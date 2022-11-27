Polyphony Digital overweegt om Gran Turismo naar pc te brengen

Kazunori Yamauchi, de bedenker van de Gran Turismo-gamefranchise en de grote baas van ontwikkelaar Polyphony Digital, heeft gezegd dat zijn bedrijf overweegt om een versie van Gran Turismo voor de pc uit te brengen. Of de pc-port er ook zal komen, is niet duidelijk.

De website GTplanet kon Yamauchi spreken tijdens een evenement ter ere van de 25e verjaardag van de gamefranchise. De website ging na of de topman van Polyphony Digital een pc-versie van Gran Turismo overweegt, nu Sony ook first party-PlayStation-games voor pc uitbrengt. "Ja, dat doen we", was het antwoord op die vraag.

Maar de man maakte er ook meteen enkele kanttekeningen bij. "Gran Turismo is een zeer nauw geoptimaliseerde game. Er zijn niet veel platforms die het spel op een 4k-resolutie en aan 60fps kunnen draaien. We hebben dit mogelijk gemaakt door het aantal platforms waarop de game draait, te beperken. Maar we nemen het wel in overweging", klinkt het.

Op 4 maart 2022 heeft Sony racegame Gran Turismo 7 uitgebracht voor de PlayStation 4 en 5. Gran Turismo 7 bevat een uitgebreide campagne, realistische weereffecten, een fotomodus en ook enkele oude circuits uit de serie. Tweakers schreef een review van de game en stelde dat het 'méér dan alleen een racegame' was.

Polyphony Digital stelde na de introductie dat GT7 een game is waarin de aandacht ligt op het verzamelen van auto’s, nog meer dan tijdens voorgaande delen van Gran Turismo. De game bevat ook microtransacties, maar daar kwam kort na de release kritiek op. Polyphony Digital bracht eind maart een patch uit voor de game waardoor de beloningen voor races zijn verhoogd en auto's makkelijker aan te kopen moeten zijn.