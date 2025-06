X maakt blogfunctie beschikbaar voor Premium+-abonnees

Socialmediaplatform X heeft een functie uitgerold voor Premium+-abonnees, waarmee ze langere berichten kunnen schrijven. De berichten, zogenoemde Articles, kunnen worden voorzien van afbeeldingen en verschillende lettertypen.

De functie is terug te vinden onder een aparte knop in de zijbalk, schrijft X. Naast gewone afbeeldingen, kunnen gebruikers ook video's en gifs toevoegen aan hun post. Na publicatie verschijnen de post in het tabblad 'Articles' op de profielpagina van de gebruiker en in de tijdlijn van zijn volgers. De auteur kan de lange berichten na publicatie bewerken en verwijderen.