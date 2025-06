Bouwmarkt Groenhart getroffen door ransomwareaanval, gegevens klanten gestolen

De Noord-Hollandse bouwmarktketen Groenhart is vrijdag het slachtoffer geworden van een ransomwareaanval. Daarbij zijn de gegevens van een onbekend aantal klanten gestolen. Het is nog niet bekend wie achter de aanval zit.

Op het moment van schrijven is de site van Groenhart offline. De keten zegt in een mail aan klanten, die door Tweakers is ingezien, dat er zakelijke e-mailadressen en kopieën van facturen zijn buitgemaakt. Groenhart schrijft dat er nog een onderzoek gaande is naar de aanval, maar dat het klanten alvast informeert op basis van de huidige kennis.

Er lijken vooralsnog geen ordergegevens verloren te zijn gegaan, omdat Groenhart een back-up van die gegevens heeft. De keten zegt het incident te hebben gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Groenhart adviseert klanten om extra alert te zijn op phishing, verdachte post of telefoontjes.