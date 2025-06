Graphite-spyware treft twee Europese journalisten via iOS-lek

Twee Europese journalisten zijn eerder dit jaar getroffen door spyware van het Israëlische Paragon. Dat blijkt uit onderzoek van The Citizen Lab. De iPhones van de journalisten werden besmet via een lek in iMessage, dat inmiddels door Apple is gedicht.

The Citizen Lab stelde vast dat Ciro Pellegrino, hoofd van de Italiaanse online krant Fanpage, en een andere 'prominente Europese journalist' rond januari dit jaar het doelwit waren van de Graphite-spyware. Dat was mogelijk via een zeroclickkwetsbaarheid in iMessage, waarbij aanvallers een kwaadwillige foto of video delen via een iCloud-link.

De iPhones van beide journalisten maakten vervolgens contact met een server die aan Paragon wordt gelinkt. Opvallend is dat beide apparaten verwijzingen bevatten naar dezelfde iMessage-account. The Citizen Lab vermoedt daarom dat de aanval is uitgevoerd door dezelfde 'klant' van Paragon. Het is niet duidelijk wie dat precies is.

De iMessage-kwetsbaarheid, bekend als CVE-2025-43200, is volgens Apple verholpen sinds iOS- en iPadOS-versie 18.3.1. Terwijl deze updates beschikbaar waren sinds begin februari, heeft Apple pas deze week informatie toegevoegd over het lek en bevestigd dat het inmiddels gedicht is.

Het is niet de eerste keer dat Paragon in het nieuws komt. Begin dit jaar werd het Israëlische spywarebedrijf door WhatsApp beschuldigd van aanvallen met Graphite op ongeveer negentig gebruikers, waaronder journalisten. Citizen Lab maakte in maart bekend hoe de spyware naast in Italië mogelijk ook wordt ingezet in diverse andere landen. Die lijst bestaat uit Australië, Canada, Cyprus, Denemarken, Israël en Singapore.