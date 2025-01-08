Proximus-dochtermerk Scarlet verhoogt datalimieten voor mobiele abonnementen

De Belgische provider Scarlet gaat de datalimieten voor zijn mobiele abonnementen verhogen. Het goedkoopste Red-abonnement gaat van 1GB naar 5GB per maand. Volgens Scarlet zijn de behoeftes van klanten veranderd. De prijzen blijven gelijk.

Het Red-abonnement gaat naar 5GB per maand, terwijl de rest van de abonnementen een verdubbeling krijgen, meldt moederbedrijf Proximus. De kosten voor gebruik van data buiten de bundel bedragen 60 cent per gigabyte, waarmee gebruik buiten de bundel voor de Red-, Berry- en Cherry-abonnementen in feite goedkoper is dan binnen de bundel. De verhoging gaat per direct automatisch in voor alle klanten.

Scarlet Oude datavolume Nieuwe datavolume Prijs per maand
Red 1GB 5GB 8 euro
Berry 5GB 10GB 10 euro
Cherry 10GB 20GB 13 euro
Hot 20GB 40GB 18 euro

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-01-2025 09:47 48

08-01-2025 • 09:47

48

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Reacties (48)

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Quilt 8 januari 2025 09:50
Komt eigenlijk niet in de buurt van het aanbod van Hey of Digi.
Kenhas @Quilt8 januari 2025 09:55
Hoeft ook niet. Volgens mij is het schade beperking. Klanten van Scarlet zijn tevreden en gaan niet overstappen. En dan nog eens perfecte timing na het nieuws dat er redelijk wat kinderziektes zijn bij Digi.

Ik betrap er mezelf ook op. Bijna jaarlijks krijg ik een melding van Proximus dat er een prijsstijging zal zijn maar dat ik meer data zal krijgen. Ik heb die extra data totaal niet nodig maar het praat voor mezelf wel goed dat ik de moeite niet doe om te veranderen van provider
Wilibrord @Kenhas8 januari 2025 09:58
Als je die extra data niet nodig hebt, kan je ook overschakelen naar een goedkoper abonnement bij dezelfde provider... in dit voorbeeld, als je genoeg hebt aan 5GB, betaalde je vroeger 10€ (Berry) en kan je nu over naar 8€ (Red) voor dezelfde hoeveelheid data. Op die manier wordt het toch goedkoper, maar hoeveel mensen doen dat idd. (en vaak zitten er andere beperkingen op die goedkopere opties)
Kenhas @Wilibrord8 januari 2025 13:09
Zelfs dat doe ik niet. Betaal nu 28euro (denk ik) en waarschijnlijk heb ik wel genoeg aan abonnement van 15 euro (ik zeg maar een bedrag) maar dan denk ik van "maar wie weet, heb ik die data toch opeens nodig". Maar eigenlijk ben ik te lui voor die paar euro op een maand.

Ligt dus volledig aan mezelf. En het ergste is dat ik het zelf ook wel besef }:O
sebastienbo @Kenhas8 januari 2025 19:08
15 euro per maand besparen is toch 180 euro dat je aan iets anders kan uitgeven?
robindemey @Kenhas9 januari 2025 07:32
Dat is dan inderdaad het toppunt van luiheid 🤣. In de tijd dat je bovenstaande comment typt, kun je je abonnement wijzigen 🤦
BeArt @Kenhas8 januari 2025 10:06
Wij hebben één nummer geswitcht naar Digi en ondervinden eigenlijk geen enkel probleem qua bereikbaarheid of iets dergelijks. Is ook gewoon het Proximus-netwerk.

De overdracht zelf heeft iets langer geduurd omwille van een typfoutje in het nummer (Digi of wijzelf, dat weet ik niet zeker), maar is na een telefoontje vrij snel rechtgezet.

Geen klachten wat ons betreft over Digi!
Wel benieuwd naar de kinderziektes die je vermeld.
furiax83 @BeArt8 januari 2025 10:44
was gisteren een artikel over verschenen op HLN, bij Digi gaven ze inderdaad toe dat er enkele kleine problemen waren door de grote toestroom van nieuwe klanten en de verwerking daarvan.
Enkele van die problemen waren:
- lange wachttijd vooraleer gebruikers hun SIM kaart toegestuurd kregen
- overzetten van telefoonnummers duurt lang of loopt mis
- klantendienst moeilijk bereikbaar
- sommige hadden slechte dekking van mobiel internet
- problemen met roaming in buitenland
- telefoonnummer en naam van de klant werden automatisch gepubliceerd in de Witte Gids zonder toestemming te vragen.

