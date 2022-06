'Gran Turismo-film van Neil Blomkamp gaat op 11 augustus 2023 in première'

Sony Pictures brengt volgens Deadline op 11 augustus 2023 een Gran Turismo-film uit in de bioscoop. De film is geregisseerd door Neil Blomkamp, bekend van District 9. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een Gran Turismo-speler die professioneel coureur werd.

Sony heeft nog geen beelden getoond van de Gran Turismo-film en heeft nog niets gezegd over de releasedatum, maar de doorgaans goed geïnformeerde website Deadline stelt dat de film op 11 augustus verschijnt. Ook het Twitter-account van The Game Awards noemt die datum.

Het verhaal zou gaan over een tiener die met zijn vaardigheden in Gran Turismo een plekje in een professionele Nissan-racecompetitie veroverde. Sony en Nissan organiseren sinds 2008 de GT Academy-competitie, waarbij de beste Gran Turismo-spelers de kans krijgen om in echte raceauto's te rijden. In 2011 won Nederlander Thomas Arends de competitie; een jaar later kreeg hij een plek aangeboden in een professioneel raceteam. In 2012 won de Belg Wolfgang Reip. Het is niet bekend over welke winnaar de film gaat.

De film is gemaakt door Sony Pictures en PlayStation Productions. Laatstgenoemde is de in 2019 opgerichte divisie die in samenwerking met andere productiebedrijven verantwoordelijk is voor het maken van films en tv-series op basis van PlayStation-games.

Eerder dit jaar brachten Sony Pictures en PlayStation Productions de Uncharted-film uit. Dat was een groot commercieel succes: de film was goed voor een omzet van meer dan 400 miljoen dollar in bioscopen. Onlangs zijn ook de opnames voor een HBO-serie van The Last of Us afgerond. Die verschijnt naar verwachting volgend jaar op de streamingdienst.

Update: de film gaat volgend jaar op 11 augustus in première. Het artikel is daar op aangepast.