Lego en Nintendo onthullen nieuwe uitbreidingssets voor Lego Super Mario

Lego en Nintendo hebben nieuwe uitbreidingspakketten voor Lego Super Mario onthuld. De startset krijgt goedkopere uitbreidingen als Desert Pokey en Whomps lavafort, en duurdere als De val van Thwomp. Verder zijn er vier Power-uppakketten en een Personagepakket.

Voor de uitbreidingspakketten is de 'Lego Super Mario Avonturen met Mario'-startset nodig, waarover Nintendo en Lego eerder al meer bekendmaakten. De twee partijen tonen nu acht nieuwe uitbreidingssets. De twee goedkoopste sets kosten allebei twintig euro, de duurste die nu wordt getoond, is Toads schattenjacht. Deze kost zeventig euro en laat fans op zoek gaan naar schatten die Toad heeft verborgen.

Bij de release op 1 augustus zijn ook vier Power-uppakketten beschikbaar, zoals het Vuur-Mario-pakket en het Kat-Mario-pakket. Deze pakketten kosten ieder tien euro. Tot slot is er het Personage-pakket, dit kost vier euro. In een Personagepakket zit een van de tien verzamelbare vijandpersonages. Ieder pakket heeft een bouwbaar personage en een actiesteen, zoals een Paragoomba, een Fuzzy of een Bob-omb. Wanneer Mario op een van deze personages springt, reageert hij op 'verschillende manieren' en verdient de speler munten. Deze munten worden bijgehouden in de Lego Super Mario-app.