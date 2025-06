Scarlet verhoogt per 1 februari up- en downloadsnelheden van abonnementen

De Belgische provider Scarlet verhoogt per 1 februari de downloadsnelheid van internetverbindingen. Die gaat dan van 50 naar 70Mbit/s. Ook de uploadsnelheid stijgt. De budgetprovider, die onderdeel is van Proximus, heeft slechts twee pakketten.

De provider kondigt de snelheidsverhoging aan in een e-mail aan klanten. Zowel de up- als de downloadsnelheid gaat vanaf 1 februari omhoog, schrijft het bedrijf. Het gaat om het Loco-abonnement, waar geen datalimiet op zit. Dat is, naast een beperkt Poco-abonnement, met een datalimiet van 50GB, het enige vaste internetabonnement dat Scarlet aanbiedt. De downloadheidsnelheid gaat per 1 februari van dit jaar naar 50Mbit/s. De uploadsnelheid stijgt van 4 naar 10Mbit/s.

De provider zegt niets over een prijsverhoging. Mogelijk volgt die later in het jaar nog. Dat gebeurt vaker na een snelheidsverhoging.

Scarlet is een dochteronderneming van Proximus. De provider maakt gebruik van de VDSL-verbinding van Proximus en zegt dat daardoor de maximale snelheid voor klanten afhankelijk is van de omstandigheden zoals de afstand tot de telefooncentrale.