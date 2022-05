Chinese versie van Fortnite gaat offline

De Chinese versie van Fortnite is vanaf 15 november niet langer te spelen. Spelers kunnen zich niet meer aanmelden of de game downloaden en de servers worden uit de lucht gehaald. Volgens de makers was Fortnite China een proef, die is afgerond.

Op de Chinese website van Fortnite is te lezen dat vanaf 1 november, 11 uur lokale tijd nieuwe spelers geen profielen meer kunnen aanmaken en dat de downloadportal gesloten wordt en vanaf 15 november wordt de gameserver uitgezet, waardoor spelers niet langer kunnen inloggen. De makers bedanken spelers die mee hebben gedaan aan de 'Fortnite-test' in China.

Het stoppen van Fortnite komt in een tijd waarin de Chinese overheid actief probeert jongeren van het gamen af te krijgen. Zo mogen jongeren onder de 18 voortaan alleen nog maar drie uur per week online gamen, volgens de Chinese game-autoriteiten. Tencent, investeerder in uitgever Epic Games van Fortnite, kondigde in juli aan dat gezichtsherkenning zou gaan inzetten om te voorkomen dat kinderen tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends gamen. Ook moeten Chinese gamebedrijven alle geweld en seks uit games halen. Of het einde van Fortnite in China iets te maken heeft met de handhaving van Chinese wetgeving, zeggen de makers niet.

Fortnite China heeft geen koppeling met Fortnite in de rest van de wereld, de Chinese versie heeft geen microtransacties en andere spelregels. Zo zijn de potjes korter, kunnen meerdere spelers Victory Royale claimen, zo lang ze levend bleven en was de game meer casual met een aparte health bar voor stormschade. Chinese spelers van de game spelen dan ook niet tegen spelers uit andere landen. De Chinese versie van Fortnite werd door Tencent uitgebracht en beheerd.