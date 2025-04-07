Belgische providers blokkeren ruim honderd sites met illegale sportstreams

Belgische internetproviders moeten sinds zaterdagavond streamingwebsites en IPTV-platforms blokkeren die illegale sportstreams uitzenden. De providers moeten dit doen op bevel van het Belgische gerecht. Dat kreeg een verzoek van mediabedrijven DAZN en 12th Player.

De Belgische zakenkrant L’Echo schrijft dat het om meer dan honderd streamingwebsites gaat en vijf IPTV-platforms. Deze websites zouden volgens het gerecht een structurele inbreuk op de auteursrechtwetgeving maken. De Belgische providers moeten zelf voor de kosten van de blokkade opdraaien. L’Echo stelt dat het om een dynamische blokkade gaat waarbij ook mirrorwebsites worden opgespoord en moeten worden geblokkeerd. Deze nieuwe methode werd volgens de krant via een nieuwe wet uit 2022 goedgekeurd en afgelopen weekend voor het eerst toegepast.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 07-04-2025 15:01 107

07-04-2025 • 15:01

107

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Reacties (107)

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JacobsT 7 april 2025 15:05
Ik blijf dit echt een vreemde keuze vinden en dat mensen hier achter staan. Het is inderdaad dweilen met de kraan open tegen illegale content maar de internetprovider is toch niet degene die het werk van de rechtstaat moet doen en illegale content onbereikbaar maken? Ze moeten gaan achter de hosts en de beheerders. Is beetje met het hele pirate bay gedoe hetzelfde. Een platform voorzien waar gebruikers zelf content opgooien. Google heb ik als tiener zo vaak gebruikt voor cracks te vinden toen ik nog geen centjes had voor games te kopen.

Is alsof je BMW gaat opleggen om de maximale snelheid af te dwingen op elke weg omdat hun chauffeurs te snel rijden.

Ik vind dat we toch wel steeds verder en verder gaan in het 'politiestaat' gedoe. Overal ANPR camera's, snelheidscamera's, controle hier, controle daar, ... Kort gezegd: veel miserie voor 99% van de mensen omdat 1% vd bevolking total ***** zijn die het verpesten voor iedereen.

[Reactie gewijzigd door JacobsT op 7 april 2025 15:06]

Tom Paris @JacobsT7 april 2025 16:30
In Spanje gebeurt momenteel hetzelfde, ISPs moeten een hele brede blokkade invoeren om illegale streams van Spaans voetbal te blokkeren. Resultaat: ISPs zijn zó ruim aan het blokkeren, dat Cloudflare in het weekend onbereikbaar wordt. En daarmee duizenden sites...

https://torrentfreak.com/...mass-overblocking-250404/

https://www.broadbandtvne...tionate-blocking-efforts/

https://pabloyglesias.med...the-industry-63602e976a72
b12e @JacobsT7 april 2025 19:02
Ik vind het ook allemaal te ver gaan.

Ik kon gisteren niet bij m'n eigen (thuis)server die achter een Cloudflare tunnel zit. Zelfs Home Assistant was niet bereikbaar.

Ik rook nattigheid. Gelijk een paar traceroutes gedaan:
traceroute xyz.tld
traceroute: Warning: xyz.tld has multiple addresses; using 104.21.16.1
traceroute to xyz.tld (104.21.16.1), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 5.183 ms 3.736 ms 3.285 ms
2 10.0.2.217 (10.0.2.217) 4.028 ms 6.368 ms 3.925 ms
3 172.16.31.129 (172.16.31.129) 3.756 ms 4.445 ms 4.571 ms
4 10.220.98.16 (10.220.98.16) 12.520 ms 8.963 ms 9.593 ms
5 10.220.111.255 (10.220.111.255) 16.955 ms 16.694 ms 16.314 ms
6 * * *
7 * * *
Toen bedacht ik mij dat er voetbal was in eerste divisie (in Spanje). Via VPN kwam ik er wel op:
traceroute to xyz.tld (104.21.64.1), 64 hops max, 40 byte packets
1 10.2.0.1 (10.2.0.1) 19.420 ms 17.094 ms 16.667 ms
2 130.195.250.65 (130.195.250.65) 30.187 ms 42.218 ms 29.806 ms
3 irb-1901.agg1v.bcn1.es.m247.ro (185.206.226.76) 44.480 ms 40.191 ms 41.432 ms
4 port-channel19.pni1.fra2.de.m247.ro (185.206.226.56) 20.218 ms 20.258 ms 17.470 ms
5 et-0-0-34-3.bar2.barcelona1.level3.net (213.242.115.173) 21.798 ms 17.680 ms 17.617 ms
6 ae2.3605.edge4.mrs1.neo.colt.net (171.75.8.225) 23.754 ms 24.888 ms 24.119 ms
7 * * *
8 162.158.20.240 (162.158.20.240) 47.175 ms
162.158.20.42 (162.158.20.42) 39.360 ms
162.158.20.48 (162.158.20.48) 30.782 ms
9 104.21.64.1 (104.21.64.1) 23.678 ms 23.040 ms 23.316 ms
Blijkbaar is er via een rechter afgedwongen dat bepaalde Cloudflare ranges moeten worden geblokkeerd (in Spanje), op verzoek van La Liga.

Maar daarmee worden dus veel legitieme websites en diensten ook geblokkeerd.

Voor de "lol" eens een een illegale stream gezocht. Op 1-2-3 had ik meerdere full-HD streams te pakken van de voetbalwedstrijd in kwestie.

Voetbal interesseert me verder niet dus na 30 seconden terug afgezet en dan maar via VPN verbinding gemaakt naar huis.

[Reactie gewijzigd door b12e op 7 april 2025 19:07]

Justevo @JacobsT7 april 2025 15:36
Achter die mensen aan gaan kost tijd en geld.

Wat URL's en diensten blokkeren niet echt.

Is geen hogere wiskunde.
Ghandi @Justevo7 april 2025 19:36
Blokkeren ze urls of redirecten ze dns records?
AshleyAlthea @Ghandi7 april 2025 22:50
Blokkeren en/of interne redirect met een stop pagina van de overheid, iets zoals dit: https://networkmsg.telenet.be/blocked/fccu/?thepiratebay.se

Geen idee of je die buiten het Telenet netwerk kan zien, waarschijnlijk niet.

