FBI: cyberactiviteiten hebben nog nooit verkiezingsproces VS beïnvloed

De FBI en CISA stellen dat cyberaanvallen die Amerikaanse verkiezingen willen beïnvloeden, weinig effect hebben op het verkiezingsprocessen in het land. Volgens de Amerikaanse overheidsdiensten zijn er voldoende controles en procedures actief om inmenging te vermijden.

De FBI stelt samen met het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, ofwel CISA, dat er tot op heden geen enkel geval bekend is waarin criminele cyberactiviteiten erin geslaagd zijn om Amerikaanse verkiezingsuitslagen te beïnvloeden. Volgens de twee Amerikaanse overheidsdiensten hebben digitale pogingen om verkiezingen te beïnvloeden tot nu toe meestal op een lokale schaal plaatsgevonden. Deze pogingen werden naar verluidt in de kiem gesmoord en hadden haast geen invloed op de verkiezingsprocessen. De FBI en CISA rekenen phishing, ransomware, ddos-aanvallen en domain-spoofing tot cybercriminaliteit.

De overheidsorganisaties claimen dat de overheidsambtenaren die aangesteld zijn om verkiezingen in goede banen te leiden, een hele reeks technologische en fysieke maatregelen nemen om de risico's van cybercriminaliteit in de kiem te smoren. Daardoor menen de FBI en CISA dat het manipuleren van verkiezingsuitslagen op grote schaal zeer moeilijk is.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 06-10-2022 17:54 49

06-10-2022 • 17:54

49

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Reacties (49)

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killercow 6 oktober 2022 17:59
Heel handig is 'desinformatie' niet opgenomen in het lijstje aanvallen, want die hebben wel degelijk invloed op verkiezingen gehad. Ook het stelen van informatie en het lekker ervan heeft nogal wat invloed gehad.
Ze zeggen hier eigenlijk alleen dat er geen directe stemmen-tellingen via een hack zijn aangepast.
Mathijs22 @killercow6 oktober 2022 19:01
Als je de bron leest gaat het hier duidelijk over criminele 'hacks'.

Dus het was niet 'handig', het was gewoon geen deel van het onderzoek. Misinformatie is niet iets waar de FBI veel over te zeggen heeft. En de CISA nog minder. Onderzoeken naar misinformatie zijn reeds op grote schaal gedaan door universitaire wetenschappers en die zijn het er over eens dat op dat terrein zeker wel invloed was.
dd0c @Mathijs227 oktober 2022 09:24
De meeste 'criminele hacks' gebruiken Social Engineering, desinformatie. En bekende hackers maken hier veelvoudig gebruik van: https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Mitnick

De schaal en technisch vernuft waarmee Cambridge Analytica te werk ging zou ik zeker scharen onder 'criminele hack': https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Analytica
Rokuro @dd0c7 oktober 2022 14:49
Ik zou beide geen criminele hacks noemen.
Het wikipedia artikel over Kevin Mitnick gebruikt het woord social engineering, maar heeft in die context een andere betekenis dan het grootschalig verspreiden van desinformatie. In het artikel staat dat hij individuen kon manipuleren om hun wachtwoorden aan hem te geven. Dat vind ik wel hacken, maar ik zou het geen "social engineering" noemen.
Wellicht gebruik ik het woord dan verkeerd of misschien heeft het onderhand een andere betekenis gekregen. Bij social engineering denk ik aan het beïnvloeden van grote groepen mensen, verkapte propaganda zegmaar. De misinformatie waar @killercow en @Mathijs22 het over hebben is wat anders dan de "desinformatie" die hackers gebruiken om toegang te krijgen tot systemen. Desinformatie grootschalig verspreiden vind ik geen hacken.

