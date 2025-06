Pimax kondigt lichte en goedkopere VR-headset aan vanaf 1414,49 euro - update

Pimax heeft een nieuwe VR-headset onthuld: de Pimax Dream Air. Het is een lichtere headset die volgens de fabrikant minder dan 200 gram weegt. De Dream Air wordt geleverd met twee controllers en een DisplayPort-kabel van 5 meter lang.

De micro-oledschermen van de Dream Air hebben een resolutie van 3840x3552 pixels per oog bij een maximale verversingssnelheid van 90Hz, schrijft Pimax op de productpagina. Het apparaat heeft een blikveld van 102 graden en beschikt over geïntegreerde oog- en handtracking. Via de dp-kabel kan de headset worden aangesloten op een pc. Verder beschikt de Dream Air over 6dof-tracking, ofwel op zes assen, en is hij compatibel met de SteamVR Lighthouse-trackers.

Bij de headset hoort de abonnementservice Pimax Prime. Gebruikers betalen eerst de basisprijs en daarna kunnen ze kiezen voor een maandelijkse betaling van 32,99 dollar of een eenmalige betaling van 679 dollar. Na een periode van 24 maanden of de eenmalige betaling is de headset van de gebruiker. Als de headset wordt verkocht, hoeft de nieuwe eigenaar geen nieuw abonnement te nemen, zegt Pimax. Dit betekent dat de totaalprijs neerkomt op 1.895 tot 1.991 dollar. Op de productpagina zijn geen europrijzen van het abonnement terug te vinden. De basisprijs van de headset is 1.414,19 euro, inclusief btw.

Onlangs kondigde Pimax nog twee luxere headsets aan, met adviesprijzen van vanaf 1900 euro.

Toevoeging, 14.21 uur: Prijzen Pimax Prime toegevoegd en basisprijs aangepast