VS onderzoekt China voor mogelijk kunstmatig laag houden prijzen halfgeleiders

De regering-Biden start een onderzoek naar Chinese chips die tien jaar of langer geleden op de markt zijn gekomen. De Amerikaanse overheid wil onderzoeken of China zijn eigen binnenlandse chipfabrikanten een oneerlijk voordeel heeft gegeven, waardoor ze hun prijzen laag konden houden.

Het doel van het onderzoek is om 'Amerikaanse en andere halfgeleiderproducenten te beschermen tegen de enorme, door de staat aangestuurde opbouw van het binnenlandse chipaanbod in China', zegt handelvertegenwoordiger Katherine Tai tegen Reuters. Tai stelt dat het handelsagentschap bewijs heeft dat China 'de wereldwijde halfgeleiderindustrie wil domineren'. "De Chinese overheid stelt fabrikanten in staat om hun capaciteit snel uit te breiden en de prijs van hun chips kunstmatig laag te houden."

Het ministerie van Handel schat op basis van eigen onderzoek dat twee derde van de Amerikaanse bevolking producten gebruiken, zoals in wasmachines en andere huishoudelijke apparaten, die de zogeheten legacychips uit China bevatten.

Het onderzoek blijft doorlopen na de machtsoverdracht van de huidige president Joe Biden naar de aankomende president Donald Trump. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kan hij ervoor kiezen om de importtarieven te verhogen van de eerder aangekondigde 50 procent naar 60 procent. Het Chinese ministerie van Commercie noemt het onderzoek in een reactie 'protectionistisch' en dat het Amerikaanse bedrijven en de wereldwijde handel zal raken.