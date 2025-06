FBI: gemelde schade internetcriminaliteit in 2023 bedraagt 12,5 miljard dollar

Cybercrime heeft vorig jaar in de VS 12,5 miljard dollar schade veroorzaakt. Dat heeft de FBI gemeld in een eigen rapport over aan internet gerelateerde misdaad. Het schadebedrag kan echter nog hoger zijn, omdat het in dit geval alleen om gemelde schade gaat.

Het rapport is deels gebaseerd op de 880.000 meldingen van vermoedelijke internetcriminaliteit, schrijft de FBI. Landelijk was er een toename van het aantal klachten met bijna 10 procent vergeleken met 2022. De totale gemelde schade van de slachtoffers bedraagt meer dan 12,5 miljard dollar, wat een stijging is van 22 procent ten opzichte van vorig jaar. De meeste meldingen waren afkomstig van zestigplussers. Die groep had 101.018 meldingen gedaan. De geleden schade onder de melders omvat 3,4 miljard dollar.

Daarnaast heeft de FBI bijgehouden uit welke staten de meldingen komen. De meeste meldingen kwamen uit Californië. Dat waren er meer dan 77.000 en de gemelde schade kwam neer op meer dan 2,1 miljard dollar. Op de tweede plaats staat Texas, met iets meer dan 47.000 meldingen en meer dan 1 miljard dollar schade.

Bron: FBI

Phishing en spoofing waren de misdaden waarover de meeste meldingen werden gedaan. Ook ziet de FBI een flinke stijging van het aantal ransomware-incidenten, waarbij de schade in totaal 59,6 miljoen dollar bedraagt. Het jaar ervoor ging het om 34,3 miljoen dollar schade. Veel gevallen worden niet gemeld, dus de schade kan hoger zijn, schrijft de FBI. De organisatie ziet dat criminelen hun tactieken hebben aangepast, bijvoorbeeld door verschillende ransomewarevarianten te gebruiken bij een slachtoffer en vaker te dreigen om data te vernietigen.