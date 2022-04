LEGO en Nintendo kondigen Bowsers Luchtschip-set voor 100 euro aan

LEGO en Nintendo kondigen meerdere uitbreidingssets voor de Super Mario-serie van Lego-pakketten aan. Naast de zes uitbreidingssets, waaronder die voor Bowsers Luchtschip, verschijnen meerdere personagepakketten.

Spelers kunnen Bowsers Luchtschip in een vliegmodus of een course mode zetten om deze in een parcours op te nemen. Het schip kan gebruikt worden in levels die ze met Mario of Luigi kunnen doorlopen. Bowsers Luchtschip-set is als pre-order voor 100 euro te bestellen en ook voor de in april aangekondigde 'Avonturen met Luigi’-startset neemt Lego inmiddels pre-orders aan. Die kost 60 euro.

Alle sets komen 1 augustus beschikbaar, maar de overige sets zijn niet als pre-order te bestellen. Het gaat dan onder andere om power-uppakketten waarmee ze Lego Mario kunnen omkleden in een kikker of een bij. Daarnaast verschijnen er Reznor Knockdown- en Boss Sumo Bro Topple Tower-sets. Bij die laatste kunnen spelers Mario of Luigi de Topple Tower laten neerhalen.