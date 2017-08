Half miljoen pacemakers in VS krijgen update vanwege kwetsbaarheden

De FDA, een Amerikaanse waakhond op het gebied van voedsel en geneesmiddelen, heeft een firmware-update voor 465.000 pacemakers in de VS goedgekeurd en meldt dat deze uitgevoerd kan worden. De update moet ongeautoriseerde toegang voorkomen.

De FDA meldt dat de update is goedgekeurd en dat deze gezien moet worden als een terugroepactie om het risico voor gebruikers van de apparaten te verminderen. De waakhond raadt aan dat patiënten met hun zorgverleners de mogelijke voordelen en risico's van een update bespreken.

Het updateproces neemt volgens Abbott ongeveer drie minuten in beslag en vereist een bezoek aan een arts. De organisatie zegt dat patiënten bij hun volgende geplande bezoek aan een zorgverlener de update kunnen bespreken. Het uitvoeren van de update zou weinig risico's met zich meebrengen.

De FDA had januari al gewaarschuwd voor de kwetsbaarheden in de pacemakers van Abbott, dat de oorspronkelijke maker St. Jude Medical heeft overgenomen. Een aanvaller zou via een rf-verbinding contact kunnen maken met een apparaat en vervolgens bijvoorbeeld de accu kunnen laten leeglopen of een persoon schokken toedienen. Tot nu toe zouden er geen berichten zijn dat personen slachtoffer zijn geworden van een dergelijke aanval.

Door de update is eerst autorisatie vereist voordat een extern apparaat kan communiceren met een pacemaker. Daarnaast voorziet de nieuwe firmware in encryptie, aldus Abbott. De fabrikant van de pacemakers zegt tegen de BBC dat er nog 280.000 apparaten buiten de VS zijn die eveneens een update nodig hebben.