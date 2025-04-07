Belgische providers blokkeren ruim honderd sites met illegale sportstreams

Ik vind het ook allemaal te ver gaan.
Ik kon gisteren niet bij m'n eigen (thuis)server die achter een Cloudflare tunnel zit. Zelfs Home Assistant was niet bereikbaar.
Ik rook nattigheid. Gelijk een paar traceroutes gedaan:
traceroute xyz.tld
traceroute: Warning: xyz.tld has multiple addresses; using 104.21.16.1
traceroute to xyz.tld (104.21.16.1), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 5.183 ms 3.736 ms 3.285 ms
2 10.0.2.217 (10.0.2.217) 4.028 ms 6.368 ms 3.925 ms
3 172.16.31.129 (172.16.31.129) 3.756 ms 4.445 ms 4.571 ms
4 10.220.98.16 (10.220.98.16) 12.520 ms 8.963 ms 9.593 ms
5 10.220.111.255 (10.220.111.255) 16.955 ms 16.694 ms 16.314 ms
6 * * *
7 * * *
Toen bedacht ik mij dat er voetbal was in eerste divisie (in Spanje). Via VPN kwam ik er wel op:
traceroute to xyz.tld (104.21.64.1), 64 hops max, 40 byte packets
1 10.2.0.1 (10.2.0.1) 19.420 ms 17.094 ms 16.667 ms
2 130.195.250.65 (130.195.250.65) 30.187 ms 42.218 ms 29.806 ms
3 irb-1901.agg1v.bcn1.es.m247.ro (185.206.226.76) 44.480 ms 40.191 ms 41.432 ms
4 port-channel19.pni1.fra2.de.m247.ro (185.206.226.56) 20.218 ms 20.258 ms 17.470 ms
5 et-0-0-34-3.bar2.barcelona1.level3.net (213.242.115.173) 21.798 ms 17.680 ms 17.617 ms
6 ae2.3605.edge4.mrs1.neo.colt.net (171.75.8.225) 23.754 ms 24.888 ms 24.119 ms
7 * * *
8 162.158.20.240 (162.158.20.240) 47.175 ms
162.158.20.42 (162.158.20.42) 39.360 ms
162.158.20.48 (162.158.20.48) 30.782 ms
9 104.21.64.1 (104.21.64.1) 23.678 ms 23.040 ms 23.316 ms
Blijkbaar is er via een rechter afgedwongen dat bepaalde Cloudflare ranges moeten worden geblokkeerd (in Spanje), op verzoek van La Liga.
Maar daarmee worden dus veel legitieme websites en diensten ook geblokkeerd.
Voor de "lol" eens een een illegale stream gezocht. Op 1-2-3 had ik meerdere full-HD streams te pakken van de voetbalwedstrijd in kwestie.
Voetbal interesseert me verder niet dus na 30 seconden terug afgezet en dan maar via VPN verbinding gemaakt naar huis.
[Reactie gewijzigd door b12e op 7 april 2025 19:07]