Proximus verhoogt prijzen van meeste Flex- en Epic-bundels met 4 euro per maand

De Belgische provider Proximus voert per 1 mei een prijsverhoging door bij zijn Flex-, Business Flex- en Epic-bundels van internet, tv en telefonie. Tegelijkertijd verlaagt Proximus de prijs van zijn goedkoopste internetabonnement.

Alle Flex- en Epic-bundels worden 4 euro per maand duurder, met uitzondering van Epic Combo Light. Bij dat pakket gaat het om een prijsstijging van 3 euro per maand. Bij de zakelijke Business Flex-abonnementen gaat het om een prijsverhoging van ongeveer 4 euro per maand. Ook gaat de korting voor het toevoegen van extra mobiele abonnementen aan een bundel met 1 euro per extra abonnement omlaag.

Het goedkoopste internetabonnement van Proximus wordt 2,5 euro goedkoper. Dat gaat om Internet Essential, dat vanaf 1 mei het huidige Internet Start zal vervangen. Het nieuwe abonnement kost 25 euro per maand, heeft een datalimiet van 100GB en een downloadsnelheid van 50Mbit/s.

Volgens Proximus is de prijsverhoging nodig vanwege de hoge inflatie en gestegen kosten van telecomapparatuur. Proximus zegt dat klanten steeds meer gebruikmaken van hun internetverbinding en zegt daarom veel geld te investeren in zijn vaste en mobiele netwerken. Het dataverkeer op het vaste netwerk nam in de afgelopen twee jaar met 50 procent toe en voor het mobiele netwerk ging dat om een stijging van 73 procent, aldus de provider.

Proximus zegt de prijsverlaging bij het goedkoopste abonnement door te voeren om 'tegemoet te komen aan gezinnen die de inflatie het hardst voelen'. Per 1 januari verhoogde Proximus al de tarieven van veel oudere abonnementsformules. Die prijzen worden in mei niet aangepast.