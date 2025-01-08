Proximus-dochtermerk Scarlet verhoogt datalimieten voor mobiele abonnementen

De Belgische provider Scarlet gaat de datalimieten voor zijn mobiele abonnementen verhogen. Het goedkoopste Red-abonnement gaat van 1GB naar 5GB per maand. Volgens Scarlet zijn de behoeftes van klanten veranderd. De prijzen blijven gelijk.

Het Red-abonnement gaat naar 5GB per maand, terwijl de rest van de abonnementen een verdubbeling krijgen, meldt moederbedrijf Proximus. De kosten voor gebruik van data buiten de bundel bedragen 60 cent per gigabyte, waarmee gebruik buiten de bundel voor de Red-, Berry- en Cherry-abonnementen in feite goedkoper is dan binnen de bundel. De verhoging gaat per direct automatisch in voor alle klanten.