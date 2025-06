Politici 36 landen komen bij elkaar in Washington voor anti-ransomwaretop

Ambtenaren en politici uit 36 landen zijn in Washington D.C. bijeengekomen voor een internationale top over ransomware. Het is de tweede keer dat het Counter Ransomware Initiative bij elkaar komt. Tijdens de top in het Witte Huis delen de landen tips over ransomwarebestrijding.

De top begon maandag in het Witte Huis, al benadrukt de Amerikaanse regering dat het initiatief vanuit de internationale gemeenschap komt en niet door de VS wordt geleid. De politici, ambtenaren en experts komen uit 36 landen, waaronder Nederland. Er zitten geen Belgische afgevaardigden bij de top. De experts komen in de Amerikaanse hoofdstad bij elkaar als het Counter Ransomware Initiative. Dat werd vorig jaar opgericht.

Het CRI komt samen om praktische tips en adviezen te delen over ransomware, dat in de meeste deelnemende landen wordt gezien als een groot gevaar voor de maatschappij en democratie. De landen werken vaak al in meer of mindere mate samen om bijvoorbeeld bedrijven te helpen, cryptovaluta te traceren en landen die ransomwarebendes niet uitleveren verantwoordelijk te houden. De top in Washington is bedoeld om dat werk te versterken en door te zetten.

In de nabije toekomst willen de landen samenwerken aan 'internationaal geaccepteerde cybernormen'. De overheden zeggen nog niet wat ze daar precies onder verstaan, maar wijzen op sancties die aan Iran zijn opgelegd nadat hackers in het land Albanese overheidssystemen hadden aangevallen. De landen willen dinsdag met een manifest komen.