'Sony zet extra transportvliegtuigen in om PS5's in Britse winkels te krijgen'

Sony heeft in de afgelopen weken extra transportvliegtuigen ingezet om Playstation 5-consoles in de Britse winkelrekken te krijgen. Dat schrijft The Sun. Via cargovarianten van de Boeing 747 wil het bedrijf de lange wachttijden die transport over zee met zich meebrengt, vermijden.

De Britse krant The Sun schrijft dat er inmiddels al drie Boeings 747 zijn geland met daarin enkel Playstation 5-consoles voor de Britse markt en er zouden nog twee inkomende vluchten volgen. Elk van deze vliegtuigen kan ongeveer honderd ton aan goederen vervoeren en dat op ongeveer vijftig pallets. Hoeveel consoles er precies worden aangevoerd deelde de Japanse fabrikant niet mee aan de krant.

Eén van de inkomende vluchten kwam volgens The Sun uit het noordwesten van China en met zo'n vlucht zou Sony volgens game-analist Piers Harding-Rolls de lange leveringstijden van transport over zee willen vermijden. Luchtbruggen over deze afstand worden volgens Harding-Rolls doorgaans vermeden door de hoge kostprijs, maar Sony zou dit eind vorig jaar volgens de man ook al hebben gedaan om zoveel mogelijk consoles in de winkelrekken te krijgen. Het is niet bekend of Sony ook extra transportvliegtuigen inzet naar andere locaties.

Eind vorige maand deelde de Japanse fabrikant mee dat het sinds de release van de PlayStation 5 13,4 miljoen exemplaren heeft verkocht. Afgelopen kwartaal verkocht Sony 3,3 miljoen consoles.