Voor Cambridge Analytica geldt ongeveer hetzelfde, wat zij hebben gedaan is wel crimineel maar ik zou het geen hacken noemen. In het hele wikipedia artikel komt het woord "hack" dan ook niet voor. Dat is denk ik ook juist waar @Mathijs22 op doelt. Ze hebben wel mensen beïnvloed op een criminele manier, maar ze hebben niemand gehackt of beveiligingen omzeild of iets in die trant. En daarom is het logisch dat de FBI kan zeggen dat hackers geen invloed hebben gehad op verkiezingen, ook al hebben partijen als Cambridge Analytica wel grote invloed gehad op verkiezingen.
dd0c @Rokuro12 oktober 2022 18:20
Semantiek.
Ja, je hebt evenveel gelijk als ik heb.
n4m3l355 @killercow6 oktober 2022 19:26
Het Tweakers artikel is ietwat vreemd verwoord, zo begint namelijk de PDF:
Malicious Cyber Activity Against Election Infrastructure Unlikely to Disrupt or Prevent Voting
Kortom het is duidelijk een paper dat specifiek op hun infrastructuur en op voter-fraud ingaat. Iets waar Trump graag op inhaakte maar tot op heden nog nooit iets concreets te boven kwam. Dit lijkt dan ook eerder een onderbouwing om aan te geven dat voter fraud is een non-issue.

Men spreekt nergens over andere activiteiten zoals desinformatie, wat hier dan ook niet de vraag leek te zijn om mee te beginnen.
k995 @killercow6 oktober 2022 20:07
Slechte vertaling , wat het artikel zegt :

As of the date of this report, the FBI and
CISA have no reporting to suggest cyber activity has ever prevented a
registered voter from casting a ballot, compromised the integrity of any
ballots cast, or affected the accuracy of voter registration information.
Renoir @killercow6 oktober 2022 18:04
Titel is ook misleidend want er zijn zeker ‘cyveractiviteiten’ geweest die de verkiezingen hebben beinvloed. Daar kan namelijk alles dat op internet gebeurd onder vallen.
B64 @Renoir6 oktober 2022 18:13
Je verwart de beïnvloeding van kiezers met de beïnvloeding van het verkiezingsproces. Dat zijn twee verschillende dingen.
Renoir @B647 oktober 2022 00:13
Ik snap je punt maar ook het proces kan inderdaad breder worden geïnterpreteerd zoals dasiro ook aangeeft.
blorf @Renoir7 oktober 2022 03:46
De procedure is wettelijk vastgelegd. Als die beinvloed kan worden is het foute boel. Het beinvloeden van verkiezingen doet een campagne ook. Dat is zeer zeker niet wat er wordt bedoeld.
dasiro @B646 oktober 2022 19:17
het vormen van je mening is de eerste stap in het proces van de verkiezingen, anders zouden de kandidaten niet met miljarden aan sponsorgeld hun PR-budgetten vullen, maar ik snap wat je wil zeggen.
Verwijderd @dasiro7 oktober 2022 07:56
Een verkiezingsproces is dan ook niet hetzelfde als het proces van de verkiezingen.
Loggedinasroot @killercow6 oktober 2022 18:01
Inderdaad. Niks over Memetic warfare of psyops.
jeroen3 @killercow6 oktober 2022 18:15
Desinformatie beïnvloedt de kiezer, niet het verkiezingsproces.
kodak
@killercow6 oktober 2022 18:16
Waarop baseer je nu de suggestie dat het handig is of zelfs dat daar niet op gelet zou zijn?

Ze geven niet voor niets aan dat het onderzoek gaat om toepassen van phishing, denial of service, ransomware. Daar valt kennelijk net zo goed verkeerde informatie onder.
Dutch_CroniC @killercow7 oktober 2022 09:32
Dit is pas desinformatie.
Het was gewoon live op tv te zien.
https://m.youtube.com/watch?v=TnH6YtsCERU

Maar ze hebben wel gelijk, het zal wel geen cyberattack zijn geweest. Gewoon geknoei van binnenuit.

[Reactie gewijzigd door Dutch_CroniC op 25 juli 2024 23:20]

_Pussycat_ @Dutch_CroniC7 oktober 2022 11:06
Je weet dat de Republikeinen wanhopig, maandenlang, gezocht hebben naar echte bewijzen? Je weet dat het ze nog nooit gelukt is iets relevants te vinden (behalve een paar honderd extra stemmen voor Biden)?

