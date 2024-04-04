X brengt gratis blauwe vinkjes terug voor accounts met veel volgers

X geeft gebruikers met veel geverifieerde volgers weer gratis blauwe vinkjes. Deze vinkjes waren voorheen ook gratis, maar waren sinds enige tijd alleen beschikbaar voor gebruikers met een betaald X Premium-account.

Alle X-accounts met meer dan 2.500 geverifieerde volgers krijgen voortaan gratis Premium-functies, meldt Elon Musk op zijn eigen platform. Daaronder valt ook het blauwe vinkje dat nu weer gratis wordt uitgedeeld. Accounts met meer dan 5.000 geverifieerde volgers krijgen Premium+ gratis.

Voordat Twitter door Elon Musk werd overgenomen, gebruikte het platform de bekende blauwe vinkjes om de identiteit van gebruikers vast te stellen. Veel invloedrijke personen, zoals politici, artiesten en journalisten, en accounts met veel volgers hadden zo'n vinkje. In 2022 besloot X, zoals het platform nu heet, echter om de blauwe vinkjes alleen nog beschikbaar te maken voor gebruikers die betalen. In Nederland betalen onder meer negentien Tweede Kamerleden voor zo'n vinkje, bleek in februari uit onderzoek van Tweakers.

Nu de blauwe vinkjes weer gratis beschikbaar worden, wordt geen onderscheid gemaakt tussen wie betaalt en wie het vinkje gratis heeft gekregen. Alle vinkjes zijn namelijk hetzelfde en er wordt geen verdere uitleg gegeven over hoe iemand aan het vinkje is gekomen: door te betalen of door veel geverifieerde volgers te hebben.

Diverse gebruikers die nu toch weer gratis een blauw vinkje krijgen, geven op X aan niet blij te zijn met de verandering. Een journalist van Business Insider zegt bijvoorbeeld: "Dit is de straf als je te veel berichten plaatst." Andere gebruikers benadrukken in hun berichten dat ze niet om blauwe vinkjes hebben gevraagd of ervoor hebben betaald.