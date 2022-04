Proximus gaat eerste dsl-klanten verplicht overzetten naar duurder glasvezel

De Belgische internetprovider Proximus gaat zijn dsl-klanten in specifieke gebieden overzetten naar duurdere glasvezelaansluitingen en de kopernetwerken daar afsluiten. Klanten hebben daar geen inspraak in en de prijs stijgt van minimaal 27,50 naar minimaal 42,95 euro per maand.

Wel krijgen de klanten in kwestie een tijdelijke tegemoetkoming in de vorm van een lager tarief, net zo laag als hun bestaande dsl-tarief. Hoe lang dat geldt, is niet bekend. Ook klanten van Proximus-dochter Scarlet kunnen voor hun oude, nog lagere tarief glasvezel afnemen bij Proximus. Dat zal twee jaar gelden. Mogelijk gaat Scarlet in de toekomst zelf ook glasvezel aanbieden, maar dat doet het nu niet, schrijft HLN.

Proximus motiveert de beslissing door te stellen dat het geen twee netwerken tegelijk wil onderhouden op een enkele locatie. In juli van vorig jaar werd bekendgemaakt dat Proximus meer dan tien procent van de Belgische woningen en bedrijven op glasvezel aan heeft gesloten.

Verder wordt gemeld dat Proximus in maart de eerste aansluitingen over zal zetten naar glasvezel, om te beginnen in Brussel. Daar is vijf jaar geleden glasvezel aangelegd. Later dit jaar volgen plaatsen als Hasselt, Deurne en Gent. De krant meldt dat Proximus de klanten in kwestie 'ruim vooraf' zal informeren over een niet-vrijwillige overstap.

Klanten kunnen op het nieuwe netwerk ook hogere snelheden verwachten. Die werden augustus jongstleden verhoogd van minimaal 500mbit/s naar minimaal 1000mbit/s. De uploadsnelheid is standaard 50mbit/s, tenzij maandelijks 15 euro meer betaald wordt; dan gaat het tot 100mbit/s. De dsl-snelheden bij Proximus gaan tot 100mbit/s download en 20mbit/s upload.