[Reactie gewijzigd door AshleyAlthea op 7 april 2025 22:51]

JacobsT @Justevo7 april 2025 15:44
Putten in de weg herstellen kost ook geld, wel niet zeggen dat jij wat zand uit je tuin erin moet gooien.

Dat iets geld kost staat compleet los van de kwestie wie de verantwoordelijkheid draagt om te zorgen dat de regels nageleefd worden.

Laat ons anders allemaal gewoon zelf buurtwacht spelen, is er gewoon nog nood aan een beetje politie voor de mensen effectief in de boeien te slaan en postzegels op de boetes te plakken toch?
kodak @JacobsT7 april 2025 15:26
De wet legt wat betreft recht doen ook plichten aan burgers en bedrijven. Er valt namelijk niet altijd in te grijpen door handhavers, bijvoorbeeld omdat de criminelen vanuit landen bezig zijn waar men het niet zo nauw neemt met copyright. Telecombedrijven hebben veel vrijheden om te verdienen, ook al is de inhoud gedeeltelijk illegaal. Maar er zijn ook daarbij grenzen, bijvoorbeeld als de rechter beslist op basis van wettelijke mogelijkheden. Omdat de vrijheden niet de bedoeling hebben om hoe dan ook maar criminaliteit in stand te houden zolang het de handhavers niet lukt om in te grijpen. Bij vrijheid komt immers ook verantwoordelijkheid.

Een blokkade via de rechter lijkt me nog altijd veel beter dan criminaliteit laten bestaan zolang er niet valt te handhaven of buiten rechters om blokkades eisen. Bij een rechter kunnen de verdachten zich immers verdedigen en zal gekeken moeten worden of er ander ingrijpen nodig is.

[Reactie gewijzigd door kodak op 7 april 2025 15:35]

JacobsT @kodak7 april 2025 15:28
En in dat geval neem je als burger je verantwoordelijkheid door niet te surfen naar websites met illegale content of geen drugs door je neusgaten te trekken.

Ik vind het onzin dat dit soort praktijken de nieuwe maatstaf aan het worden is in tal van niches. Dit is gewoon de overheid die haar verantwoordelijkheden doorschuift naar bedrijven. Heb hier in mijn sector ook tal van voorbeelden van, slaat echt helemaal nergens op.
kodak @JacobsT7 april 2025 15:52
Het punt is dat te veel mensen de rechten van anderen negeren om zo de criminaliteit in stand te houden voor hun eigen gewin. En dan worden dus ook andere handhavingsmiddelen, zoals via bedrijven, tot de mogelijkheden.

Ik ben het met je eens dat handhaving beter kan. Maar handhaving niet uitvoeren ligt niet alleen aan afschuiven maar ook aan wettelijke grenzen. Zoals criminelen die vanuit het buitenland rechten schenden niet kunnen aanpakken om de criminaliteit hier te verminderen of stoppen. Of mensen die mogelijk illegaal content verwerken niet zomaar kunnen controleren.

De wetgever heeft nooit gesteld dat een provider maar alle vrijheid heeft om indirect te verdienen aan criminaliteit zolang de handhavers niet optreden. Eerder dat als je zelf niet genoeg verantwoordelijkheid neemt criminaliteit buiten je bedrijf te houden de regels strenger worden dat je zelf meer moet doen.
Calypso @JacobsT7 april 2025 17:39
Ik ben het met je eens. Ze moeten de oorzaak aanpakken.

Nu ben ik van mening dat de oorzaak ligt bij de streamingplatforms die steeds verder gefragmenteerd worden qua aanbod, terwijl ondertussen de prijzen maar omhoog blijven gaan.

Als je een gezin hebt waar pa voetbal wil zien (ESPN), zoon F1 (Viaplay), dochter van Disney tekenfilms houdt (Disney+) en vrouwlief The Crown wil zien (Netflix), tja, dan ben je in de maand best wel een bedrag kwijt.

En het argument "de content moet betaald worden"... niemand heeft bijvoorbeeld tegen Viaplay gezegd dat ze het astronomische bedrag voor F1 moesten bieden. En nu vlug de prijzen flink verhogen voordat Verstappen stopt of minder presteert, want anders zijn die uitgaven helemaal niet meer terug te verdienen.

Ja, ik weet het; illegaal gebruik drukt op de inkomsten van legale aanbieders. Maar ze maken het rekensommetje wel heel erg makkelijk om toevlucht naar illegale alternatieven te zoeken.

Bij muziek kan het wel; meerdere spelers met 95+% hetzelfde aanbod voor redelijke prijzen. Daardoor is het illegaal downloaden van muziek heel erg afgenomen, ondanks dat het aanbod niet allesomvattend is en het een bedrag per maand kost. Videostreamingsdiensten gooien hun eigen glazen in.
Stpan @Calypso7 april 2025 22:17
Liedjes kun je eindeloos opnieuw luisteren.

Een film of serie kijk je maar 1x. En de productie kosten liggen vele malen hoger.

Als een 'Spotify' voor series rendabel zou zijn, zou het allang bestaan, want dat zou iedereen wel willen.

Het mooie van die streamingsdiensten is dat je ze stop kunt zetten. Ik wissel tussen HBO, Apple en Netflix (en heb NPO Start en Disney+ als vast). Dus soms even een maand wachten op een nieuwe populaire serie.
Calypso @Stpan8 april 2025 07:26
Ik weet niet of je kinderen hebt, maar ik denk dat er genoeg in die leeftijdsgroep zijn die Frozen en/of Finding Nemo vaker bekeken hebben dan dat wij in ons leven bepaalde muzieknummers beluisterd hebben...
Qin @Stpan8 april 2025 07:38
Als je diensten aan/uit gaat zetten naar wat je nodig hebt, dan alles samen voor de gemiddelde prijs is dus gewoon te doen voor de leveranciers.
Superbra @Stpan8 april 2025 13:46
Een film of serie kijk je maar 1x. En de productie kosten liggen vele malen hoger.
Ik bekijk films toch wel meerdere keren. Niet alles natuurlijk, maar verschillende films die ik erg goed vind, bekijk ik makkelijk 10 keer of meer. Geen 10 opeenvolgende dagen uiteraard. Maar sommige films zijn zo goed dat je ze als kunst kan beschouwen. Je kijkt toch ook meer dan één keer naar een schilderij?
D.Ramakers @JacobsT7 april 2025 15:26
Je leest het fout, de volgende prijsverhoging komt er aan voor de klanten. Want aandeelhouders wensen nog altijd hun centjes te krijgen.