Ze gingen nu bij Digi hun klantendienst tijdelijk uitbreiden om sneller de klant te kunnen helpen en het privacy probleem (publicatie witte gids) zou al opgelost zijn.
Bij de ombudsdienst voor telecom hadden ze sinds lancering een twintig - dertigtal klachten ontvangen wat ze daar een vrij beperkt aantal klachten vonden. Dus zo slecht zal het wel nog niet zijn.

Moet het eerste telecomnetwerk waar alles zonder klachten verloopt nog zien. Over elke operator lees je wel eens klachten ivm dekking.

Denk dat ze nog wel even geviseerd gaan worden omdat ze als prijsbreker de markt komen verstoren. Dat ziet de rest natuurlijk niet graag gebeuren. En dan vergroten ze graag elk probleem uit.

[Reactie gewijzigd door furiax83 op 8 januari 2025 10:48]

SoulShot @furiax838 januari 2025 11:16
Zelf deze week gewisseld.

Zeer goed
* SIM kaartje op enkele werkdagen thuis
* Na 1 uur geactiveerd
* Scherpe tarieven binnenland (en EU)
* Tarief niet EU zoals Zwitserland aan € 0,0009 /MB, in tegenstelling tot veel andere zoals mijn vorige (Hey Telecom) die dit aan € 6/MB doet.

Minder
* Website heeft bug voor zakelijke klanten waarbij je bij de laatste stap geen land kan selecteren. Telefonisch snel geregeld.
Nibelnoya2 @furiax838 januari 2025 12:27
Op basis van meldingen op het forum van userbase.be.

- In het begin vertraging met afsturen tegenwoordig binnen twee werkdagen.
- Overzetten nummers, het forum staan er vele meldingen; De meeste meldingen lijken te zitten bij gebruikers die van Yoin afkomen. (Dit is dus niet noodzakelijk een probleem bij Digi.)
- Klantendienst. Berichten over tot 10 uur aan de lijn hangen. Poster meldt dat een medewerker hem heeft toevertrouwd dat men een probleem heeft met de centrale/ivr. Als daar inderdaad problemen liggen met betrekking tot de bereikbaarheid, dan zal dat naar ik aanneem snel opgelost raken. Als het aan de hoeveelheid personeel ligt, dan kan het iets langer duren.
- Roaming reeds gebruikt op een MiFi in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Trage hand-over 10 tot 15 minuten maar daarna geen problemen.

Twintig tot dertig klachten is niet zo veel maar is alleen nuttig als je het aantal abonnees kent. Over alle operatoren heen heeft de ombudsdienst telecommunicatie in 2023
10754 klachten ontvangen. (2024 details zijn logischerwijs niet beschikbaar.) Maar dan lijkt het aantal klachten tot nog toe, laten we uitgaan van dertig in een maand, 360 op jaarbasis klachten niet echt extreem.

Dus zeer waarschijnlijk zoals je zegt uitvergroten. Aan de media vragen artikelen te besteden over Digi en problemen en daarbij advertentieopdrachten in het vooruitzicht stellen.
dieter001 @furiax839 januari 2025 22:28
klacht over slechte dekking snap ik niet, dat is toch gewoon het Proximus netwerk? Of zouden die stiekem DIGI klanten toch wat benadelen?

ook gehoorde klachten die nog niet in uw lijstje staan:

- zoekresultaten in Google zijn gebaseerd op een Roemeense locatie
- de datalimiet waarvan sprake in hun FAQ kan online niet ingesteld worden
furiax83 @dieter00110 januari 2025 20:56
Die klachten die je nog extra opsomt stonden niet in het artikel vermeld dat ik las op HLN. Ben puur daarop afgegaan. Dus zou best kunnen dat het ook vaak voorkomende klachten zijn.

