Ict-leverancier ontkent dat gegevens van Kamerleden zijn gestolen bij aanval

Ict-bedrijf ID-Ware weerspreekt staatssecretaris Van Huffelens claim dat persoonsgegevens van Nederlandse politici en Kamermedewerkers op straat liggen. De staatssecretaris schreef dat gisteren in een Kamerbrief na een bericht in de Volkskrant, maar het bedrijf zegt nu dat er geen aanwijzingen zijn van een datalek.

ID-Ware geeft in een update meer informatie over een recente cyberaanval. Het bedrijf regelt de toegangspassen en -systemen voor de Nederlandse parlementaire gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer. Op vrijdag schreef de Volkskrant dat persoonsgegevens van 3500 personen die werken bij ministeries en andere overheidsinstellingen op het darkweb werden aangeboden. Die zouden online zijn gezet nadat het bedrijf door ransomware was getroffen.

ID-Ware bevestigt in de update dat het inderdaad door ransomware is getroffen. Het bedrijf schrijft daarnaast ook dat het geen informatie wil geven over individuele klanten, maar zegt wel dat 'het onderzoek tot nu toe geen bewijs laat zien dat leden van het Nederlandse parlement of andere publieke personen zijn getroffen door een datalek'. Ook schrijft ID-Ware dat er bij de hack geen data is buitgemaakt waarmee aanvallers toegang kunnen krijgen tot overheidsgebouwen. "ID-Ware bezit de gegevens niet die nodig zijn voor dat doel."

De verklaring is opvallend, omdat het direct staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering tegenspreekt. Die schreef gisteren in een Kamerbrief: "Tot nu toe is bekend dat van bijna 3500 medewerkers van Rijksoverheid naam, rijkspasnummer en paraaf is gelekt vanuit de thuisbezorgservice van de kaart." De staatssecretaris schreef daarnaast wel dat de databaseservers van ID-Ware die worden gebruikt bij het uitgeven van rijkspassen niet geraakt waren door de aanval. "Of er gegevens van rijkspasgebruikers staan op de fileservers die wel geraakt zijn wordt onderzocht", schreef Van Huffelen.