Is gewoon weer een geval van, de normale mens moet maar opdraaien voor een klein deel van de bevolking die hier gebruik van maakt.
En die bevolking gebruikt gewoon een achterpoortje om het als of te gebruiken.
Qin @D.Ramakers8 april 2025 08:01
De aandeelhouders willen alle centen, de verhoging komt er toch of er illegaal gestreamed word of niet. Ze gaan door tot ze het maximale met het minimum kunnen krijgen.

En als het mis gaat, ach verkopen ze wat waarde heeft, werpen weg wat ze niet interesseert, gooien het personeel de straat op. Daarna gaat het weer van voor af aan.

Want de nummers moeten om hoog gaan tegen elke prijs, reëel of niet.

Gaan we er nog niet over hebben dat als ze toch over de schreef gaan ze belachelijk kleine boetes krijgen, en de verantwoordelijke personen een tik op de vingers.

Onder de streep vind ik dat de overheid hier zich niet veel mee moet bemoeien, ze hebben belangrijkere dingen te doen.
De piraterij is voornamelijk een probleem waar ze zelf voor een deel schuldig aan zijn.
Loller1 @JacobsT7 april 2025 15:10
Achter de hosts en beheerders gaan? En hoe denk je dat ze dat zouden moeten doen? Alsof buitenlands (en vooral buiten-Europese) hosts daar gehoor aan gaan geven. Dus als dat niet werkt, wat dan? "We hebben alles geprobeert maar deze illegale praktijk valt niet op te lossen dus doen we niets"? De ISPs zijn de eerst "checkpoint" die er daadwerkelijk iets aan kunnen doen.

Als je echt wilt dat de rechtstaat zijn werk doet, ga jij jezelf dan aangeven bij de politie voor het gebruik van illegale licenties voor je software?
NielsFL @Loller17 april 2025 15:22
Zoals we dat wel vaker doen: sancties opleggen aan de landen die hier te weinig aan doen. Gezien de bedrijven in kwestie zal de VS hier ook wel aan meewerken. Dan is het snel geregeld denk ik. Enige probleem is dat een rechter dat niet kan doen. Er is politieke wil voor nodig.
cadsite @NielsFL7 april 2025 16:27
En wat doe je dan als de streams vanuit pakweg Rusland, N-Korea, ... komen?
The Zep Man
@cadsite7 april 2025 16:34
Voeg de illegale streamingsites toe als een extra reden voor de huidige sancties. Overweeg extra sancties.
loki504
@The Zep Man7 april 2025 16:36
Maar dan ga je civiele zaken politiek maken... dat lijkt mij geen goed idee.
NielsFL @cadsite7 april 2025 16:42
Dat zien we dan wel weer. Dat heb ik nog niet zien gebeuren en lijkt me ook niet waarschijnlijk. Je overschat denk ik de bandbreedte tussen deze landen en de doelgroep van deze producten.
dasiro @cadsite7 april 2025 17:18
blij zijn dat je ze nog kan bekijken voor zo lang het duurt :+
bazs2000 @cadsite7 april 2025 17:21
Als ik dergelijke streams vanuit NK kan krijgen dan bel ik eerst de krant. :+
Joshuffle @JacobsT7 april 2025 15:07
Ja maar achter hosts en beheerders aangaan kost tijd en geld, stuk makkelijker om de provider aan te wijzen om het allemaal maar uit te schakelen dan lijkt het (tijdelijk) dat je er toch wat tegen gedaan hebt!

Tot er weer 500 bij komen en dan beginnen we opnieuw.

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 7 april 2025 15:08]

johnbetonschaar @JacobsT7 april 2025 15:16
De hosts en beheerders zitten in het buitenland dus daar valt weinig tegen aan te vangen. Af en toe worden er wat tussenpersonen opgespoord en opgepakt die de abbo's verkopen, en hier in NL servers uit de lucht gehaald omdat die hier soms gehost worden omdat je er in NL schijnbaar makkelijk mee weg komt, maar dit soort netwerken zijn 100% globaal en daar ga je als NL/BE echt helemaal niks aan doen.

Blokkeren via de provider is op zijn best een tijdelijke kleine hindernis voor de aanbieders en gebruikers, als je zelf erg gebrand bent om dit soort IPTV netwerken te gebruiken dan kan je dat nu al vrij simpel via een VPN regelen. Als blijkt dat er te veel klanten zijn die daardoor afhaken dan gaan de aanbieders dat zelf wel makkelijker maken verwacht ik.
Marve79 @JacobsT7 april 2025 15:29
Lekker makkelijk als de beheerder en/of host op de kaaiman eilanden zit. Ga er maar aan beginnen. Die snelwegvergelijking gaat mank omdat die in je eigen land en in je eigen beheer staat, dat is niet te vergelijken met een digitale snelweg waar content overal vandaan kan komen. Die hou je dan inderdaad tegen waar het kan, dus zodra het je land binnen komt en dus bij de ISP.

Lijkt mij zeer redelijk.
magnat505 @JacobsT7 april 2025 15:37
Als je een VPN hebt kunnen ze het wel blokkeren maar er veranderd als VPN gebruiker helemaal niks. Kost je miss 20 euro per jaar maar je kan echt zoveel meer met een vpn dan alleen dit omzeilen
memphis @JacobsT7 april 2025 15:53
Ik snap de gedachte wel want het is makkelijker om dit soort sires te blokkeren dan de veroorzakers op te sporen en de bron neer te halen. Maar het is een beetje simpel als je met een VPN of een proxy in het buitenland wel weer gewoon alles kunt bezoeken en bekijken. Daarnaast hebben we het met de Pirate bay ook gezien dat het niet te stoppen is middels vele andere sites en mirrors.
Yoshi @JacobsT7 april 2025 16:24
wel.. isa is denk ik verplicht vanaf 2024 voor elke nieuwe auto. Dus dat is er al. Los daarvan, en we moeten dat inderdaad bewaken daar niet van, is het blokkeren van illegale content vrij normaal. Dat heeft volgens mij niet zoveel met een politiestaat te maken, tenzij de politie zelf beslist wat illegaal is, en dat is niet zo. de rechter beslist dat op wetten gestemd door de politici.
GertMenkel
@JacobsT7 april 2025 20:07
De sportlobby is een van de aggressiefste lobby's van de copyrightindustrie. Stichting BREIN is niets bij de gekte die de sportlobby voor elkaar krijgt als je ergens een 120p slideshow van een voetbalwedstrijd aan laat staan.

