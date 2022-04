Gerucht: Valve werkt aan standalone vr-headset

Valve zou mogelijk werken aan een nieuwe vr-headset. Een YouTuber ontdekte in de broncode van SteamVR en in een patent aanwijzingen voor een apparaat met de werktitel Deckard. Dat zou een standalone vr-headset zijn, maar details zijn er niet.

YouTuber Brad Lynch ontdekte aanwijzingen voor de headset na een tip. Hij vond die aanwijzingen in de broncode van SteamVR. Inmiddels hebben bronnen binnen Valve aan Ars Technica bevestigd dat het bedrijf inderdaad intern aan een headset werkt, maar het is nog niet duidelijk of dat moet leiden tot een product dat uiteindelijk in de winkel moet komen te liggen. De headset wordt intern Deckard genoemd. De eerste aanwijzingen daarvoor staan sinds januari in de publieke branches van SteamVR's broncode. Valve zou sinds januari zeker drie verschillende proofs-of-concept hebben doorgevoerd.

Veel informatie over de headset is niet bekend, maar er zijn sterke aanwijzingen dat het gaat om een standalone-headset die ook zonder bedrading kan worden aangesloten op een pc. Dat zou blijken uit het feit dat de code verwijst naar een wifi 6-adapter met twee antennes. Valve zou in 2020 een patent hebben ingediend voor een headset waarvan de antennes zowel aan de voor- als de achterkant van de headset zouden zitten. Dat zou een standalone headset zijn waarmee gebruikers hun hoofd kunnen draaien zonder de verbinding snel te verliezen.

In de SteamVR-code wordt verder gesproken over een optie voor 'een stand-alone layer'. Volgens de bronnen van Ars Technica experimenteerde Valve in ieder geval in het verleden met twee soorten nieuwe headsets, waarvan er een werkt met een draadloze verbinding met een pc, maar ook een headset met een eigen processor zoals de Oculus Quest dat ook heeft. Die headset zou ook gebruik maken van de 'inside-out-tracking' van de Quest. Het bedrijf zou wel moeite hebben om dat proces goed werkend te krijgen op de nieuwe headset. Het is dan ook niet duidelijk of de Deckard-headset ook echt in productie wordt genomen en wanneer dat zou zijn.