Plaats alsjeblieft niet zulke onzin.
separhim 6 oktober 2022 18:05
Het zou toch ook zeer ernstig zijn als dit mogelijk was geweest. De beïnvloeding van de verkiezingen vindt niet plaats in het veranderen van de resultaten, maar het vertrouwen van de kiezer in het systeem te ondermijnen. Extreem rechts is bezig in de VS om op lokaal niveau het tellen van de stemmen te beïnvloeden zoals te zien is in deze video van de NYT. Dit is een direct gevolg van het verlies van vertrouwen in het systeem van de VS, en hoewel dat verre van perfect is, is het wel duidelijk dat de MAGA fans het zeker niet eerlijker willen maken. We moeten nu niet gaan denken dat buitenlandse invloeden geen effect hebben op de verkiezingen puur omdat ze niet de resultaten kunnen veranderen softwarematig.

Desinformatie zal altijd effectiever zijn dan cybercriminaliteit.

[Reactie gewijzigd door separhim op 25 juli 2024 23:20]

mjtdevries @separhim7 oktober 2022 11:11
Desinformatie zal altijd effectiever zijn dan cybercriminaliteit.
Je doelt dan op desinformatie van het soort waar jij hier zelf mee bezig bent?
is het wel duidelijk dat de MAGA fans het zeker niet eerlijker willen maken.
De republikeinen inclusief MAGA aanhangers zijn juist altijd de partij die maatregelen willen invoeren om verkiezingen betrouwbaarder te maken. Naar het niveau toe dat vanzelfsprekend is in alle Europese landen. Bv dat je je moet legitimieren wanneer je gaat stemmen.
De democraten zijn juist de partij die tegen dat soort maatregelen zijn en continue bezig zijn om nog meer maatregelen af te schaffen, zodat fraude nog makkelijker word.

Juist doordat fraude nu veel makkelijker is gemaakt, verdwijnt daarmee ook het vertrouwen in de uitslag van de verkiezingen.
Zeker als je vervolgt weigert een audit te doen als er indicaties zijn van onregelmatigheden.

Met cybercriminaliteit een elektronische stembus beinvloeden is heel moeilijk. Maar bv mail-in voting zoals dat in de VS in de laatste verkiezingen is gebruikt is super eenvoudig te beinvloeden. Daar is geen cybercriminaliteit voor nodig.
https://www.wsj.com/artic...ail-in-voting-11586557667
_Pussycat_ @mjtdevries7 oktober 2022 16:50
Ik zou het niet zo zwart-wit zeggen dat Republikeinen het stemmen betrouwbaar willen maken. Ze zorgen er ook voor dat in buurten met veel zwarten je urenlang in de rij moeten staan om te stemmen. Ook hebben ze wetgevingen aangenomen om het sturen van kiesmannen politiek te kunnen beinvloeden.

De Democraten willen daarentegen zoveel mogelijk mensen laten stemmen, ook die met twijfelachtige legitimatie (of gewoon illegale buitenlanders), en veroordeelde criminelen.

Uiteindelijk lijkt het me dat ze allebei de regels zoveel mogelijk verknoeien voor eigen winst.
Dutch_CroniC @separhim7 oktober 2022 09:40
Dit is o.a. de reden dat er opnieuw geteld moet gaan worden.
https://m.youtube.com/watch?v=TnH6YtsCERU

Er is genoeg gebeurd deze verkiezing dat een hertelling goedkeurd of zelfs vereist.

Hoe kan het dat staten meer votes uitbrengen dan er gegadigd zijn om te voten?

Waarom gingen sommige lokalen ineens dicht en mocht er niemand aanwezig zijn om het tellen te overzien?

Oh ja, desinformatie.
_Pussycat_ @Dutch_CroniC7 oktober 2022 11:14
Leuke methode. Allemaal vragen stellen in plaats van bewijzen te leveren.

Feit blijft dat alle klachten afgewezen zijn (en ik adviseer om ze zelf te lezen om de miserabele kwaliteit te zien), en men na maanden zoeken geen enkel bewijs kon leveren.