Providers doen dit niet voor de lol, ze doen dit omdat de rechter het ze oplegt. Piraterij is illegaal, de enige reden dat je vrij je cracks hebt kunnen downloaden is dat het voor de meeste mensen niet de moeite waard is om achter dit soort inhoud aan te gaan.
xoniq @JacobsT7 april 2025 22:14
Ze moeten gaan achter de hosts en de beheerders.
Het is inderdaad dweilen met de kraan open tegen illegale content
Wat is je punt nu dan? Je geeft aan je moet achter de hosts en beheerder aan gaan, maar daarvoor dat het geen zin heeft eigenlijk.
Redbiertje @JacobsT7 april 2025 15:13
Nouja dat is dus wel een van die mogelijkheden waarvan ik bang ben dat ze nog wel eens werkelijkheid kunnen worden: wat weerhoudt de overheid/EU er van om te eisen dat nieuwe autos voortaan een melding maken bij de politie als ze detecteren dat ze de snelheidslimiet overschrijden? Een simpele snelheid + timestamp + GPS locatie is al genoeg voor de politie om te bevestigen wat daar de daadwerkelijke snelheidslimiet was en je een bon thuis te sturen voor je overtreding. Je (nieuwe) auto is al verplicht om vervelend te gaan doen zodra je de snelheid overtreedt...
Terriongaming @Redbiertje7 april 2025 15:38
Wellicht niet te hard rijden? ;)
Redbiertje @Terriongaming8 april 2025 00:18
Eerlijk antwoorden: als er ergens een bordje staat met een lagere snelheid dan je op dat moment rijdt, laat je hem dan uitrollen of trap je op de rem?
Superbra @Redbiertje8 april 2025 13:36
Ik trap op de rem, eerlijk. Vaak tot grote ergernis van mede weggebruikers die de verlaagde snelheid niet zien zitten. Ik rij 44 jaar met de auto en heb één bekeuring gehad voor een paar kilometer per uur snelheidsovertreding. Even niet goed opgelet...
Er zijn dus echt mensen die zich aan de regels houden.
oef! @Redbiertje7 april 2025 15:45
Een argument in de trant van "straks kan ik niet ongemerkt overtredingen begaan" is ammunitie voor voorstanders van het invoeren van zo'n systeem.
Redbiertje @oef!8 april 2025 00:21
Eerlijk antwoorden: als je iemand op een 2-baans weg inhaalt die 5-10 km/h onder de snelheidslimiet rijdt, doe je dat dan op de snelheidslimiet of zorg je er voor dat je gewoon zo snel mogelijk weer op je eigen baan zit?
GurbieV @Redbiertje7 april 2025 15:42
De bredere vraag zou zijn, waarom kan een auto 200 km/h rijden terwijl dat in geen enkel land is toegestaan. (Behalve delen van Duitsland dan).

Waarom worden bestuurders in de verleiding gebracht te hard te rijden? Dat is de kat op het spek binden, dat zou illegaal moeten zijn.

Tegenwoordig is het een flutije van een cent om een automatische snelheidsbegrenzer in te bouwen, gebaseerd op de maximum snelheid. Dan heb je geen boetes meer nodig die de gebruiker bestraffen.

Evt. met een noodknop die je een beperkte tijd kunt gebruiken als je een bevallende vrouw bij je hebt of een ambulance in de spiegel.

Wel wat offtopic.
Davey400 @GurbieV7 april 2025 18:13
Tegenwoordig is het een flutije van een cent om een automatische snelheidsbegrenzer in te bouwen, gebaseerd op de maximum snelheid. Dan heb je geen boetes meer nodig die de gebruiker bestraffen.
Dat valt nog vies tegen om dit 100% betrouwbaar te maken.
Omdat de wettelijke verplichting nu alleen nog maar een waarschuwing is is het alleen onhandig dat er nu soms onterecht een melding komt van het ineens flink te snel rijden, maar als dat zou leiden tot een directe ingreep in de snelheid zou dat al best wat ongevallen veroorzaakt hebben vrees ik.

Om de link met Tweakers er een beetje in te houden: elk OS zou ook verplicht in kunnen grijpen als geconstateerd wordt dat ‘we’ ons op duistere plekken bevinden. In plaats daarvan bieden we technieken aan om onze gebruiks-historie te verdoezelen en om verkeer te maskeren.
(Gelukkig maar, denk ik dan.)
Fatsoen hoor je te doen; technisch afdwingen zou niet nodig moeten zijn.
Azicre @GurbieV7 april 2025 15:52
Maar die boetes leveren inkomen voor de staat op. Daar willen ze niet van af.
JanvD @Azicre7 april 2025 16:10
Los van je cynische insteek; ongelukken veroorzaakt door te hard rijden kosten indirect veel meer dan dat de boetes opleveren schat ik zo in (niet alleen financieel).

[Reactie gewijzigd door JanvD op 7 april 2025 16:12]

_Eend_ @JanvD7 april 2025 16:44
Dat klopt, in 2022 hebben verkeersongevallen ons 33 miljard Euro gekost.
De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen worden geschat op € 33 miljard in 2022, met een bandbreedte van € 19 tot € 44 miljard [1]. Dit is vergelijkbaar met 3,4% van het bruto binnenlands product (1,9-4,6%). De kosten per verkeersdode bedragen circa € 7,2 miljoen en per ernstig verkeersgewonde € 1,2 miljoen.

bron: https://swov.nl/nl/factsheet/kosten-van-verkeersongevallen
Terwijl er met verkeersboetes nog geen miljard euro is opgehaald:
Er zijn 8.153.043 verkeersovertredingen geconstateerd in 2022 op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv).

[...]

