Topman Sony Pictures noemt Uncharted nieuwe 'hitfilmfranchise'

Thomas Rothman, de ceo van Sony Pictures Entertainment, noemt de pas uitgebrachte Uncharted-film een hit. Hij ziet de film als het begin van een nieuwe franchise. Daarmee lijkt de komst van meer Uncharted-films een logische stap.

Rothman schrijft in memo die door Deadline is ingezien, dat de film in het openingsweekend wereldwijd 100 miljoen dollar heeft opgebracht en dat de publieksscore op Rotten Tomatoes 90 procent bedraagt. De topman spreekt van een groot succes voor het hele bedrijf en benadrukt dat het klassieke model van films uitbrengen in de bioscoop nog toekomst heeft.

Concreet is er nog niets bekend over meer Uncharted-films, maar het einde van de eerste film bevat wel teasers die kunnen verwijzen naar een vervolg. De regisseur van het eerste deel, Ruben Fleischer, zei in een podcast bij Deadline dat hij 'goede hoop' heeft op een vervolg.

De Uncharted-film kwam op 18 februari uit in de Verenigde Staten en een week eerder al in het Verenigd Koninkrijk. De film had toen ook in Nederland en België uit moeten komen, maar de Nederlandse release is uitgesteld tot 17 maart. In Belgische bioscopen is de film sinds eind vorige week te zien.

Volgens Deadline heeft de film tot nu toe wereldwijd 139 miljoen dollar opgebracht. Daarmee zijn de productiekosten van 120 miljoen dollar terugverdiend. Critici zijn minder positief over de film dan de gebruikers van Rotten Tomatoes. Op Metacritic staat de score op 47 punten. De gebruikersscore is op die site 6,6. Op IMDB heeft de film een score van 6,7.

De Uncharted-film is gebaseerd op de PlayStation-games van ontwikkelaar Naughty Dog. Het heeft lang geduurd voordat het project daadwerkelijk van de grond kwam. Sinds 2009 zijn er diverse scenario's geschreven, maar die werden steeds gewijzigd. Zes regisseurs verlieten het project.