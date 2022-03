Polyphony verhoogt beloningen in Gran Turismo 7 na kritiek op microtransacties

Sony en Polyphony Digital komen volgende maand met een patch die de 'economie' van Gran Turismo 7 op de schop neemt. Onder meer de beloningen voor races worden verhoogd. Dat doen de bedrijven na kritiek van spelers op microtransacties en dure auto's in de game.

De update voor Gran Turismo 7 komt begin april uit en verhoogt onder meer de beloningen die spelers krijgen in de tweede helft van de World Circuits-races. Dat gebeurt met 'gemiddeld 100 procent', zegt de ontwikkelaar. Er komen daarnaast 'grote beloningen' voor het voltooien van de Circuit Experience met volledig gouden of bronzen resultaten. Ook worden de beloningen voor onlineraces verhoogd.

Verder voegt de patch acht nieuwe enduranceraces van een uur toe, die ook 'hoge beloningen' krijgen. Spelers kunnen voortaan ook maximaal 100 miljoen niet-betaalde credits bewaren in hun in-game portefeuille. Voorheen lag de limiet op 20 miljoen, hoewel spelers meer credits konden bewaren door deze te kopen met echt geld. De hoeveelheid tweedehands en legendarische auto's die tegelijkertijd worden aangeboden, wordt ook verhoogd.

Op een later moment volgt een tweede update. Die patch voegt onder meer de optie toe om auto's te verkopen voor in-game credits. Momenteel is dat nog niet mogelijk. Ook krijgt de game met die update nieuwe World Circuit-evenementen en enduranceraces in de Missions-modus, inclusief races van 24 uur. Er komen ook Online Time Trials, die spelers belonen aan de hand van het verschil met de best gerangschikte tijd. Het is niet bekend wanneer die update verschijnt, maar dat moet volgens Polyphony op korte termijn gebeuren.

Gran Turismo 7 verscheen begin maart en ontving kritiek vanwege microtransacties die in de game zitten, in combinatie met auto's die veel credits kosten. Daarnaast verlaagde Polyphony Digital na release de beloningen die races uitkeerden. Spelers klaagden daarom dat ze erg lang moesten 'grinden' om genoeg credits te sparen voor de duurste auto's, als ze geen credits wilden kopen met echt geld. Daarnaast had de game te maken met serverstoringen, waardoor de singleplayermodus tijdelijk onspeelbaar was. Spelers krijgen eenmalig een miljoen credits ter compensatie, schrijft de studio.