Het gemiddelde boetebedrag voor een verkeersovertreding in 2022 was € 84,16 en voor een snelheidsovertreding specifiek was dit € 62,88. In 2021 was dit respectievelijk € 81,15 en € 63,60.

bron: https://www.rijksoverheid...eersovertredingen-in-2022
SPee @_Eend_7 april 2025 18:16
Zijn die verkeersongevallen ook uitgesplitst naar de oorzaak? Want een ongeluk met vrachtwagen die tegen een auto rijdt is namelijk niet veroorzaakt door te hard rijden.
Dennism @SPee7 april 2025 20:32
Want die vrachtwagen kan niet te hard rijden? Ik kom toch dagelijks hele volksstammen vrachtwagenchauffeurs tegen die zich niet aan de snelheid houden en continu elkaar lopen in te halen. En ja, daar gebeuren ook wel eens ongelukken bij met ellenlange files, dus dus waarschijnlijk aanzienlijke maatschappelijke / economische schade tot gevolg.
xxtremexx @SPee7 april 2025 19:11
Goeie Nick, Koos misschien? Maar eens, ik ben benieuwd of er een overzicht is van alle verkeersongevallen, oorzaak, locatie, dader, slachtoffer, hulp nodig, kosten etc.
loki504
@JacobsT7 april 2025 16:46
Alleen is deze rechtzaak aangespannen door media bedrijven. Je kan moeilijk verwachten dat Europese media bedrijven andere bedrijven in bv Rusland gaan aanpakken. Dan moet je het heel anders aanpakken.
die4ever @JacobsT8 april 2025 08:53
Grappig dat je dat zegt, want daarvoor zijn ze stapsgewijs ISA aan het invoeren.
Wikipedia: Intelligent speed assistance

Momenteel is het nog "uw auto die irritant doet elke keer je te snel rijdt" maar wie weet gaan ze ooit effectief de maximale snelheid afdwingen.
Terracotta @JacobsT8 april 2025 11:58
Die sites bevinden zich meestal in het buitenland of zelfs buiten de EU. De provider is degene die de rol van Douane op zich neemt, er is niets vreemd aan, tenzij je liever hebt dat de overheid een Chinese style firewall opzet en alle internationale traffiek controleert. Wat jij voorstelt, als natiestaat openlijk opereren in een ander land opdat daar de wetten van hier gevolgd worden, is letterlijk een oorlogsverklaring.
harlekein @JacobsT8 april 2025 17:10
Ik vind het echt schokkend hoeveel mensen voorstander zijn voor censuur. Wat is er de laatste jaren een enorme cultuuromslag ontstaan waarbij mensen zelfs de overheid oproepen informatie stromen meer te reguleren.
Verwijderd 7 april 2025 15:27
De hele streaming industrie werkt illegaliteit ook wel in de hand vind ik.
Alles maken ze telkens duurder, versnippering van content en nu ook nog eens reclame forceren tenzij je extra wil betalen.

Onder de streep is het een keuze of je van de streamingdienst gebruik maakt.
IPTV diensten voorzien ergens in een behoefte van een grote groep mensen die bereid is om een bedrag te betalen voor content.

Wanneer je zoekt vind je het e.a. voor rond de €75 per jaar. Dat is vrij goedkoop. Maak wat en hoe ze aanbieden legaal. Maak er dan €750 per jaar van, via je ISP desnoods en klaar ben je. Dat klinkt veel, maar reken eens uit wat je TV abonnement kost, een paar streamingdiensten met daarbij je interne abonnement en je gaat er al gauw overheen.

We zijn nu telkens bezig met het kat en muis spel. Kost bakken met geld, zet dat geld nou eens in om iets te regelen waar écht vraag naar is. Dan is op den duur illegaliteit op dit vlak niet eens meer nodig.
Storm-Fox @Verwijderd7 april 2025 15:41
Ik snap je punt maar streamingdiensten kunnen onmogelijk een goedkoper dienst aanbieden dan de illegale iptv-aanbieders omdat zij moeten betalen voor rechten, belasting en veel personeel.
35/euro per jaar voor alle, echt alle zenders, VOD, terugspoelen en sportkanalen en vervolgens komt viaplay 22euro/maand vragen.

Toch zullen steeds meer klanten na elke prijsverhoging de overstap maken richting iptv en deze klanten
komen nooit meer terug want die prijs-kwaliteit is nergens te behalen.

[Reactie gewijzigd door Storm-Fox op 7 april 2025 15:42]

Muncher @Storm-Fox7 april 2025 16:01
Ik kan sommige zaken alleen op IPTV diensten kijken lijkt het. Bijv. bepaalde wedstrijden van een sport die ik volg. Ik zou er echt met liefde voor willen betalen, maar het kan domweg niet want OF ik zit bij de verkeerde aanbieder OF er is geen internet stream die ik kan kopen OF ik loop tegen een geo-block aan. Nogmaals, ik zou echt wel voor deze diensten willen betalen, maar het word je als consument ook wel lastig gemaakt af en toe. Ik heb tot nu toe de verleiding weerstaan, maar het is soms wel heel erg aantrekkelijk.
Storm-Fox @Muncher7 april 2025 16:15
Ik zit in hetzelfde schuitje en ook wat betreft met mijn liefde voor retro games die ik graag wil blijven spelen
maar waar geen legale/betaalbare opties zijn.
Tegenstanders zijn dan heel makelijk in het roepen dat je geen recht hebt om die dingen te mogen zien/spelen en dus maar gewoon moet wachten maar dat vind ik te kort door de bocht en onhoudbaar.

Bovendien zie je ook steeds meer een verschuiving naar de betekenis van het woord eigendom.
Als jij als consument nooit eigenaar kan worden van aangeschafte media dan vind ik het ook niet stelen
wanneer je iets download voor eigen gebruik. Tevens wordt het ook ontzettend moeilijk en zelfs onmogelijk gemaakt om de door jou gekochte media door te verkopen. Kortom, bedrijven mogen ons als consument ook meer tegemoet komen vind ik.
edit:typo

[Reactie gewijzigd door Storm-Fox op 7 april 2025 18:05]

Kcquipor @Muncher7 april 2025 23:13
Ik snap je 100%.

Sport streamingdiensten zouden beter stoppen met geo-blocking en gewoon werken met Global broadcast rights. Als ik als Belg een Ziggo Sport totaal abbo wil omdat ik legaal nascar wil zien dat ik dit gewoon kan doen dan, of peacock in Amerika voor Indy-Car ofzo. Heel dat geo-block duwt nog veel meer mensen in de illegale streaming.
Andros
@Storm-Fox7 april 2025 16:09
Je benoemt het zelf: prijs/kwaliteit. Het gaat niet eens alleen om de prijs, ook de ervaring van klanten telt. Tegenwoordig bieden veel providers decoders aan waar je per tv toestel voor betaalt, enkel in huur want kopen kan niet. Hun interface zit stampvol reclame voor het huren van films/series en opties voor bijbetalen om reclame door te spoelen bij terugkijken en opnemen.

