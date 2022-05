FDA keurt voor het eerst app goed die insulinedosissen mag aansturen bij pomp

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft voor het eerst een app goedgekeurd die insulinedosissen mag aansturen bij een insulinepomp. De primeur is voor het medische bedrijf Tandem Diabetes Care die de app zal gebruiken in combinatie met zijn eigen insulinepomp.

Klanten die beschikken over de t:slim X2-insulinepomp van het Amerikaanse bedrijf, zullen binnenkort via de mobiele t:connect-app hun benodigde insulinedosissen kunnen programmeren en indien nodig aanpassen. De app is beschikbaar voor zowel Android- als iOS-toestellen.

Ceo John Sheridan stelt dat dit een van de meest gevraagde functies is van klanten. De mogelijkheid om insulinedosissen aan te sturen via de smartphone is volgens de man voor heel wat diabetespatiënten een discrete oplossing voor de behandeling van hun aandoening.

Het bedrijf komt binnenkort met een app-update en een bijhorende update voor de insulinepomp waardoor die aangestuurd kan worden met de app. Zowel huidige als nieuwe Amerikaanse klanten zullen volgens Tandem Diabetes Care geen meerkosten moeten betalen.