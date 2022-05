Pimax presenteert standalone-VR-headset met miniledschermen en 200Hz-refreshrate

Pimax heeft zijn Reality 12K QLED aangekondigd. Deze VR-bril kan verbonden worden met pc's, maar is ook als standalone te gebruiken. De bril beschikt over 5,7k-miniledschermen met verversingssnelheden tot 200Hz. De Reality-headset komt eind 2022 uit voor 2399 dollar.

De headset ondersteunt inside-out-tracking via vier geïntegreerde camera's en biedt daarmee zes degrees-of-freedom voor meer bewegingsvrijheid. De Reality 12K QLED heeft daarmee geen losse basisstations nodig om hoofd, lichaam, handen en controllers van een gebruiker te volgen. Pimax kondigde zijn nieuwe standalone VR-headset aan tijdens zijn Frontier-presentatie.

De Reality 12K QLED beschikt over een Qualcomm Snapdragon XR2-soc, die ook wordt gebruikt in de Oculus Quest 2 van Facebook. Met die soc kan de VR-headset gebruikt worden zonder dat deze verbonden is met een pc. In die modus wordt de resolutie wel verlaagd naar 4k per oog, met een lagere horizontale kijkhoek van 150 graden en een verversingssnelheid van maximaal 120Hz.

Als de Reality-headset via een glasvezelkabel wordt verbonden met een pc, wordt de resolutie opgehoogd naar 5620x2720 pixels per oog. Ook worden de kijkhoeken hoger; het bedrijf meldt een horizontale kijkhoek van 200 graden en een verticale kijkhoek van 130 graden. In pc-modus bedraagt de verversingssnelheid maximaal 200Hz. De twee qled-schermen beschikken over een miniledbacklight met local dimming en ondersteunen hdr. De Reality 12K QLED kan ook via een 60GHz-wifiverbinding verbonden worden met een computer. Dat gebeurt via een WiGig-module van het bedrijf. Het is niet duidelijk of de maximale resolutie en verversingssnelheid dan anders zijn.

De headset zou verder foveated rendering ondersteunen, waarbij de beeldkwaliteit wordt aangepast op basis van oogtracking. De objecten waar de gebruikers direct naar kijken, worden dan op hogere resolutie gerenderd dan objecten die zich aan de buitenkant bevinden. Verder kunnen de lenzen traploos versteld worden tussen pupilafstanden van 57 tot 72mm. De headset bepaalt de pupilafstand van gebruikers automatisch op basis van oogtracking met twee geïntegreerde camera's.

De gezichtscover van de headset is magnetisch bevestigd en kan vervangen worden. Voor standalone gebruik beschikt de headset over een accucapaciteit van 6000mAh. De achterkant van de headset herbergt daarvoor twee losse accu's, zodat gebruikers deze kunnen verwisselen zonder dat de headset moet worden uitgezet.

Naast de Reality 12K QLED kondigt Pimax ook een VR Station aan. Dat is een mini-pc met een ingebouwde WiGig-module die bedoeld is voor gebruik met de Reality-headset. Pimax stelt dat dit systeem 'krachtige hardware met een high-end videokaart' krijgt, maar deelt daarover geen details. De headset gaat ook extra modules ondersteunen via drie USB-C-aansluitingen. Pimax en andere bedrijven werken onder andere aan bloedzuurstofmeters, geurverspreiders en fans om de headset te koelen.

Bron: Pimax