Dat is voor mij al de reden geweest om provider tv weg te doen, op mijn eigen smart tv of Android TV box kan ik met VRTmax, VTMgo etc de meeste programma's kijken wanneer ik wil, op meerdere toestellen die gewoon wifi hebben in plaats van daar ontvangers voor te huren. Om wat voetbal te kunnen zien op twee tv's in huis zit je zo aan 12 euro per maand aan huur hardware, het tv zenderpakket (want ze verkopen het niet los), zelfs legaal kun je betere dienstverlening krijgen dan bij de grote providers.
Storm-Fox @Andros7 april 2025 16:21
Ik krijg bij het lezen van jouw post gelijk flashbacks naar de walgelijke tijd toen ik nog bij Ziggo zat.
Per tv toestel hogere maandlasten en ook nog 5 euro/maand betalen voor 1 extra zender.
Ziggo kwam er jarenlang mee weg omdat mensen niet beter wisten en iptv nog niet bestond, maar
inmiddels is er (zeer terecht) een groot exodus geweest van trouwe klanten.
The Zep Man
@Storm-Fox7 april 2025 16:43
Ziggo kwam er jarenlang mee weg omdat mensen niet beter wisten en iptv nog niet bestond er voor velen geen alternatief was, maar inmiddels is er (zeer terecht) een groot exodus geweest van trouwe klanten.
Fixed. Laten we het noemen wat het is: in bepaalde gebieden een monopolie op een specifieke set dienstverlening.
Verwijderd @Storm-Fox7 april 2025 18:00
Zolang inderdaad de drijfveer in de maatschappij is om maar geld te blijven verzamelen als welvaarsdstandaard én we daarmee accepteren dat bedrijven een hoop geld van ons vragen, zullen we altijd in deze cirkel blijven ronddraaien.

Je kunt zoiets ook modulair maken, betalen voor de content die je écht wil zien en features die je nodig hebt. De rest /care en betaal je dan ook niet voor. Rechten & belasting is ook ooit een keuze geweest die gemaakt is. Als we dit soort heffingen collectief afschaffen, kán 't anders. Daarme zeg ik niet dat het een makkelijke weg is... ;)

Genoeg stichtingen die draaien op veel vrijwilligers, dat kán als je echt wil ook met vrijwilligers.
Kan me niet voorstellen dat een IPTV dienst, een medewerkersbestand zoals een Netflix heeft?

Maar goed, wellicht is dit wel een iets te utopische gedachte. En toch... als we écht willen, kan het.
Bumpy_NL @Storm-Fox7 april 2025 19:39
Tegen goedkoop of gratis illegaal valt moeilijk tegen op te boksen inderdaad. Wat mij zelf stoort aan streamingdiensten is de DRM. Ik bepaal liever zelf via welk device ik kijk. Mij htpc ondersteunt de DRM niet. Onlangs lag de Chromecast 2 er een paar dagen uit waardoor ik niet fatsoenlijk gebruik kon maken van de diensten. De Chromecast 2 werkt ook niet lekker met het streamen van bepaalde films via Prime mbt het geluid. De stereo instelling wordt dan niet goed verwerkt wat resulteert in dialogen met een extreem laag volume en actie scènes waar de buren van schrikken. En ja ik heb van alles geprobeerd en gegoogled.

Wil je Netflix van je telefoon naar een Google TV streamen dan kan dat alleen als de Google TV met hetzelfde account is ingelogd...

Met die DRM pest je alleen de welwillende betalende klant. Het stopt de illegale diensten niet. Als streaming dienst moet je er voor zorgen dat de klant een zo vlekkeloos proces doorloopt. De meest basis dingen werken gewoon ruk in de streaming apps, b.v.b. Prime waar het "verder kijken" soms naar de verkeerde aflevering gaat en dat je via gekke omwegen bij de lijst met afleveringen terecht kan komen. Al met al snap ik best dat een aantal mensen voor een illegaal alternatief gaan.

Een van de beste voorbeelden van hoe het wel moet is Steam. Snelle downloads, goede zoekfunctie, handige bibliotheek, amper in your face reclame (ook in te stellen).
GertMenkel
@Storm-Fox7 april 2025 20:16
Als je niet op prijs kunt concurreren, concurreer dan op kwaliteit. Bij de legale alternatieven ontbreekt het aan beide. Kodi is een prachtig open-sourceproject, maar de ervaring is nou ook weer niet zo goed dat ik ervoor zou willen betalen. Fox Sports/ESPN/Disney betaalde 12 miljard voor de eredivisie, spendeer daar eens een percentage van aan het ontwikkelen van een kijkoplossing.

De sportmarkt is een markt vol exclusiviteitsdeals die met de slechtste streamingapps die ooit zijn uitgebracht om videokwaliteit te leveren die tien jaar geleden al met tegenzin werd aangezien. Perfect werkende, simpele technische oplossingen worden vervangen door huurkastjes in bruikleen. Alles wordt ingezet op winstmaximalisatie. Kwaliteit is niet nodig, want je kunt dezelfde wedstrijd toch niet bij de concurrent kijken.

Overigens speelt hier natuurlijk hetzelfde probleem als bij andere piraterij: iemand die gratis kijkt, is niet per se een verloren klant. Ik denk dat veel mensen die wel eens TV kijken op zo'n illegaal TV-kastje gewoon niet voor TV-programma's (of in elk geval niet voor de extra zenderpaketten) zouden betalen.

Het is maar goed dat ik geen interesse heb in sport, die hele markt is absoluut verziekt.
JeroenNietDoen @Storm-Fox7 april 2025 20:40
Correct, na de recente prijsverhoging van ViaPlay heb ik mijn abonnement stopgezet. Ik vind €7,- verhoging echt te veel. Van de zomer vlak voordat het nieuwe Premier League seizoen start neem ik een IPTV abonnement af, kost €50,- per jaar. Sure, als het opgedoekt wordt kan ik fluiten naar mijn centen, maar als het 3 maanden gewerkt heeft ben ik al goedkoper uit.
xoniq @Verwijderd7 april 2025 22:17
De hele streaming industrie werkt illegaliteit ook wel in de hand vind ik.
Is maar hoe je het bekijkt. Ik heb soms een streaming dienst die ik weg doe, en later weer eens activeer. Maar pas nog weer 150 euro betaald voor een jaar F1TV Premium.