En wat de slechte dekking betreft, misschien is het Proximus netwerk daar ook wel effectief slecht. Ze mogen dan wel het beste netwerk hebben van alle belgische operatoren, er blijven toch ook enkele gaten inzitten.
Ik woon zelf in een dorp op de Belgische/Nederlandse grens en toen ik hier komen wonen ben had ik ook heel slecht tot geen bereik met Proximus. Ben toen overgeschakeld op Mobile Vikings maar toen die overschakelde naar het Proximus netwerk zat ik met hetzelfde probleem en ben ik naar Orange gegaan waar ik nog steeds bij zit. Die hebben wel goede dekking in ons dorp. Op de facebookpagina van ons dorp lees ik nog regelmatig klachten over slecht bereik met Proximus. Maar heb vorige maand vernomen dat Proximus een aanvraag heeft ingediend voor een zendmast net buiten het dorp dus binnen enkele maanden zal dat probleem hier waarschijnlijk wel verholpen worden na al die jaren. Hoewel buurtbewoners wel al klacht hebben ingediend tegen de zendmast... Moest de zendmast er komen dan geef ik DIGI misschien wel eens een kans.
kuurtjes @BeArt8 januari 2025 10:53
Buiten dat mijn data online is gezet heb ik ook gemerkt dat ik geen DeLijn ticket kon kopen door te smsen.

Voor de rest werkt het inderdaad goed.
Kenhas @BeArt8 januari 2025 13:12
zoals @furiax83 zegt, zijn er al paar artikels verschenen over problemen. Gisteren was er hier ook nog een artikel over privacy probleempje: nieuws: Belgische provider DIGI stuurde 'door fout' persoonsgegevens naar Wit...

En het mogen dan wel kinderziektes zijn, die ik eigenlijk een klein beetje verwachtte, gaan mensen maar 1 ding onthouden "Digi = probleem" en als je huidige provider dan opeens een "cadeau" doet, ben je minder geneigd om te veranderen
sebastienbo @BeArt8 januari 2025 19:09
Ze zieyn gewoon op Proximus
robindemey @BeArt9 januari 2025 07:34
Hier ook 2 nummers overgezet. Op zich geen klachten.
Wel loop ik momenteel tegen volgende aan, maar ben niet zeker of het aan digi ligt:
- PayPal verificatie sms komt niet aan
- Hotspot op iphone kan ik niet instellen.
Avenger 2.0 @Quilt8 januari 2025 09:55
Sinds Proximus Mobile Vikings en Scarlet heeft overgekocht moet je niet te scherpe tarieven meer verwachten. Ze zijn deze klanten blijkbaar liever kwijt aan de concurrent (Digi, Hey, Yoin, etc) dan bij hun low-budget merken onder te brengen.
b12e @Avenger 2.08 januari 2025 18:45
Mobile Vikings heeft me gisteren nog een enquête gestuurd of ik het zou zien zitten om m'n prepaidkaart hoger op te waarderen voor grotere bundels of bundels die langer geldig blijven.

Geen enkel van de voorstellen waren echt interessant. Bvb 50 euro herladen voor een bundel van 3 maanden ipv tientje per maand.

Mijn verbruik is dusdanig laag met m'n Belgische sim dat dat echt allemaal niet interessant was.

MV was vroeger inderdaad een prijsvechter, maar is dat sinds de verkoop van KPN Belgium aan Telenet (en de verkoop van MV aan Medialaan en daarna aan Proximus) al lang niet meer.
Largamelion @Quilt8 januari 2025 10:08
Inderdaad... Bij Hey heb je voor 5€ 15GB en onbeperkt bellen en SMS'en.

Ze gaan hier geen klanten mee winnen denk ik. Het enige wat ze hiermee bereiken is de huidige klanten behouden omdat die denken dat ze goed bezig zijn zonder verder te kijken naar wat de concurrentie biedt.
cadsite @Quilt8 januari 2025 12:15
Dan vergeet je Yoin nog.
Ook daar ben je goedkoper gediend.
Admiral Freebee @Quilt8 januari 2025 09:59
Bij Digi zou ik voorlopig nog even wegblijven. Er zijn een aantal berichten verschenen op diverse fora van gebruikers van wie de naam- en adresgegevens opgevraagd en ongewild in de Belgische Witte Gids verschenen zijn. Dat zal ondertussen misschien wel opgelost zijn maar het toont voor mij dat de interne processen nog niet zo goed op punt staan of dat men vrij lichtzinnig met je persoonlijke gegevens omgaat.

