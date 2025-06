Proximus wijst twee tijdelijke directeuren aan bij vertrek ceo

De Belgische provider Proximus krijgt over een maand twee tijdelijke directeuren. Zij bekleden op dit moment al topposities bij het bedrijf. De huidige ceo vertrekt en wordt directeur van Vodafone Investments & Strategy.

Het gaat om Jan van Acoleyen en Mark Reid, meldt Proximus. Zij zullen in functie zijn vanaf 17 april en delen handtekenbevoegdheid met Stefaan de Clerck, de door de Belgische staat benoemde voorzitter van de Raad van Bestuur van Proximus. Van Acoleyen gaat Proximus Groep leiden en is daarmee verantwoordelijk voor wat Proximus doet in België; Reid gaat Proximus Global leiden en zijn activiteiten richten zich op het beleid in het buitenland.

De huidige ceo, Guillaume Boutin, maakte vorige maand bekend dat hij vanaf april vertrekt en aan de slag gaat bij Vodafone Investments & Strategy. Dat is een afdeling van Vodafone die de investeringen in telecombedrijven, netwerkinfrastructuur en innovatieve technologieën samenbrengt en beheert. Boutin was ceo sinds 2019.