Vr-versie System Shock 2: Enhanced Edition moet volwaardige vr-game worden

System Shock 2: Enhanced Edition krijgt een uitgebreide virtual reality-modus, waarbij spelers handelingen als het zwaaien met de moersleutel en herladen van wapens ook echt met de hand moeten doen. De modus werkt ook in co-op, en ook als de ander geen vr-headset gebruikt.

De studio had al een teaser van zijn vr-modus geplaatst op Twitter, maar komt nu met wat meer informatie. Afgezien van werkelijk fysiek zwaaien met een slagwapen en wapens herladen, spreekt de studio ervan dat het ook mogelijk wordt om voorwerpen van een afstand op te pakken, 'zoals dat ook gaat in Half-Life: Alyx'. Al met al moet het een 'echt opvallende vr-ervaring worden die van begin tot eind ontworpen is voor vr', stelt de studio tegenover IGN. De vr-versie heeft ook een eigen ontwikkelteam.

De vr-modus voor System Shock 2: Enhanced Edition zal niet tegelijk met deze editie uitkomen. Het gaat nu nog om een prototype, dat op een later moment uitkomt. Tegelijkertijd werkt Nightdive aan een remake van de originele System Shock, die ergens dit jaar tegelijk met System Shock 2: Enhanced Edition moet uitkomen en waarvan later deze maand een nieuwe demo online komt.