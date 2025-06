Datalek bij smart-cardbedrijf ID-ware treft 21.000 pashouders TU Eindhoven

Er zijn persoonlijke gegevens van naar schatting 21.000 pashouders bij TU Eindhoven gestolen. Criminelen hebben de gegevens buitgemaakt bij een ransomwareaanval op smart-cardbedrijf ID-ware. In de meeste gevallen gaat het om e-mailadressen, woonadressen, namen en woonplaatsen.

In een mail aan getroffen studenten en personeel meldt de universiteit dat de diefstal groter was dan aanvankelijk gedacht. Na de hack bij ID-Ware verscheen er een beperkte dataset op het darkweb, waar ook gegevens tussen staan van een aantal pashouders van TU Eindhoven. Die zijn in het weekend van 8 oktober geïnformeerd.

Uit nader onderzoek blijkt het echter om meer gegevens te gaan, schrijft de universiteit. Welke gegevens er precies zijn gestolen, verschilt per individu. Het gaat vooral om e-mailadressen, woonadressen, namen, geboorteplaatsen en studentennummers. Er zouden geen pasfoto's en wachtwoorden zijn gestolen. TU Eindhoven vraagt de ontvangers van de mail om extra alert te zijn op verdachte mails en identiteitsfraude. De getroffenen kunnen hun pas nog wel blijven gebruiken.

ID-Ware maakt de kaarten die personeel en studenten van de universiteit gebruiken voor het printen van documenten en het krijgen van toegang tot bepaalde gebouwen. Het softwarebedrijf werd afgelopen maand het slachtoffer van een ransomwareaanval. Hoewel het bedrijf weer snel toegang had tot zijn servers, kon het toch niet voorkomen dat de daders ervandoor gingen met gegevens. Daar zitten ook gegevens tussen van duizenden Rijksambtenaren. Volgens ID-Ware zit de hackergroep BlackCat, ook wel bekend als ALPHV, achter de aanval.