Verder kan je ook nog wel een voorkeur hebben naar welke fysieke provider er gebruikt wordt. In nieuwere gebouwen is er vaak geen goed mobiel bereik en kan het uitmaken welke provider je gebruikt.
vverbeke @Admiral Freebee8 januari 2025 10:10
Digi zit -behalve op de locaties waar ze zelf al 5G masten hebben- op het Proximusnetwerk. Heb je nu goed bereik met Proximus dan zal het met Digi ook wel goed zitten.

Al zou ik idd nog even de kat uit de boom kijken tot de kinderziektes eruit zijn bij Digi.
robindemey @vverbeke9 januari 2025 07:39
Enkel 4G wel. Op zich geen probleem natuurlijk.
kippewit @Admiral Freebee8 januari 2025 11:54
Ik heb de voorbije maand twee nummers van mijn kinderen verhuisd.

Eentje naar DIGI (vorige week), de simkaart ontvangen na 3 dagen, overdracht geregeld op een half uurtje tijd, geen problemen.

Eentje op 5 december (!) naar Orange, wat dan toch zogezegd de betrouwbare provider zou moeten zijn. Nummer is overgedragen, maar kan niet bellen, niet gebeld worden, geen mobiele data, wel sms-en. Heb 4 keer met de klantendienst gebeld. Elke keer krijg ik een nieuw dossiernummer (ook als ik zeg dat ik al een dossiernummer heb) want "ze gaan het onderzoeken". Beloven steeds de volgende dag terug te bellen, maar ze bellen nooit terug. Op 31 december een berichtje ontvangen dat mijn probleem was voorgelegd aan "de ingenieurs". Gisteren, dus meer dan 1 maand later, een telefoontje gehad van de technische dienst: "Goeiedag meneer, wij hebben vernomen dat u plots niet meer zou kunnen bellen met uw simkaart. Kan u eens uitleggen wat het probleem is?"

Om maar te zeggen: ervaringen kunnen zo verschillen van mens tot mens en van provider tot provider.
david-v @Quilt8 januari 2025 10:10
Ter vergelijking, aanbod bij Digi Belgie is nu:
  • €5 voor 15GB
  • €8 voor 20GB
  • €14 voor 30GB
Edit: Ter vergelijking Digi Spanje:
  • €5 voor 15GB
  • €7 voor 30GB
  • €10 voor 60GB
  • €12 voor 120GB

[Reactie gewijzigd door david-v op 8 januari 2025 10:13]

b12e @david-v8 januari 2025 18:50
Edit: Ter vergelijking Digi Spanje:
Ik weet niet wat Digi Spanje hier mee te maken heeft? Digi Spanje heeft overigens onlangs zijn prijzen verlaagd, voorheen lagen ze (iets) hoger.

Verder heeft DIGI België onbeperkt bellen, Scarlet enkel bij het duurste abonnement.

[Reactie gewijzigd door b12e op 8 januari 2025 18:51]

david-v @b12e8 januari 2025 19:00
Zelfde aanbieder, andere prijzen en veel hogere limieten, dus wie weet komt dat ook richting België en hopelijk ook naar Nederland.
b12e @david-v8 januari 2025 19:13
Ook andere markt. Spanje is België niet.

Voor glasvezel zijn ze in België scherper dan in Spanje, wat prijszetting betreft: 20 eur voor 10Gbit, in Spanje 25 eur.

Je kan die niet 1 op 1 vergelijken, al helemaal niet als je Scarlet gaat vergelijken met Hey en Digi. Scarlet is namelijk niet in Spanje te krijgen. Hey ook niet.

