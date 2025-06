Graphite-spyware mogelijk ook in Cyprus en Denemarken ingezet

De Graphite-spyware van het Israëlische bedrijf Paragon wordt behalve in Italië mogelijk ook in diverse andere landen ingezet, waaronder Cyprus en Denemarken. Dat stelt The Citizen Lab, dat een uitgebreide analyse maakte van deze spyware.

De Graphite-spyware kwam in januari in het nieuws nadat WhatsApp meldde dat deze gebruikt werd bij aanvallen op ongeveer negentig gebruikers. Het ging onder meer om journalisten. Vermoedelijk zit het Israëlische Paragon Solutions achter de spyware én de zeroclickaanval. WhatsApp kwam die aanval op het spoor door de analyse van The Citizen Lab, dat zijn bevindingen eerder al met het bedrijf deelde, zegt The Citizen Lab. Deze uitgebreide analyse is nu openbaar gemaakt.

Paragon Solutions werd in 2019 opgericht en ontwikkelt spyware, waaronder dus de Graphite-variant. Het was al bekend dat de spyware door de Italiaanse autoriteiten wordt gebruikt. Volgens The Citizen Lab zetten vermoedelijk echter meer landen de spyware in. Het bedrijf wist een serverinfrastructuur in kaart te brengen die wordt toegeschreven aan Graphite. "We hebben een subset van vermoedelijke Paragon-implementaties geïdentificeerd, waaronder in Australië, Canada, Cyprus, Denemarken, Israël en Singapore", aldus The Citizen Lab. Zo werden mogelijke connecties gevonden tussen Paragon Solutions en de provinciale politie van het Canadese Ontario.

Verder heeft The Citizen Lab diverse Android-telefoons doorzocht van Italianen die doelwit bleken van Paragons WhatsApp-aanval. Daarbij vond de organisatie bewijs dat de Graphite-spyware geïnjecteerd is in WhatsApp en andere apps op de telefoons. Ook wordt een gerelateerd incident genoemd waarbij spyware op een iPhone werd gevonden. Die iPhone is volgens The Citizen Lab van iemand die nauw samenwerkt met de bevestigde Paragon-doelwitten met Android-apparaten. Apple stuurde in november vorig jaar een dreigingsmelding naar de gebruiker, al kwam er geen melding van WhatsApp. The Citizen Lab heeft zijn bevindingen gedeeld met Apple, dat bevestigt dat dit lek gedicht is in iOS 18.