Proximus introduceert Flex XS met 100Mbit/s-internet en mobiel abonnement

Proximus introduceert het nieuwe Flex XS-abonnement, waarmee klanten 100Mbit/s-internet in combinatie met een of meer mobiele abonnementen kunnen afnemen. Een tv-abonnement is standaard geen onderdeel van Flex XS.

Proximus Flex XS biedt onbeperkt vast internet met een downloadsnelheid van maximaal 100Mbit/s en een uploadsnelheid tot 30Mbit/s. Klanten kunnen dat combineren met een of meer mobiele abonnementen. Zo is de goedkoopste optie de combinatie met Mobile Flex met 5GB mobiele data en onbeperkt bellen en sms'en, voor 61 euro per maand.

Daarnaast is het pakket te combineren met het Unlimited S-pakket met tot 20GB mobiele data en Unlimited met maximaal 50GB en 5G. Proximus biedt verder zijn Smart Wi-Fi-dienst aan als onderdeel van Flex XS, evenals 10GB opslagruimte via Proximus Cloud en de e-Press-dienst met toegang tot Het Laatste Nieuws Digitaal of Le Soir.

Een tv-abonnement is geen onderdeel van het pakket, maar wel kunnen klanten voor 9 euro extra in de maand Light TV afnemen. Hiermee zijn 32 zenders online via smartphone, tablet of laptop te bekijken via de Pickx-app of Pickx.be.