Het is een keuze wat je wilt kijken en wat je bereid bent te betalen. Je kan toch niet alles tegelijk kijken. Ik zie het vaak voorbij komen "alles staat overal", maar waarom moet je "alles" hebben, en waarom heb je 'recht' op "alles" voor een paar tientjes per maand? Zo ging het vroeger ook niet met gewoon TV kijken, keek je gewoon wat er op dat moment op was, of huurde je een film.
evandj 7 april 2025 15:22
De Belgische providers moeten zelf voor de kosten van de blokkade opdraaien. Dat snap ik dus niet, wil men nu zeggen dat ISP verantwoordelijk zijn voor wat mensen/bedrijven hosten op internet? Of moet elke ISP een afdeling oprichten die zich enkel en alleen bezig houd met het op zoek gaan naar illegale content op internet zodat ze dat kunnen blokkeren? Straks gaan de providers hun prijzen nog opslaan omdat ze illegale sport streams moeten blokkeren. Misschien ligt het gewoon aan het feit dat je steeds meer moet betalen om een sportpakket waarvan je toch de helft niet kijkt wegens geen interesse.

Vooral DAZN is er sterk in, in België heeft men nu minder betaald voor het voetbal contract maar de prijzen gaan niet zakken. Misschien moet men beginnen met voetballers minder te betalen, ik weet dat dit heiligschennis is maar betaal voetballers minder, dan hebben clubs minder geld nodig, kan het voetbalcontract goedkoper gekocht worden en kan het abonnement lager in prijs gezet worden. Het ene brengt het andere mee.
The Zep Man
@evandj7 april 2025 16:46
De Belgische providers moeten zelf voor de kosten van de blokkade opdraaien.
Die ze doorberekenen in de prijs voor de afnemer. Gezien dit voor alle Belgische providers opgaat blijft het een gelijk speelveld.
catfish @The Zep Man7 april 2025 17:53
Een paar servers blokkeren lijkt mij nu niet echt een dure ingreep.
dez11de @evandj7 april 2025 15:29
Elke provider heeft al jaren een abuse afdeling? Niet meer dan normaal dat providers er voor zorgen dat internet netjes blijft.
mjtdevries @evandj7 april 2025 16:43
wil men nu zeggen dat ISP verantwoordelijk zijn voor wat mensen/bedrijven hosten op internet?
Nee, dat wil men helemaal niet zeggen.
Het artikel is toch duidelijk genoeg. De rechter heeft gezegd dat die providers dat moeten blokkeren. De providers hoeven niet op zoek te gaan naar illegale content. Ze moeten gewoon de opdracht van de rechter uitvoeren.
johnbetonschaar 7 april 2025 15:07
Lijkt me een duur kat-en-muis spel dat praktisch niet te winnen is, en als het dan al enig succes heeft dan is het een kwestie van tijd voordat alle IPTV clients (hardware/software) een of andere vorm van VPN inbouwen die je met 1 vinkje aan kan zetten, en dan?
NoTechSupport @johnbetonschaar7 april 2025 16:46
Ik denk dat het niet onmogelijk is dat men, als dit een populaire route wordt, dan bij deze VPN aanbieders (en als die niet meewerken hun betaalproviders) gaat aankloppen. Het is een kat en muisspel op verschillende niveaus.
johnbetonschaar @NoTechSupport7 april 2025 17:00
Het hele business model van veel van de grote VPN aanbieders is er op gebaseerd dat ze praktisch onmogelijk aangepakt kunnen worden, dus dat zal zo'n vaart niet lopen, tot nu toe kan niemand ze iets maken tenminste. Ook de VPN aanbieders zitten allemaal in landen waar ze wettelijk niet verplicht zijn te controleren of zelfs maar te loggen wat hun gebruikers doen, en er is niks verboden aan om mensen een versleutelde verbinding naar jouw servers te laten maken. Wat er wel of niet illegaal is aan het verkeer dat ze faciliteren is pas relevant bij de exit node, en die zitten dus overal ter wereld en dus ook op plaatsen die het geen ene moer interesseert wat Nederland of Belgie over IPTV denkt.

Dus dat wordt ook een lastig probleem tenzij we het aanbieden gebruik van versleutelde tunnels hier volledig willen gaan verbieden. Wie weet gaan we dat ooit nog meemaken ook, maar in dat geval is het niet IPTV waar ik me het meeste zorgen over zou maken eerlijk gezegd.
sdziscool @johnbetonschaar7 april 2025 17:00
nouja at some point zou het duurder moeten worden dan gewoon legaal kijken.
johnbetonschaar @sdziscool7 april 2025 17:10
Dat is denk ik ook de enige oplossing die gaat werken...

Dat gaat alleen natuurlijk niet werken door te proberen het illegale aanbod via wetgeving duurder te maken, dat is immers illegaal. Hooguit kan je het tijdelijk moeilijker (en dus duurder) maken voor gebruikers, maar daar zal 'de markt' voor dit soort aanbieders vanzelf een oplossing voor verzinnen.

Blijft over het legale aanbod goedkoper maken, dat zou ideaal zijn en heeft met bijvoorbeeld muziek (streaming diensten) uitstekend gewerkt, echter gezien de werkelijk absurdistische bedragen die er in sporten als voetbal omgaan, en daardoor ook idioot hoge kosten voor kijkers die wedstrijden uit alle competities willen kunnen kijken, zie ik dat ook niet snel gebeuren.

Dus zal er niks veranderen en blijven de illegale aanbieders gewoon bestaan. Hooguit worden de kosten van internet gebruikers die uberhaupt niks met IPTV te maken willen hebben hoger omdat zij moeten mee betalen aan het dure kat-en-muis spel dat providers nu verplicht moeten gaan spelen. Een lose-lose situatie dus.
Storm-Fox 7 april 2025 15:22
Kansloos want binnen een paar minuten krijgen klanten van hun iptv aanbieder een nieuw (sub)domeinnaam doogespeeld en is alles weer up & running.
Deze acties hebben als enig doel dat de overheid richting publiek en mediabedrijven kan roepen dat
zij keihard optreden tegen illegale iptv aanbod.
HollowGamer @Storm-Fox7 april 2025 15:27
Het erge is dat ze soms ook Cloudflare blokkeren of sites die er enkel tussen zitten als proxy/cache/cdn.
Niema @HollowGamer7 april 2025 17:01
Gelukkig zijn de meeste blokkades in europa gewoon een dns blokkade en geen IP blokkade en fiks je alle blokkades door naar browser instellingen te gaan en je dns te wijzigen naar een willekeurig alternatief
b12e @Niema7 april 2025 19:10
In Spanje inmiddels IP blokkades, omdat op DNS steeds lastiger wordt met o.a. DoH/DoT etc.

