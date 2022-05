Kansarme Belgen kunnen 4G-modem en twaalf maanden lang 40GB internet krijgen

Proximus heeft goedkeuring gekregen van de Belgische minister voor Telecommunicatie voor het project 'Internet for All', waarmee het kansarme Belgen tegemoet wil komen met een 4G-modem en een maandelijkse databundel, met subsidie van de Belgische overheid.

Duizenden kansarme Belgen kunnen via het project een gratis 4G-modem en gedurende een jaar een mobiele databundel van 40GB per maand krijgen, hernieuwbaar zolang nodig. De bundels die Proximus aanbiedt, hebben een internetsnelheid van 5Mbit/s down en 2Mbit/s up. Proximus erkent dat een bundel van 40GB met deze snelheid niet veel is, en benadrukt dat het niet bedoeld is voor streaming of gaming. Wel biedt de telecomprovider met korting abonnementen aan voor mensen met een lager inkomen.

Met de bundels moeten ze digitaal onderwijs kunnen volgen, hun administratie kunnen doen en actief kunnen zijn op sociale netwerken. Volgens Proximus heeft 9 procent van de Belgen geen toegang tot internet, omdat ze daar het geld niet voor hebben. Dit project moet hen tegemoetkomen.

Internet for All is opgezet in samenwerking met verschillende sociale organisaties, waaronder het gemeentelijke Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en met goedkeuring van de minister voor Telecommunicatie, Petra De Sutter. Proximus krijgt een subsidie van de Belgische overheid waarmee gebruikers een 4G-modem kunnen krijgen om verbinding te maken met een mobiel netwerk.

Proximus neemt de operationele kosten voor zijn rekening en draagt de kosten voor de databundels. Gaat een gebruiker over zijn of haar databundel heen, dan wordt de internetsnelheid verlaagd, maar zullen er geen kosten in rekening gebracht worden.

Wie aanspraak wil maken op de gratis internetbundel, moet dat doen via een van de sociale organisaties waar Proximus mee samenwerkt. Sociale organisaties die nog niet aangesloten zijn, kunnen zich nog aanmelden via een formulier. Gebruikers krijgen een jaar lang een maandelijkse databundel. Na een jaar wordt het contract geëvalueerd met de sociale organisaties om te zien of iemand de hulp nog nodig heeft.