"Waarom xyz" vragen vervangt geen bewijs.
batjes @separhim7 oktober 2022 10:03
Waarom nou weer extreem rechts? Zijn de democraten dan extreem links ofzo?
Techman 6 oktober 2022 19:52
Cyberaanvallen misschien niet. Maar ze zijn zeer waarschijnlijk wel beinvloed door Cambridge Analytica.
Trinitronic 7 oktober 2022 00:48
Klopt, verkiezingen zijn wel door de FBI beïnvloed.
GameNympho 6 oktober 2022 18:54
Een beetje pot verwijt de ketel, in hoeveel landen hebben hun zelf dit proberen te beïnvloeden?
dasiro @GameNympho6 oktober 2022 19:22
da's de CIA, geen idee hoe nauwkeurig, maar het lijstje (inclusief targets en andere landen) staat gewoon open en bloot op wikipedia: foreign electoral intervention
GameNympho @dasiro6 oktober 2022 19:27
Meeste wat government organisaties zijn, hebben direct contact of een lijntje, en dat werkt both ways.
nst6ldr @GameNympho6 oktober 2022 20:25
1) Wat verwacht je van een veiligheidsdienst op dit onderwerp? "Andere diensten doen dit ook, dus we gaan niet meer de integriteit van onze eigen verkiezingen onderzoeken"?
2) Je weet zelf klaarblijkelijk het antwoord niet op je retorische vraag, dus wat voegt het toe om het aan te halen?
3) Waar zie je überhaupt een 'verwijt' terugkomen in het rapport?

Dit is waarom whataboutism niet welkom is.
GameNympho @nst6ldr6 oktober 2022 20:29
Schijnbaar weet jij mijn antwoorden.
Mitsuko 6 oktober 2022 19:22
Als de FBI het zegt...
junkchaser @Mitsuko6 oktober 2022 22:35
_/-\o_
Splorky 7 oktober 2022 06:45
Beetje onduidelijk waar dit precies over gaat.

Uit de reacties en het gelinkte artikel maak ik opdat het over het stembus systeem gaat.

Het had net zo goed over de stemmers kunnen gaan die misleid kunnen zijn op een niet legale manier.

Goed dat dit onderzocht is, jammer dat dit nodig was omdat iemand niet tegen zijn verlies kan en als een tegenstribbelende kat alles aangrijpt om maar niet te hoeven accepteren dat die verloren heeft.
Splorky @Pianist19857 oktober 2022 21:10
Doelde eigenlijk meer op externe beïnvloeding zoals Cambridge analitica achtige tactieken, mogelijke inmenging van andere overheden om de opinie te beïnvloeden.

Niet zo zeer de politicus zelf of het campagne team dat mogelijk dingen verdraaid naar want andere als leugens kunnen beschouwen.
Pianist1985 @Splorky8 oktober 2022 03:07
Cambridge Analytica gebruikte nietsvermoedende mensen, die een box aanvinkten, om hun contactenlijst en via hun profiel zichtbare info over deze contacten, te minen en analyseren.

Daarmee werden vervolgens verkiezingsadvertenties op de persoon gefinetuned.

Daar kun je van allerlei problemen mee hebben, vanwege privacy, en dat zou volledig terecht zijn.

Daarmee is nog altijd niet gezegd dat het formeel gezien illegaal was, en dat dit soort aanpak alleen maar in deze specifieke zaak werd gebruikt. Politiek is, net als oorlog, en als de concurrentie tussen 2 kerels die dezelfde meid leuk vinden, een arena waarin iedereen alleen maar mee doet om te winnen. Winnen doe je niet door het netjes te spelen.

De ene partij heeft misschien een voorsprong qua manipuleren van social media-based reclame. De andere partij heeft misschien een voorsprong omdat zij relatief veel meer steun genieten onder ambtenaren (of eender welke invloedrijke en aan de overheid verbonden beroepsgroep) dan de tegenpartij.

