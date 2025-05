Orange België sluit deel VOO-winkels, zet al het VOO-personeel ergens anders in

Orange België sluit in de tweede helft van 2025 een deel van de voormalige VOO-winkels en brengt deze als 'VOO-corners' in nabijgelegen Orange-winkels onder. Het is niet duidelijk om hoeveel winkels in Wallonië het precies gaat. Er worden geen mensen ontslagen in dit proces.

Dat maakt ceo Xavier Pichon bekend, zo schrijft RTL info. Orange België nam het Waalse VOO in 2022 over en zou op den duur de winkels van VOO sluiten. Het was echter niet duidelijk in hoeverre de merknaam gebruikt zou blijven worden. Nu blijkt dat Orange België in ieder geval gedeeltelijk doorgaat met het aanbieden van VOO-diensten in enkele van zijn eigen winkels. Het personeel van de VOO-winkels is volgens de krant volledig geïntegreerd in de verkoopteams van Orange, waardoor er geen banen bij het voormalige bedrijf verloren gaan.