Ik geraakte gisteren niet doorheen m'n eigen Cloudflare tunnel, omdat de IPs in kwestie geblokkeerd waren. Wel via VPN, gelukkig. Maar gewoon je DNS server aanpassen is dus al niet meer voldoende.
Niema @b12e7 april 2025 23:31
Spanje en o.a Italie gaan idd stuk verder. Maar bijvoorbeeld Belgie, Duitsland, Nederland, VK houden het simpel
b12e @Niema8 april 2025 14:48
Voorlopig nog wel. De vraag is hoe lang.

DNS-over-HTTPS wordt meer en meer gemeengoed, en daar hebben providers over het algemeen geen eigen DNS servers meer voor. Browsers halen de DNS gegevens dan op van grote partijen zoals Cloudflare of Google DNS.

Verder wordt hosts blokkeren (zonder DNS dus, gewoon door TLS handshakes te inspecteren) onmogelijk gemaakt door oa. ECH (als ik dat stukje goed begrijp).

Dan blijft er binnenkort geen "effectieve" methode meer over en is IP-blokkade de enige echte mogelijkheid, door routering naar bepaalde IP(ranges) om te gooien.
Niema @b12e8 april 2025 21:53
Een serieuze implentatie van ECH is een lange weg. Andere systemen, zoals dnssec die al een paar decennia bestaan hebben nog steeds geen serieus gedeelte van het online verkeer onder dit systeem. Daarnaast gaan system, zoals ECH nauwelijks tot geen invloed hebben op de blokeerbaarheid van websites als het wel serieus gebruikt zou worden

ECH lost een probleem op waar iedereen die je netwerk bekeek(zoals isp) in platte tekst, niet encrypted en zonder enige beveiliging kan zien welke domeinen je bezoekt. Dit kan zaken als deep package inspection bemoeileken, maar heeft waarschijnlijk vrij weinig invloed op dns blokkades die meestal gebruikt wordrn. Je dns provider moet nog steeds weten welk ip address er bij de url hoort om de pagina te laden. Dat lost Encrypted Clients hello niet op. Deep package inspection onmogelijk maken lijkt me vrij onhaalbaar. Je kunt kijken naar de grote van packages en in landen als Italië blokerren ze gewoon alle ech connecties en t zal terugvallen op een system zonder dat.O.a de Europese unie en Europese comissie zijn de laatste tijd vrij strikt op privacy. Ik verwacht persoonlijk niet dat dit een groot probleem zal zijn voor de meeste Europese landen. Maar goed, wie Ben ik om dit te voorspellen. Vooralsnog wordt de meeste censuur via de standaard dns provider gedaan met een paar landen als uitzondering. Ikzelf zie dat niet snel veranderen

[Reactie gewijzigd door Niema op 8 april 2025 22:00]

b12e @Niema8 april 2025 22:00
Maar goed, wie Ben ik om dit te voorspellen
Mijn kristallen bol is ook al een hele tijd stuk. We zullen zien wat de toekomst ons brengt, maar DNS blokkades worden wel minder effectief, en op een gegeven moment zal dat dus ook als maatregel voor een rechter niet meer voldoende zijn.

Wat dan zal gebeuren, dat weet momenteel niemand. We kunnen alleen maar gokken dat het hetzelfde zal zijn als oa. hier in Spanje het geval is, met alle gevolgen vandien. Ik hoop dus dat Cloudflare in beroep gaat en een rechter krijgt die iemand met kennis van zaken naar de rechtbank stuurt als onafhankelijk expert.

Want alleen op die manier krijg je uitgelegd aan een digibeet (aka, de rechter) hoe groot het effect is van IP blokkades op oa. 1 van de grootste CDN ter wereld.
JeGoBE 7 april 2025 15:20
In het verleden was dit niet meer dan een DNS filter. Geen idee hoe dit nu gebeurd.
dez11de @JeGoBE7 april 2025 15:30
Ah ok, thanks. Hier kunnen we wat mee.
BCC 7 april 2025 15:32
Ik moest gelijk denken aan die Twitch-streamer die geniaal deed alsof hij een UFC-game speelde, terwijl hij eigenlijk stiekem een live gevecht aan het uitzenden was. Controller in z’n hand en gaan - https://www.polygon.com/2...nding-it-was-a-video-game Maar gaan ze twitch ook blokkeren? Want daar kijk ik altijd Formule 1 :)

[Reactie gewijzigd door BCC op 7 april 2025 15:32]

Muncher 7 april 2025 16:48
Ik kan sommige zaken alleen op IPTV diensten kijken lijkt het. Bijv. bepaalde wedstrijden van een sport die ik volg. Ik zou er echt met liefde voor willen betalen, maar het kan domweg niet want OF ik zit bij de verkeerde aanbieder OF er is geen internet stream die ik kan kopen OF ik loop tegen een geo-block aan. Nogmaals, ik zou echt wel voor deze diensten willen betalen, maar het word je als consument ook wel lastig gemaakt af en toe. Ik heb tot nu toe de verleiding weerstaan, maar het is soms wel heel erg aantrekkelijk.
Stroper 7 april 2025 16:55
Ik kan best begrijpen dat piraterij niet wenselijk is, de mensen die iets maken moeten ook betaald worden(waarmee ik niet zeg dat ik een heilige ben).
Maar hierbij wordt er tegenwoordig toch echt met 2 maten/2 gewichten gewerkt.
Mark Z. heeft een bibliotheek gepirateerde boeken gratis gebruikt om zijn llama's te trainen, in het UK willen ze de copyright afzwakken om de AI-trein niet te missen.
Maar de gewone gebruiker moet natuurlijk aangepakt worden, want die mag dit niet.
Yarisken 7 april 2025 17:13
Hoe gaan ze dit blokkeren ? Als het op dns niveau is bij de ISP zelf dan kan iedereen dit wel omzeilen met DNS bij google of ergens anders in te stellen.

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