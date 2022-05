Onderzoekers Universiteit Toronto: Great Firewall blokkeert 311.000 domeinen

Onderzoekers van CitizenLab, een afdeling van de Universiteit van Toronto, hebben een grootschalig platform ontwikkeld, GFWatch, dat helpt de censuur van de Chinese Great Firewall in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat de Great Firewall ongeveer 311.000 domeinen blokkeert.

Om te weten te komen hoe de Chinese firewall precies te werk gaat, hebben de onderzoekers van de Universiteit van Toronto een systeem ontwikkeld dat op basis van domain name system-filtering kan uitmaken welke domeinnamen worden toegelaten in China en welke niet. Aan de hand van reverse engineering konden ze vervolgens een blacklist opstellen waarop ongeveer 311.000 domeinnamen prijken die geblokkeerd worden.

Daarvan zouden ongeveer 41.000 domeinnamen ten onrechte worden weerhouden van in China surfende internetgebruikers. Sommige van die domeinnamen bevatten volgens de onderzoekers ook een letter- of woordcombinatie die voorkomt in geblokkeerde domeinnamen. Hierdoor worden ze naar verluidt ten onrechte geblokkeerd. Ze geven als voorbeeld mentorproject.org, waarin 'torproject.org' is verwerkt, terwijl die site geen banden heeft met het tor-netwerk.

De meeste geblokkeerde domeinnamen werden onderverdeeld in tien categorieën. Daaruit blijkt dat domeinnamen uit de categorieën bedrijfswereld, porno-industrie en informatietechnologie het vaakst werden tegengehouden. Ongeveer 40 procent werd onderverdeeld onder de categorie 'newly observed domain' en dat geeft aan dat het om relatief nieuwe domeinnamen gaat.

De onderzoekers vermoeden dat de filtering deels automatisch en deels handmatig gebeurt. Ze kwamen tot die conclusie nadat ze enkele domeinnamen waarin het coronavirus wordt vermeld, hadden gevolgd en merkten dat deze, in sommige gevallen, relatief laat werden geblokkeerd door de firewall in vergelijking met andere geblokkeerde domeinnamen.

Informatie op websites die volgens de Chinese overheid als gevoelig kan worden beschouwd, kan volgens de onderzoekers ook een reden zijn om geblokkeerd te worden in China. In het onderzoek wordt vermeld dat enkele Amerikaanse websites werden geblokkeerd nadat ze content hadden gepost over de Oeigoerengemeenschap in China. Een website van het filmfestival van Cannes werd dan weer geblokkeerd omdat het festival een documentaire vertoonde over de protesten in Hongkong. Op een aparte dashboard-pagina houden de onderzoekers hun realtime bevindingen bij.