacties van mensen die "ineens" een blauwe check hebben, lijkt het idd om volgers te gaan. 8)7

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 16:26]

Oon @.oisyn4 april 2024 09:56
Hij noemt het
verified subscriber followers
Lijkt mij duidelijk dat dat niet gewone volgers zijn maar mensen die 'verified' en 'subscriber' zijn
.oisyn Moderator Devschuur® @Oon4 april 2024 09:58
Fair punt!
CyBeR @.oisyn4 april 2024 10:09
Zoals ik het begrijp betreft het volgers (followers) die zélf een blauw vinkje hebben en dus twitter-blue of hoe ze dat nu ook noemen lid (subscriber) zijn.
ATS @.oisyn4 april 2024 09:48
Maar accounts zonder premium kunnen toch niet eens abonnee-content aanbieden? Die hoef je dus geen blauw vinkje meer te geven, die hebben er al een.
.oisyn Moderator Devschuur® @ATS4 april 2024 09:49
Hij zegt dat ze de features gratis gaan krijgen. Dat impliceert op geen enkele manier dat mensen die eerst geen blauw vinkje hadden er nu wel een krijgen.
ATS @.oisyn4 april 2024 09:51
Volgens het artikel wel:
Diverse gebruikers die nu toch weer gratis een blauw vinkje krijgen, geven op X aan niet blij te zijn met de verandering.
En ook de tweets onder de link in het artikel wijzen daar op: mensen die geen blauw vinkje (meer) hadden sinds ze betaald werden, krijgen ze nu (weer) wel of ze nu willen of niet.

[Reactie gewijzigd door ATS op 22 juli 2024 16:26]

.oisyn Moderator Devschuur® @ATS4 april 2024 09:52
Ja, maar het hele artikel is gebaseerd op die ene zin van Elon Musk. Er is geen andere bron. Daarom @ ik de auteur ook.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 16:26]

ATS @.oisyn4 april 2024 09:55
Er zijn dus wel andere bronnen: ervaringen van gebruikers die hier mee te maken hebben gekregen. En die zijn gelinkt in het artikel.
.oisyn Moderator Devschuur® @ATS4 april 2024 09:56
Ah ja ik snap nu hoe je je reactie bedoelde :)
slijkie 4 april 2024 10:35
Volgens mij klopt dit niet helemaal, volgens mij bedoelen ze ‘subscribers’ en niet ‘volgers’.

Subscribers betalen aan een X gebruiker.

@EvelineM

[Reactie gewijzigd door slijkie op 22 juli 2024 16:26]

AuteurEvelineM Nieuwsredacteur @slijkie4 april 2024 10:59
Gebaseerd op de mensen die nu een blauw vinkje krijgen, lijkt het juist wel om volgers te gaan en niet om abonnees. Het taalgebruik van Elon is wat warrig, maar hij lijkt zelf ook te doelen op volgers die een abonnement hebben (subscription) en dus betalen.

Veel van de mensen die nu zeggen plots een vinkje te hebben (journalisten, bijvoorbeeld) hebben ook geen subscribe-knop op hun profiel. Met andere woorden: ze bieden geen subscriptions aan en kunnen dus geen subscribers hebben.
slijkie @EvelineM4 april 2024 11:50
Duidelijk, dan was ome Elon dus onduidelijk. :)
matty___ @slijkie4 april 2024 10:41
Klinkt beetje als MLM.
Loller1
@slijkie4 april 2024 11:50
Dat was ook eerst de veronderstelling toen dit werd aangekondigd, maar iemand wees er toen op dat dat exact voor 4 accounts dan van toepassing was.

Ondertussen is duidelijk dat het wel degelijk gewoon over normale volgers gaat.
Plexodus 4 april 2024 10:35
Ik heb X als verzamelbak voor nieuwe artikelen van media/journalisten die ik volg (bv. Tweakers plaatst een linkje naar een nieuw artikel). En als je dan een 500+ volgt heb je een handig overzicht maar commentaar op zulke posts is een vergaarbak aan vuiligheid/crypto geworden. Niet openklikken is mijn devies maar ik open het steeds minder daardoor. Ik snap wel dat 'normale' adverteerders hier geen zin meer in hebben.
JustFogMaxi @Plexodus4 april 2024 11:12
Dan kun je net zo goed een RSS reader gebruiken :)
Xerxes249 4 april 2024 10:19
Wil iemand mijn bedrijf sponsoren?
Ik heb een start kapitaal nodig van 2500*5 euro (maandelijkse subscriber fee) voor mijn blue-twitter-bot-net. Dan kunnen mensen vervolgens bij mij Twitter 'blue' kopen voor 4 euro per maand. Met ongeveer 5000 klanten denk ik kiet te kunnen spelen.
Loller1
4 april 2024 11:52
Ik ben benieuwd of ze rekening hebben gehouden met automatisch gegeven blauwe vinkjes en betalende gebruikers en dat het zich zo niet gaat verspreiden onder alle accounts met meer dan 2500 volgers.

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