Sony toont trailer van Uncharted-film die begin februari 2022 in premiere gaat

Sony heeft een trailer uitgebracht van de Uncharted-film die begin volgend jaar uitkomt. Ook maakt Sony bekend dat de film vanaf 9 en 10 februari respectievelijk in Belgische en Nederlandse bioscopen te zien zal zijn. De film speelt zich af voor de games.

Acteur Tom Holland, bekend van recente Spider-Man-films, speelt in de Uncharted-film een jonge Nathan Drake en Mark Wahlberg neemt de rol van Victor Sullivan op zich. In de trailer is te zien hoe de hoofdrolspeler allerlei bizarre avonturen meemaakt, in een zoektocht naar een schat. Ook andere personages uit de games zijn vertegenwoordigd, zoals Chloe, Sam, Elena en Nadine.

De Uncharted-film, gebaseerd op de games van ontwikkelaar Naughty Dog, is al jaren in ontwikkeling. Sinds 2009 zijn er diverse scenario's geschreven, maar die werden steeds gewijzigd. Zes regisseurs verlieten het project. Ruben Fleischer, die ook Zombieland, 30 Minutes of Less en Venom op zijn naam heeft staan, heeft de klus uiteindelijk geklaard.

Op het PlayStation Blog zegt hij dat de film is gemaakt voor zowel hardcorefans van de games als voor kijkers die nog niet bekend zijn met Uncharted. De regisseur stelt dat de actiefilm voor beide doelgroepen geschikt is.

Begin volgend jaar zal Uncharted 4 en de losstaande uitbreiding The Lost Legacy ook verschijnen voor de pc en PlayStation 5. De games kwamen eerder alleen uit voor de PlayStation 4. De titels worden gebundeld onder de noemer Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Een exacte verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt.

Update: de film verschijnt op 10 februari 2022 in Nederlandse bioscopen en al op 9 februari in België, blijkt uit trailers van Sony Pictures Nederland en België. Dat is eerder dan de datum van 18 februari die Sony noemt op zijn PlayStation Blog. Het artikel is hierop aangepast.