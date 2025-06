Cegeka-ceo Stijn Bijnens wordt nieuwe ceo Proximus Groep

Cegeka-topman Stijn Bijnens is benoemd als nieuwe ceo van Proximus Groep. Bijnens neemt vanaf 1 september de leiding van het Belgische telecombedrijf over, nadat de voormalige ceo Guillaume Boutin Proximus onlangs inruilde voor Vodafone.

Proximus meldt in een persbericht dat Bijnens als ceo van Proximus Groep de taak krijgt om een nieuwe strategische richting te bepalen voor het telecombedrijf en het gigabitnetwerk in België verder uit te bouwen. Er wordt intussen nog gezocht naar een ceo voor Proximus Global.

Bijnens richtte in de jaren negentig het cybersecuritybedrijf NetVision op, later bekend als Ubizen, dat werd overgenomen door Cybertrust en uiteindelijk in handen kwam van het Amerikaanse Verizon. In 2008 trad Bijnens aan als algemeen directeur van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM). Sinds 2019 was Bijnens de ceo van IT-bedrijf Cegeka.

De vorige ceo van Proximus, Guillaume Boutin, vertrok in mei naar Vodafone, waar de Fransman aantrad als ceo van de Investments & Strategy-afdeling. Volgens Proximus was Boutin onder meer verantwoordelijk voor een belangrijke versnelling van de uitrol van glasvezel en 5G in België.