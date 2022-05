Duitsland haalt GoldenEye N64, BloodRayne en BloodRayne 2 van zwarte lijst

Het Duitse Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz heeft na 24 jaar de Nintendo 64-game GoldenEye 007 van de verboden lijst gehaald van media die schadelijk zouden zijn voor kinderen en jongeren. Ook BloodRayne en BloodRayne 2 zijn niet langer verboden.

Het Duitse Eurogamer meldt dat GoldenEye 007 na 24 jaar van de Indizierung van de Duitse overheidsdienst verdwenen is. Ook de Engelstalige versie van BloodRayne en de Amerikaanse versie van BloodRayne 2 staan niet langer op de lijst.

De Indizierung is een lijst met boeken, films, games en andere media die onder meer onder het Duitse Jugendschutzgesetz verbannen zijn omdat ze schadelijk zouden zijn voor jongeren. Voor media op de lijst mag onder meer niet geadverteerd worden en ze mogen niet openlijk verkocht worden. Het gaat hier om games die voor 2002 uitgebracht zijn. Toen is de wet veranderd waardoor games net als in veel andere landen een leeftijdsrestrictie meekrijgen en niet langer geïndexeerd kunnen worden door de Bundeszentrale. Bestaande indexeringen blijven wel staan tot maximaal 25 jaar na de indexering voor deze opnieuw geëvalueerd worden. De games zijn dus niet automatisch van de lijst verdwenen, maar handmatig verwijderd.

Voor GoldenEye 007, een game die in 1997 uitkwam voor de Nintendo 64, zou die indexering volgend jaar verlopen. Eurogamer meldt dat deze al eerder van de lijst gehaald is, mogelijk vanwege een release voor Nintendo Switch Online. Sinds oktober is er een online uitbreiding voor de abonnementsdienst voor de Switch die toegang geeft tot een aantal Nintendo 64- en Mega Drive-games. De grote afwezige is GoldenEye 007.

BloodRayne en BloodRayne 2 zijn ook van de lijst gehaald, precies op het moment dat er gewerkt wordt aan remasters van de twee titels, die in november uitkomen voor de Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch onder de titel BloodRayne: ReVamped. Vandaar dat Eurogamer het niet onwaarschijnlijk vindt dat ook GoldenEye 007 naar de Switch zou komen.