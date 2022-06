Gran Turismo 7 was niet speelbaar door serverproblemen - update

Racegame Gran Turismo 7 was sinds donderdag onspeelbaar, doordat ontwikkelaar Polyphony Digital kampt met serverproblemen. Hierdoor waren de servers van de game offline voor onderhoud. Het spel was ook niet in singleplayer te spelen, omdat de game een internetverbinding verplicht.

De problemen met de servers zijn ontstaan vlak na de release, is te lezen in het GoT-topic en op Reddit, en zijn ontstaan in update 1.07 van de game, schrijft Polyphony in een onderhoudsbericht. Het bedrijf zegt dat het de servers offline heeft gehaald voor onderhoud, en dat dat onderhoud langer duurt dan verwacht door een probleem in update 1.07. Het bedrijf vraagt spelers om geduld, tot het probleem verholpen is. Inmiddels is het bedrijf wel al begonnen met het verspreiden van een nieuwe update: 1.08.

Door de serverproblemen is het spel al ruim 24 uur niet meer te spelen. Het spel vereist, ook in singleplayer, dat spelers een werkende internetverbinding hebben. Spelers kunnen niet bij hun persoonlijke savefiles en in hun garages komen, kunnen niet racen en kunnen hun auto's niet aanpassen. Het enige dat werkt is de arcademodus met een beperkte hoeveelheid auto's, en Music Rally-mode, schrijft IGN.

Het is niet de eerste keer dat spelers boos zijn op ontwikkelaar Polyphony Digital over de game. Begin maart besloot de ontwikkelaar microtransacties toe te voegen die tot tientallen of zelfs honderden euro's per auto kosten. De game kost 70 euro om aan te schaffen voor de PS4 en 75 euro voor de PS5. Ook kende de game bij de release een bug die het bijna onmogelijk maakte om bepaalde races te winnen, schreven we in onze review. Spelers waren daarnaast boos dat het winnen van een race in recente updates minder waard geworden was, waardoor ze meer moeten winnen om duurdere auto's vrij te spelen.

Update, 16.15: De servers gingen vrijdagmiddag weer online. De ontwikkelaar heeft een update gepubliceerd over de problemen: "Meteen na de release van de 1.07-update, ontdekten we een probleem waarbij de game in sommige gevallen niet goed startte op productversies voor de PS4 en PS5." Om er zeker van te zijn dat de savedata van gebruikers in stand bleef, besloot de ontwikkelaar de 1.07-update stil te leggen en een 1.08-update met verbeteringen vrij te geven.