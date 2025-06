Man aangehouden voor stelen tienduizenden patiëntgegevens van zorgplatform

De Nederlandse politie heeft een 19-jarige man uit Krimpen aan den IJssel aangehouden. Hij wordt verdacht van het hacken van zorgplatform Carenzorgt.nl. De man zou tienduizenden documenten hebben gestolen, die onder meer medische gegevens bevatten.

Vorige week deed Nedap, de softwareleverancier van Carenzorgt.nl, aangifte van de gegevensdiefstal. "Meteen nadat we doorkregen dat er iets niet in de haak was, hebben we het probleem verholpen en aangifte gedaan”, zegt Nedap-directeur Ruben Wegman tegen Tubantia. "Justitie en politie zijn ook meteen in actie gekomen en hadden de verdachte al snel in het vizier.” De man is inmiddels op vrije voeten, maar hij blijft een verdachte.

De politie heeft zijn huis doorzocht en 'verschillende gegevensdragers' in beslag genomen. Volgens Wegman zijn er nog geen aanwijzingen dat de gegevens door de verdachte zijn doorverkocht of verspreid. Het politieonderzoek naar de hack loopt nog. Hoeveel documenten er precies zijn gestolen, is nog niet bekend.

Carenzorgt.nl is een platform waarmee mantelzorgers informatie uitwisselen met zorgprofessionals over de behandeling en verzorging van patiënten. Het platform wordt gebruikt door 9000 zorgaanbieders en een half miljoen particulieren.