Legoset gebaseerd op Super Mario 64 verschijnt in oktober

LEGO heeft in samenwerking met Nintendo een legoset aangekondigd die op Super Mario 64 gebaseerd is. De set bevindt zich in een vraagtekenblok, dat spelers vervolgens kunnen uitklappen.

Het blok bevat volgens LEGO figuurtjes en levels van het 25-jaar oude Super Mario 64. De set is vanaf 1 oktober te koop op de LEGO-site en moet 170 euro gaan kosten. Volgens de speelgoedfabrikant is de set vanaf 2022 ook te koop bij andere verkoopplekken.

De set bestaat uit een groot van lesteentjes gebouwd vraagtekenblok, dat eenmaal opengeklapt vier gebieden uit de Nintendo 64-game toont, te weten: Peach' Castle, Bob-omb Battlefield, Cool Cool Mountain en Lethal Lava Land. Daarnaast bevat de set tien minifiguurtjes, waaronder obscuurdere Mario-karakters als Big Bully en Mr I. Deze minifiguurtjes zijn anders dan de gebruikelijke poppetjes die LEGO gebruikt; ze zijn een stuk kleiner, bestaan enkel uit een torso met een hoofd en hebben simpelere gezichtskenmerken. Zo heeft het Mario-figuurtje enkel een snor, en ontbreekt de 'M' op zijn pet.

Dit is niet de eerste keer dat Nintendo en LEGO samenwerken aan een Mario-set. Zo introduceerden ze vorig jaar LEGO Super Mario, waarbij spelers zelf levels kunnen maken en daar met het Mario-figuur overheen kunnen gaan. Vorige maand kwam er ook een LEGO Super Luigi-uitvoering bij. Deze twee figuren kunnen overigens ook gebruikt worden in de Super Mario 64-set, waarna ze volgens LEGO 'unieke muziekjes en geluiden uit de game' afspelen. Daarnaast is het mogelijk sterren te vinden in de legogebieden, die 'geheime reacties' van de legofiguren teweegbrengen.