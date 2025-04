Polyphony Digital stopt in 2024 onlineondersteuning Gran Turismo Sport

Onlinecomponenten van Gran Turismo Sport voor de PlayStation 4 zijn vanaf 31 januari 2024 niet meer beschikbaar. Vanaf eind dit jaar is het al niet meer mogelijk om met microtransacties content te ontgrendelen. Gran Turismo Sport kwam in oktober van 2017 exclusief uit voor de PS4.

Gamers die het spel hebben aangeschaft, houden toegang tot offlinemodi en eerder aangeschafte content, maar onder meer de functies Community, Open Lobby, Sport Mode en Seasonal Events zijn vanaf volgend jaar niet meer beschikbaar. Ook de Milage Store, bepaalde Trophies en Garage Car Liveries zijn vanaf het end-of-lifemoment niet meer beschikbaar, meldt de ontwikkelaar.

Er heerst nog wel onduidelijkheid over de savefunctie; vooralsnog kunnen gamers hun spel alleen opslaan als er een onlineverbinding is. Vermoedelijk brengt Polyphony Digital voor het offline halen van de Gran Turismo Sport-servers nog een update uit waardoor offline games opslaan mogelijk wordt, maar dit heeft de ontwikkelaar tot dusver niet nadrukkelijk bevestigd. In de blogpost staat alleen dat 'gameplayprogressie voor het ontgrendelen van auto's en items zoals normaal verloopt'. Er is sinds vorig jaar wel een officieuze patch beschikbaar waarmee gebruikers offline hun game kunnen opslaan, maar deze patch werkt alleen op een jailbroken PlayStation 4.