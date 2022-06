Gran Turismo 7 bevat nu microtransacties, tot tientallen euro's per auto

Ontwikkelaar Polyphony Digital heeft microtransacties mogelijk gemaakt in Gran Turismo 7. In-game credits kunnen verdiend worden door de game te spelen, maar kunnen ook met echt geld aangeschaft worden. Een auto blijkt dan al snel omgerekend tientallen euro's te kosten.

De in-game credits voor Gran Turismo 7 kunnen via de PlayStation Store aangeschaft worden in bundels van 750.000, 1 of 2 miljoen credits. De geavanceerdere sportauto's in de game kosten al snel miljoenen credits of omgerekend tientallen euro's, zo merkt Video Games Chronicle op. Spelers worden niet gedwongen om auto's met echt geld aan te schaffen; de credits zijn ook als beloning te verdienen bij het voltooien van uitdagingen en het winnen van races. Hiervoor krijgen spelers doorgaans enkele tienduizenden credits.

Volgens Video Games Chronicle zijn de microtransacties in Gran Turismo 7 ogenschijnlijk een stuk duurder geworden. Zo noemt het medium het voorbeeld van een Porsche 919 Hybrid 16 die in Gran Turismo Sport voor 3 euro aan te schaffen was. Dezelfde bolide kost 3 miljoen credits in Gran Turismo 7. Op basis van de goedkoopste creditbundel voor de game, 2 miljoen credits voor 20 euro, is een Porsche 919 Hybrid 10 tien keer zo duur geworden.

In een recente State of Play-uitzending zijn er enkele Legendary-auto's te zien van prijzen tot 20 miljoen credits, omgerekend naar echt geld zo'n 200 euro. Het is niet bekend of Polyphony Digital de prijzen van de wekelijks roulerende auto's sinds de release van de video heeft bijgesteld.

Gran Turismo is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en 5. De PS4-versie kost tenminste 70 euro. Een bundelversie voor de PlayStation 4 en 5 kost tenminste 80 euro.