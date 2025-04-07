Belgische providers blokkeren ruim honderd sites met illegale sportstreams

Belgische internetproviders moeten sinds zaterdagavond streamingwebsites en IPTV-platforms blokkeren die illegale sportstreams uitzenden. De providers moeten dit doen op bevel van het Belgische gerecht. Dat kreeg een verzoek van mediabedrijven DAZN en 12th Player.

De Belgische zakenkrant L’Echo schrijft dat het om meer dan honderd streamingwebsites gaat en vijf IPTV-platforms. Deze websites zouden volgens het gerecht een structurele inbreuk op de auteursrechtwetgeving maken. De Belgische providers moeten zelf voor de kosten van de blokkade opdraaien. L’Echo stelt dat het om een dynamische blokkade gaat waarbij ook mirrorwebsites worden opgespoord en moeten worden geblokkeerd. Deze nieuwe methode werd volgens de krant via een nieuwe wet uit 2022 goedgekeurd en afgelopen weekend voor het eerst toegepast.