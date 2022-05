Sony lijkt pc-games voortaan uit te geven onder merknaam PlayStation PC

Sony lijkt zijn pc-games voortaan uit te geven onder de merknaam 'PlayStation PC LLC'. Dat blijkt uit de Steam-pagina van Days Gone. Voorheen bracht het bedrijf dergelijke spellen uit onder 'PlayStation Mobile'. Sony heeft de wijziging niet officieel aangekondigd.

De aanpassing werd opgemerkt door NeoGAF-gebruiker Bernd Lauer, hoewel de forumpost hierover inmiddels is verwijderd. PlayStation Universe schrijft dat de merknaam PlayStation PC LLC onlangs is toegevoegd aan de Steam-pagina van Days Gone. Ook bij de games Helldivers en Everybody's Gone to the Rapture wordt PlayStation PC LLC vermeld. Op andere Steam-pagina's van PlayStation-games, zoals de onlangs aangekondigde pc-port van God of War, staat momenteel nog wel 'PlayStation Mobile, Inc'.

Sony heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in het uitbrengen van exclusieve PlayStation-games voor de pc en het is aannemelijk dat het bedrijf zijn toekomstige ports uitbrengt onder de PlayStation PC-vlag. Het bedrijf bracht eerder de PS4-exclusives Death Stranding, Horizon: Zero Dawn en Days Gone uit voor pc's en in januari volgt een pc-versie van de God of War-game uit 2018. Volgend jaar verschijnen ook Uncharted 4: A Thief's End en de losstaande uitbreiding Uncharted: The Lost Legacy voor de pc.

De Days Gone-Steam-pagina met 'PlayStation PC LLC', naast de God of War-pagina met 'PlayStation Mobile, Inc.'