Dat je DIGI Spanje bij een artikel over DIGI sleurt snap ik, maar het nut van DIGI Spanje in een vergelijking met Scarlet België ontgaat me volledig.
tele-n-ettertje 8 januari 2025 10:16
Bedankt Scarlet. Vorig jaar overgestapt van Red naar Berry, maar nu kan ik terug naar Red. De 2 euro die ik bespaar, zal ik wel aan de internet en tv prijsstijging van dit jaar geven.
r2504 @tele-n-ettertje8 januari 2025 10:25
Waarom zou je nog 3 euro extra betalen om 10GB minder te krijgen dan bij DIGI 8)7
tele-n-ettertje @r25048 januari 2025 11:26
Omdat ik DIGI zich eerst graag wil zien bewijzen. En ik absoluut via het Proximus wil geconnecteerd zijn. Want via het werk heb ik al een Orange-netwerk sim. Veel alternatieven blijven er dan niet over.
r2504 @tele-n-ettertje8 januari 2025 11:35
DIGI gebruikt het Proximus netwerk dus dat is geen issue.

Voor het overige kan ik enkel zeggen (uit interne bron) dat DIGI geen cowboys zijn welke snel even een product in de markt zetten. Gaat er daarom niets fout, nee maar dat is niet anders dan bij andere operatoren al zullen die er nu natuurlijk wel alles aan doen om dit in de media aandacht te brengen.

Volgens mij zit je binnen een jaar nog bij Scarlet... wachtend tot iemand zich aan het bewijzen is (en zo blijft onze telecom steken).
tele-n-ettertje @r25048 januari 2025 11:50
Mogelijks. Maar als vaste klant bij Telenet voor TV & Internet heb ik midden vorige maand toch beslist om te veranderen. Ondertussen zijn we 3 weken verder en wacht ik nog steeds op activatie van TV. Geen positieve ervaring, maar 435 Eur besparen het eerste jaar en 255 Eur vanaf het 2e jaar, laat ons ons geduld verder op de proef stellen.
Dus om jouw veronderstelling te counteren: de kans dat ik bij Scarlet blijf zitten, is niet zo zeker ;-)
r2504 @tele-n-ettertje8 januari 2025 12:12
Van TV provider veranderen is niet echt vergelijkbaar met GSM provider aangezien de onderliggende technologie toch wel anders is (tenzij je van Telenet naar Orange gaat aangezien dit hetzelfde netwerk/technologie is).

Voor GSM is het transparant... je blijft gewoon dezelfde GSM gebruiken enkel met een ander SIM kaartje (het achterliggende netwerk is zelfs hetzelfde).

In ieder geval veel succes met je nieuwe TV en internet provider.
Andros
@r25048 januari 2025 14:50
Kan ook onderdeel zijn van een pack, Scarlet is moeilijk te verslaan op prijs als je ook tv met een decoder er bij wil.
DenHond @tele-n-ettertje8 januari 2025 11:56
Idem, ik ga ook een trapje omlaag van Cherry naar Berry. Scheelt toch al €36 per jaar…

Edit: blijkbaar kan je in een trio pakket niet lager dan Cherry gaan |:(

[Reactie gewijzigd door DenHond op 8 januari 2025 12:46]

kayjay 8 januari 2025 10:29
Ik zat tot enkele jaren geleden bij MV, daarna Hey en nu Digi. Zat altijd wel al bij de prijsbreker in België als het aankwam op data. Maar toch voel ik me als consument bekocht. Een decennium aan hogere prijzen voor gelijkaardige data als in het buitenland.

En sinds er een nieuwe speler is bijgekomen die zelfs de prijsbrekers hun prijzen (relatief) sterk ondergraafd kan overal de data substantieel de hoogte in. Dit voelt zeer wrang aan.
david-v @kayjay8 januari 2025 10:36
tja, dat is nou eenmaal wat je krijgt zodra er concurrenten op de markt komen. Digi is in dat geval de verstorende factor. Je moet echter wel rekening houden met de verhoging van de data om de zoveel jaar. We consumeren steeds meer en meer data en de limieten groeien dan ook met die behoefte.
kippewit @david-v8 januari 2025 11:48
Ik heb het idee dat in België de limieten enkel stijgen als ze echt niet meer anders kunnen (bijvoorbeeld door een spelers als Digi). Liever de mensen een stuk meer laten betalen eerst voor het grootste abonnement. Of kijk naar het vast internet van Telenet. Het goedkoopste abonnement (dat trager en duurder is dan een basic VDSL abonnement) heeft daar nog steeds een datalimiet van 150 GB. Op de kabel. Voor vast internet. Dat is gewoon zodat niemand het goedkoopste abonnement neemt maar wel het tweede in de rij, dat meteen ook twee keer zo duur is. Dat is toch echt te gek voor woorden.
david-v @kippewit8 januari 2025 12:09
Voor vast internet zou geen limiet moeten bestaan (behalve de fup dan), maar wel verschil in aangeboden snelheid.

