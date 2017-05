Door Paul Hulsebosch, donderdag 11 mei 2017 06:00, 3 reacties • Feedback

Gespeeld op: Windows

Ook verkrijgbaar voor: PlayStation 4 en Xbox One

In veel previews of reviews van Prey komt een vergelijking met BioShock voor. Een wat vreemde vergelijking, aangezien BioShock zich afspeelt in onderwaterstad Rapture en Prey zich afspeelt aan boord van een ruimtestation. Als je Prey dan toch wilt vergelijken, zijn er veel meer games die zich afspelen in een ruimtestation dan in een onderwaterstad. Prey is veel meer sciencefiction dan BioShock, compleet met een vervreemdend uitgangspunt en nog vreemdere plotwendingen. De game is ook futuristisch; het geheel speelt zich af in 2032, in een alternatieve werkelijkheid.

Maar los van de locatie gaat het in de vergelijking met BioShock misschien eerder om de sfeer van beide games, om het kleurgebruik, met warme tinten rood en bruin die op veel locaties overheersen. Om de soms wat barokke luxe die je treft aan boord van Talos I, het ruimtestation waar Prey zich afspeelt en dat enigszins doet denken aan Rapture. Waar sfeer een sterke kant is van de BioShock-games, geldt dat zeker ook voor Prey. Ontwikkelaar Arkane Studios heeft zijn best gedaan of Talos I. Van de beide delen Dishonored weten we dat de studio een mooie spelwereld kan maken, en dat doet hij nu weer. Alleen is de sfeer dit keer totaal anders.

Gameplaybeelden van onze run door de Windows-versie van Prey.

De Talos I is groot

Arkane heeft zijn best gedaan op Talos I. Het is een enorm schip. Je kunt het van buiten bekijken, tijdens een ruimtewandeling, en dan valt pas op hoe groot het gevaarte is: zo'n 600 meter lang. Dat je het geheel kunt verkennen, blijkt wel als je laat in de game nog een keer aan de ruimtewandel gaat. Dan zie je de vele blauwe markeringen van de questtracker, die je door heel het ruimtestation sturen, met de afstanden tot de vele doelen die je hebt. Want er is veel te doen in Prey. Er is de glimmende buitenkant, de mooie lobby die niet zou misstaan in de Trump Tower, en de luxe onderkomens van het personeel, compleet met restaurant, filmzaal, zwembad en fitnessruimte. Maar er zijn ook de industriële delen: de enorme kernreactor die het schip aandrijft, de al net zo indrukwekkende waterzuiveringsinstallatie, en de oude kern van de Talos I, waar al decennia onderzoek wordt verricht. Het zijn spartaans ingerichte ruimtes die er zeer geloofwaardig uitzien.