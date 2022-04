Amerikaanse medicijnenautoriteit keurt iOS-spel goed voor ADHD-behandeling

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft EndeavorRx goedgekeurd voor gebruik als voorgeschreven behandeling voor kinderen met ADHD. Het is voor het eerst dat de FDA een videospel goedkeurt voor medisch gebruik. EndeavorRx is een iOS-actiespel.

EndeavorRx kan volgens ontwikkelaar Akili de aandachtsfuncties verbeteren van acht- tot twaalfjarige kinderen bij wie ADHD is gediagnosticeerd. Het spel is ontworpen om het zenuwstelsel te activeren door zintuiglijke prikkels en motorische uitdagingen die het cognitief functioneren van een kind moeten verbeteren. Volgens vijf onderzoeken met meer dan zeshonderd kinderen met ADHD, heeft een derde van de kinderen na gebruik van EndeavorRx duidelijk verminderde aandachtstekorten. Ongeveer de helft van de ouders zou na een maand gebruik een 'klinisch betekenisvolle verandering' zien in het dagelijkse gedrag van de kinderen. Na een tweede maand zou dit stijgen tot 68 procent van de ouders. De FDA zegt dat het voor het eerst is dat een videospel toestemming krijgt om als therapeutisch middel op de markt te worden gezet.

In een in The Lancet gepubliceerd onderzoek werd EndeavorRx vijf dagen per week 25 minuten per dag gebruikt. Wel worden hier de milde bijwerkingen van frustraties en hoofdpijn genoemd. Deze kwamen bij respectievelijk 3 en 2 procent van de proefpersonen voor. Akili wil het spel binnenkort aan families beschikbaar stellen, zodat het met een doktersvoorschrift kan worden gebruikt. Bij EndeavorRx hoort de Akili Care-app, een trackingapp die verzorgers persoonlijk ondersteunt. Het spel draait op de Akili Selective Stimulus Management-engine. Deze engine is door Akili zelf ontwikkeld en gebruikt 'adaptieve algoritmes' om de behandeling van een patiënt te kunnen personaliseren.

Volgens de faq van Akili is er op dit moment alleen een iOS-versie en is minimaal iOS-versie 12.0 nodig. Het gaat om een actiespel dat niet kan worden uitgespeeld. Het doel van EndeavorRx is om het kind uit te dagen, daarbij wordt het spel steeds moeilijker. Bij het spel zweeft de speler op een platform door een hindernisbaan. De speler moet de telefoon of tablet kantelen om zo de obstakels te kunnen ontwijken. Tijdens EndeavorRx krijgt de speler doelwitten te zien die hij met een druk op het scherm moet zien te raken. Daarmee speelt het kind punten vrij, waarmee in de in-game winkel kostuums kunnen worden aangeschaft om het karakter te kunnen aanpassen. Akili toonde de game al eerder.