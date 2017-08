Human Head komt na 17 jaar met opvolger Rune

Human Head Studios kondigt Rune: Ragnarok aan, een openwereldsandboxgame waarin de Noorse mythologie centraal staat. De game lijkt een vervolg te worden op Rune, een actiegame die Human Head zeventien jaar geleden afleverde. Details over de game zijn er nauwelijks.

Behalve dat Human Head Studios van Rune: Ragnarok een open spelwereld wil maken, waarin spelers veel vrijheid hebben, is weinig bekend over het project. Zo maakt Human Head niet bekend wanneer het de game in de winkel hoopt te hebben en op welke platforms het verschijnt. Het is ook niet duidelijk of er een uitgever bij het project betrokken is. De ondertitel van de game is: 'The Gods Shall Fall'. De studio heeft een trailer vrijgegeven die eindigt met de zinsnede 'Ragnarok must end'. Uit die twee gegevens valt op te maken dat de speler het in de game wellicht moet opnemen tegen de goden Odin, Thor, Týr, Freyr, Heimdallr en Loki uit de Noorse mythologie, die in de traditionele Ragnarök een hoofdrol spelen.

De aankondiging van Rune: Ragnarok komt onverwacht. Human Head leek geen interesse te hebben in een vervolg van de game waarmee het voor de studio allemaal begon. Human Head werd in 1997 opgericht en Rune, dat in 2000 verscheen, was zijn eerste game. Hoewel er twee uitbreidingen verschenen voor Rune, leek de studio geen belangstelling te hebben voor een opvolger. Human Head leverde verder in 2006 Prey af, maar moest zich in de afgelopen jaren in stand houden door bij te springen bij projecten van andere ontwikkelaars. De studio werkte verder lang aan Prey 2, maar werd van het project gehaald toen uitgever Bethesda de rechten op de serie kocht. De uitgever was niet tevreden over de voortgang van het project en zette Arkane Studios op de game, dat in mei een opvolger afleverde, die opnieuw simpelweg Prey is gedoopt.

Rune: Ragnarok