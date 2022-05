China heeft mogelijk al twee exascalesupercomputers

China heeft mogelijk als eerste de exascalebarrière doorbroken met twee systemen. Dat melden anonieme bronnen aan The Next Platform. De vermeende supercomputers zijn gebaseerd op in China ontwikkelde processors en accelerators.

Volgens de prominente Top500-lijst met supercomputers is het Japanse Fugaku momenteel de krachtigste supercomputer ter wereld, met een rekenkracht van maximaal 0,537 exaflops. Bronnen van The Next Platform melden echter dat China in maart Linpack heeft gedraaid op een Sunway Oceanlite-supercomputer. Daarbij werden piekprestaties van 1,3 exaflops gehaald. De 'aanhoudende' prestaties kwamen volgens de bronnen neer op 1,05 exaflops, met een stroomverbruik van 35 megawatt. Daarmee zou China als eerste over een exascalesupercomputer beschikken. Het land lijkt zijn exascalesystemen niet te hebben ingediend bij de Top500-lijst vanwege politieke spanningen.

De Sunway Oceanlite-supercomputer staat volgens The Next Platform bij het National Supercomputing Center in Wuxi en maakt gebruik van RISC-achtige processors en accelerators die in China zijn ontwikkeld. Ten opzichte van de voorgaande Sunway TaihuLight uit 2016, worden de chips in de nieuwe variant gemaakt op kleinere nodes, die tweemaal de prestaties per socket mogelijk moeten maken. Het aantal sockets wordt tegelijkertijd verdubbeld. In totaal moet Oceanlite beschikken over 42 miljoen cores en zou het systeem onder andere in staat zijn om quantumsimulaties uit te voeren.

Bronnen melden dat het Wuxi-team daarvoor een Tensor-simulator heeft ontwikkeld voor willekeurige quantumschakelingen, in samenwerking met Chinese universiteiten. Die zou 'de simulatie-sampling-tijd van Google Sycamore terugbrengen tot 304 seconden, ten opzichte van de eerder geclaimde 10.000 jaar'. Meer concrete details daarover zijn niet bekend, maar The Next Platform meldt dat China medio november een paper met officiële details over dat systeem deelt.

De huidige Chinese Sunway TaihuLight-supercomputer. Bron: Top500

China heeft volgens bronnen ook een exascalerun gedraaid op een tweede systeem, genaamd Tianhe-3. Deze zou 'bijna identieke' piekprestaties van 1,3 exaflops hebben behaald, en ook voldoende rekenkracht bieden voor aanhoudende exascaleprestaties.

The Next Platform heeft nog geen cijfers over het stroomverbruik van Tianhe-3, maar de machine is volgens de website gebaseerd op FeiTeng-processors van Phytium. Die zijn gebaseerd op Arm-cores met een matrix-accelerator. China heeft deze processors naar verluidt ontwikkeld nadat het land te maken kreeg met handelssancties van de VS, waardoor China geen Xeon Phi-processors van Intel meer aan kon schaffen.

Tianhe-3 en diens Phytium-cpu's werden in maart gebenchmarkt. Een maand later werd het bedrijf, samen met Sunway, toegevoegd aan de Amerikaanse lijst met Chinese bedrijven waarvoor het handelsverbod geldt. Daardoor kon Phytium geen chips meer laten produceren bij TSMC, merkt DataCenterDynamic op.

China heeft dus mogelijk als eerste de exascalebarrière doorbroken. Binnenkort komt ook Frontier online in de VS. Die supercomputer is gebaseerd op processors en gpu's van AMD en moet naar verwachting piekprestaties van 1,5 exaflops halen, met 1,3 exaflops aan aanhoudende rekenkracht, iets hoger dan de Chinese systemen. Intels Aurora-supercomputer stond ook in de planning voor dit jaar, maar is uitgesteld tot 2022. De fabrikant kondigde deze week aan dat Aurora 2 exaflops aan rekenkracht moet halen.