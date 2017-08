Digital Extremes kondigt gratis mmog Survived By aan

Digital Extremes kondigt de gratis mmog Survived By aan, een twin stick shooter die gemaakt wordt door Human Head Studios. De game wordt door 100 spelers tegelijk gespeeld en heeft een ouderwets pixelachtig uiterlijk. Wanneer de game op de markt komt, is niet bekend.

Digital Extremes kondigt Survived By aan als een gratis speelbare retro-style mmog, waarin 100 spelers zij aan zij vechten, en waar 'permadeath slechts het begin is'. Spelers kunnen in de game kiezen uit verschillende classes, waaronder Alchemist, Harbinger, Infiltrator, Sentinel, Geomancer en Druid. Het personage kan tijdens het spelen van Survived By in level stijgen en spelers kunnen wapens vervaardigen om het sterker te maken. Dat moet het personage in staat stellen om in dungeons af te dalen en bosses te verslaan.

In tegenstelling tot veel andere roguelike-games kunnen characters genezen. Als een character verslagen wordt, ontstaat er een nieuwe versie van hetzelfde personage. Dat is dan bijna alle wapens en eigenschappen kwijt. Welke behouden blijven, maakt de uitgever nog niet bekend. De game speelt zich af in een fantasywereld met magie en klassieke wapens, en met vijanden als Beasts, Infernals, Furies en Spirits.

Digital Extremes stelt dat spelers wapens kunnen vervaardigen en dat elk voorwerp in de game verworven kan worden door het spelen van de game. Wie Survived By wil spelen, hoeft dus niet in de buidel te tasten. Hoe de uitgever geld wil verdienen aan de game, maakt Digital Extremes niet duidelijk. Survived By verschijnt via Steam op een nog onbekende datum. De game wordt gemaakt door Human Head Studios, de ontwikkelaar die eerder de game Rune en de eerste versie van Prey afleverde. De studio was eerder deze week in het nieuws omdat hij een nieuwe versie van zijn debuutgame aankondigde: Rune: Ragnorok.

Survived By