Alle politici die het spel spelen met het oog op winst, zijn per definitie leugenaars en manipulators. We rekenen echter alleen maar degenen die zich laten betrappen, erop af.
Aetje @mutley697 oktober 2022 02:41
Wellicht omdat de minst charismatische heks van de oude garde zijn tegenstander was - en die dacht geen moeite te moeten doen - want wie wil er bij "the deplorables" horen? Die walgelijke arrogantie was voor genoeg mensen de druppel.

Een les die men nog niet geleerd heeft als ik zie hoe Biden en Harris zich gedragen. Respectievelijk verward en afwezig.
LurkZ @Aetje7 oktober 2022 12:38
Als die heks niet vals had gespeeld richting de Democrat medekandidaten was er een veel grote kans geweest dat er een Dem gekozen was.
84hannes @Aetje7 oktober 2022 10:34
Een les die men nog niet geleerd heeft als ik zie hoe Biden en Harris zich gedragen. Respectievelijk verward en afwezig.
Toch is Biden precies om dezelfde reden aan de macht gekomen, het alternatief was volgens genoeg Amerikanen verwerpelijk.
Aetje @84hannes10 oktober 2022 18:09
Klopt. Een les die men nog niet geleerd heeft... :)
batjes @mutley697 oktober 2022 10:11
Omdat er bar weinig keuze is in de VS. Heel veel mensen staan gewoon niet achter de democraten en dan is de enige andere keuze... De republikeinen.

Er wordt daar heel veel op een partij gestemd enkel omdat men niet op de andere partij wil stemmen. Beide kanten op.

Het is wat dat betreft echt een ontzettend dom systeem.
Pianist1985 @mutley697 oktober 2022 14:05
Trump is verkozen omdat de arbeiders in de Rust Belt die normaal gesproken Democratisch stemden, van Hillary Clinton moesten kotsen, en omdat zij ook bij de rest van de Democratische achterban niemand enthousiast maakte.
nigel100100 @mutley698 oktober 2022 10:44
Omdat de meerderheid van amerika pro Trump is en terecht. Het is decenia niet zo goed gegaan met het land tijdens Trump zijn zitting. Helaas hebben veel mensen een persoonlijke aversie tegen hem omdat ze hem een kwal vinden of niet tegen de waarheid kunnen

Als de volgende verkiezingen wel eerlijk verlopen, wint trump.
Bulls @mutley696 oktober 2022 19:58
Door mislukte fraude van de tegenpartij.
k995 @mutley696 oktober 2022 20:11
Nee door een door en door rot VS kies systeem en politiek :
  • Partijdigheid ten top, trump verklaarde luidop dat hij kon moorden in publiek en nog steunde 40-45% van de kiezers hem
  • Electoral college en "first past the post" kiesysteem
  • Het "gerrymandering" waar men de tegenstander zijn kiezers in 1 district allemaal zet zodat alle overige districten voor jou zijn (ook mede dankzij fptp)
  • Ondermijnen vertrouwen in media, politiek en overheid
Internettrollen maken maar een heel klein deeltje hiervan uit, rechts (nu uitererst rechts) in de VS is hier al 20 jaar mee bezig en dat belande hen uiteindelijk bij trump .
E5X @k9957 oktober 2022 08:04
En daar komt nog bij dat een groot deel van de Republikeinen zich Republikein voelt en daardoor niet overweegt op wat anders te stemmen, ongeacht op wie hen vertegenwoordigt. Door dat mechanisme wordt fout gedrag niet afgestraft.
Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de Democraten.
84hannes @k9957 oktober 2022 10:32
offtopic:
Ik zou daar nog
  • Een presidentieel systeem
aan toe willen voegen. Wat doe je als er twee serieuze kandidaten zijn, en een derde die jou veel meer aanspreekt? Je kiest voor de beste van de eerste twee, want de derde maakt toch geen kans. Bij een parlementair systeem kun je met een gerust hard voor een niche partij stemmen (PvdD, SGP). Je weet dat ze niet de premier zullen leveren, maar ze zullen wel invloed hebben op het beleid van de regering. Dat maakt het ook een stuk laagdrempeliger om van partij te wisselen, omdat de standpunten niet zo zwart/wit neergezet hoeven te worden.

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