In andere landen zijn de budget glasvezel abonnementen en stuk voordeliger. Bijvoorbeeld Spanje €10 voor 300Mb glasvezel. Het goedkoopste in Nederland zonder acties en combi voelen is €35 voor 100Mb glasvezel. Een enorm verschil. Verschil in salarissen verklaren niet de prijzen. België en Nederland zijn wat dat betreft geen goedkope landen. Hopelijk komt daar met Digi wat verandering in.
Liquid_Bisquit 8 januari 2025 10:46
Ik ben ondertussen van Mobile Vikings overgestapt naar de nieuwe, vierde telecomoperator in België, namelijk DIGI.
€5 voor 15GB, onbeperkt bellen en sms'sen (maar wie gebruikt dat nog?)
Overstap ging echt eenvoudig en hun klantendienst is, gezien hun nieuwe karakter, redelijk goed en je bent slechts een half uur van je leven kwijt als je ze belt. Wel allemaal vriendelijk en professioneel.
Een aanrader!
Tonerider 8 januari 2025 12:54
Dat is vreemd. Ik ben vorige maand overgestapt van Scarlet naar Digi en had nog een rekening gekregen voor de volgende periode en daar was het ineens van 13€ naar 16€ gegaan. Ofwel was dit een fout ofwel hebben ze toch maar besloten hun prijzen te bevriezen. Anyway, Digi werkt tot nu toe evengoed, dus heb geen reden om terug te gaan. Ik krijg een derde aan data extra en dat voor bijna een derde van de prijs.
esanso 8 januari 2025 14:20
Ik heb Digi gisteren geactiveerd op mijn GSM, ging heel makkelijk, helft goedkoper dan Mobile Vikings, onbeperkt bellen (Mobile Vikings : 1u30/maand), 15 GB data, en beter ontvangstsignaal dan bij Mobile Vikings. Ik ben meer dan tevreden.
Bert.88 @esanso8 januari 2025 16:30
Beter ontvangstsignaal dan bij Mobile Vikings? Lijkt me eerder een placebo effect aangezien Digi net zoals MV dezelfde Proximus zendmasten gebruikt (tot Digi hun eigen netwerk heeft opgebouwd).
r2504 @Bert.888 januari 2025 18:41
Digi heeft reeds heel wat eigen masten dus het zou best kunnen dat de persoon afhankelijk van zijn locatie daarvan gebruik maakt.
Patjec 8 januari 2025 17:36
Ik wacht af wat Base gaat doen. Heb als klant een bericht gekregen dat ze midden januari aanpassingen publiceren. Ik vertoef veel in het buitenland (Griekenland) en was het beu dat bv Hey! je abo laat leegzuigen tot 50€ bovenop je abo en dat niet kan aangepast worden via de app, klantendienst,... Bij Base kan je via de app dat bedrag instellen van 0€ tot wat je nodig hebt. Diezelfde problemen had ik bij Hey! en vroeger bij Mobile Vikings. Heb een Base15 voor 12€ met 10GB en Data Jump als extraatje. Bellen en SMS'en onbeperkt.
D!zzy @Patjec11 januari 2025 00:40
Met abonnement van Digi (5€) surf je verder aan 0,6€/GB indien je buiten je bundel gaat in Griekenland... idem onbeperkt bellen/sms´en.
Patjec @D!zzy14 januari 2025 14:16
Griekenland en mijn abo zijn geen probleem. Het probleem is dat bv Albanië of de Internet services aan boord van de ferries je naadloos overzetten op hun netwerk. En dat zijn geen netwerken binnen de EU roaming van je abo. Bij Hey! kan je zo max 50€ buiten je abo aangerekend krijgen en dan stopt het. Bij Base stel je dat in in de app. Van 0€ tot onbeperkt... Toen ik nog klant was bij Orange kon je dat regelen via de klantendienst. Digi geeft geen enkele info als ik er naar informeer...

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